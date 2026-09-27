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imago-sport-1039182421.jpgLaPresse
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Pertarungan mesin gol! Pemburu 1.000 gol Ronaldo siap merusak pesta Haaland setelah kegilaan liar di Oslo

Norway vs Portugal
Norway
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
E. Haaland

Kapten Portugal Cristiano Ronaldo memperbarui rivalitasnya dengan Erling Haaland saat tim asuhan Jorge Jesus menghadapi Norwegia di UEFA Nations League. Superstar berusia 41 tahun itu melanjutkan perburuan tanpa henti menuju gol ke-1.000 dalam kariernya, sambil memicu histeria penggemar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Oslo.

  • Ronaldo mengejar gol ke-1.000 bersejarah dalam duel melawan Haaland

    Kapten Portugal Cristiano Ronaldo memasuki laga UEFA Nations League melawan Norwegia pada Minggu malam dengan memburu tonggak lain dalam karier legendarisnya. Penyerang berusia 41 tahun itu terus mengejar gol resmi ke-1.000 dalam kariernya, memimpin Portugal dalam pertarungan generasi yang menarik melawan striker Manchester City Erling Haaland di Ullevaal Stadium.

    Ronaldo mencatatkan rekor 146 gol internasional dalam 234 penampilan untuk Portugal, sementara Haaland yang berusia 26 tahun datang dengan torehan luar biasa 64 gol dalam 56 penampilan.

    Laga ini menghadirkan pertemuan langsung yang langka antara dua mesin gol utama sepak bola internasional.

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  • imago-sport-1079297814.jpgSports Press Photo

    Ikon Portugal memicu histeria luar biasa saat tiba di Oslo

    Kedatangan Ronaldo di ibu kota Norwegia memicu pemandangan liar di kalangan suporter, menunjukkan aura global sang veteran yang tetap bertahan. Dalam laporan Dagbladet, polisi setempat dan petugas keamanan kesulitan mengendalikan kerumunan ketika ribuan penggemar yang emosional berkumpul di luar hotel tim dan kompleks latihan.

    Pakar Kristoffer Lokberg mencatat bahwa bahkan di negara asal Haaland, kehadiran Ronaldo menciptakan atmosfer yang tak tertandingi.

    "Maaf, Erling! Masih ada beberapa tingkat lagi untuk mencapai Cristiano Ronaldo," ujar Lokberg. "Sungguh fenomena. Ada anak-anak dan orang-orang muda di sini yang nyaris tidak pernah melihatnya bermain sepakbola. Namun dialah pemain dan sosok yang mereka idolakan."

  • Jesus mempertimbangkan rotasi susunan pemain di tengah frustrasi derby di bangku cadangan pada masa lalu

    Sementara Haaland tetap dipastikan menjadi starter untuk Norwegia, pelatih kepala Portugal Jorge Jesus mengisyaratkan potensi rotasi setelah kemenangan 1-0 atas Wales pada Kamis. Bagi Ronaldo, laga ini memberi kesempatan kedua untuk berbagi lapangan secara langsung dengan Haaland.

    Pertemuan sebelumnya dalam derby Manchester membuat Ronaldo menyaksikan dari bangku cadangan saat Haaland mencetak hat-trick.

    Ronaldo berupaya mengamankan tempatnya sebagai starter dan menambah 15 golnya sepanjang karier di Nations League.

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    Portugal membidik posisi puncak sebelum melanjutkan kampanye Nations League

    Portugal bersiap untuk kick-off di Stadion Ullevaal dengan target mempertahankan rekor sempurna mereka di bawah kepemimpinan Jesus. Kemenangan di Oslo akan mengokohkan posisi puncak di grup Nations League sekaligus membawa Ronaldo semakin dekat ke empat digit gol dalam kariernya.

    Norwegia ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang serta ketajaman Haaland setelah penampilan dua golnya melawan Denmark.

    Ronaldo melanjutkan perburuannya untuk meraih kesuksesan internasional dan memecahkan rekor gol individu.

UEFA Nations League A
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NOR
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