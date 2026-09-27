Kapten Portugal Cristiano Ronaldo memasuki laga UEFA Nations League melawan Norwegia pada Minggu malam dengan memburu tonggak lain dalam karier legendarisnya. Penyerang berusia 41 tahun itu terus mengejar gol resmi ke-1.000 dalam kariernya, memimpin Portugal dalam pertarungan generasi yang menarik melawan striker Manchester City Erling Haaland di Ullevaal Stadium.

Ronaldo mencatatkan rekor 146 gol internasional dalam 234 penampilan untuk Portugal, sementara Haaland yang berusia 26 tahun datang dengan torehan luar biasa 64 gol dalam 56 penampilan.

Laga ini menghadirkan pertemuan langsung yang langka antara dua mesin gol utama sepak bola internasional.