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Pertarungan hukum dimulai! Klub-klub Premier League bersiap mengajukan klaim kompensasi setelah putusan bersalah Manchester City
Para rival di kasta tertinggi bersiap menghadapi perang hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya
Kompetisi kasta teratas Inggris diguncang hingga ke akarnya setelah kabar bahwa Manchester City dinyatakan bersalah karena melanggar sebagian besar dakwaan finansial yang diajukan kepada mereka. Dalam apa yang digambarkan sebagai momen yang berpotensi menjadi titik balik bagi olahraga ini, panel independen memutuskan bahwa klub tersebut gagal mematuhi 114 dari 115 tuduhan.
Menurut The Athletic, sejumlah klub Premier League mengerahkan pengacara-pengacara papan atas untuk menilai sejauh mana ganti rugi yang bisa mereka tuntut atas kerugian historis yang mereka alami.
Besarnya potensi litigasi ini sangat mencengangkan, dengan laporan yang menyebut klub-klub terdampak sudah berada dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai strategi kolektif. Firma-firma hukum disebut telah proaktif menghubungi klub-klub Premier League, memberi tahu mereka bahwa kini mereka berada dalam posisi yang sangat baik untuk menuntut pemulihan finansial.
- Getty
Preseden Everton dan jalan menuju ganti rugi
Faktor krusial dalam pertarungan hukum yang mulai memanas ini adalah putusan sebelumnya yang melibatkan klub-klub Premier League lain, yang menetapkan peta jalan jelas untuk kompensasi. Komisi independen sebelumnya memutuskan bahwa Everton harus membayar Burnley £35,1 juta setelah pelanggaran mereka terhadap Aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan dinilai telah memberikan keuntungan olahraga.
Namun, proses formal apa pun kemungkinan akan tertunda sampai seluruh proses banding benar-benar tuntas. Manchester City secara konsisten menyatakan diri mereka tidak bersalah dan diperkirakan akan melawan putusan tersebut dengan setiap perangkat hukum yang mereka miliki. Juru bicara klub memberikan respons tegas terhadap perkembangan terbaru itu, dengan menyatakan: "Proses Premier League masih berlangsung, dengan elemen-elemen penting yang masih harus diselesaikan, serta tunduk pada kerahasiaan yang ketat. Karena itu, posisi Manchester City FC tetap konsisten dengan pernyataan klub pada Februari 2023."
Pendapatan yang hilang dan jutaan dari Liga Champions dipertaruhkan
Sifat spesifik dari klaim tersebut bisa sangat bervariasi tergantung pada klub yang terlibat. Beberapa pihak mungkin berargumen bahwa dugaan pelanggaran aturan oleh Manchester City secara langsung membuat mereka kehilangan tempat di Liga Champions yang sangat menguntungkan, sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan siaran dan pemasukan hari pertandingan senilai puluhan juta poundsterling.
Lebih lanjut, kegagalan meraih trofi atau lolos ke kompetisi Eropa sering kali memicu klausul dalam kontrak komersial, yang berarti klub berpotensi kehilangan bonus sponsor potensial sebagai konsekuensi lanjutan dari ketidakseimbangan dalam persaingan. Kemungkinan gugatan class action dalam skala besar kini sedang dibahas secara serius oleh para eksekutif di seluruh liga.
Pengawasan hukum ini mencakup periode penuh gejolak antara 2009 dan 2018, ketika Manchester City bertransformasi menjadi kekuatan global. Meski klub itu sebelumnya terkenal berhasil membuat larangan dari UEFA dibatalkan oleh Court of Arbitration for Sport karena bukti dianggap "kedaluwarsa", aturan spesifik Premier League tidak memiliki batasan yang sama.
- APL
Potensi sanksi
Sementara klaim kompensasi berfokus pada pemulihan finansial untuk klub-klub lain, dunia olahraga juga menunggu untuk melihat hukuman resmi apa yang akan dijatuhkan Premier League. Para ahli menilai bahwa pengurangan poin adalah langkah yang paling mungkin diambil liga. Direktur hukum James Hill sebelumnya membagikan pandangannya tentang cara panel-panel ini bekerja, dengan mencatat: "Saya memperkirakan bahwa jika ada pengurangan poin, itu akan diterapkan ke depannya. Secara umum, panel tidak suka menentukan gelar dalam proses pengadilan. Melakukannya dengan cara itu tidak memberikan hukuman nyata yang konkret kepada klub."
Buku aturan liga sendiri memberikan fleksibilitas yang luas dalam hal menjatuhkan sanksi kepada klub anggota atas pelanggaran yang begitu besar. Aturan W.51.7 secara spesifik memperbolehkan panel untuk menggabungkan berbagai hukuman atau menciptakan hukuman baru yang mereka anggap sesuai dengan situasi tersebut.
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