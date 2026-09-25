Kompetisi kasta teratas Inggris diguncang hingga ke akarnya setelah kabar bahwa Manchester City dinyatakan bersalah karena melanggar sebagian besar dakwaan finansial yang diajukan kepada mereka. Dalam apa yang digambarkan sebagai momen yang berpotensi menjadi titik balik bagi olahraga ini, panel independen memutuskan bahwa klub tersebut gagal mematuhi 114 dari 115 tuduhan.

Menurut The Athletic, sejumlah klub Premier League mengerahkan pengacara-pengacara papan atas untuk menilai sejauh mana ganti rugi yang bisa mereka tuntut atas kerugian historis yang mereka alami.

Besarnya potensi litigasi ini sangat mencengangkan, dengan laporan yang menyebut klub-klub terdampak sudah berada dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai strategi kolektif. Firma-firma hukum disebut telah proaktif menghubungi klub-klub Premier League, memberi tahu mereka bahwa kini mereka berada dalam posisi yang sangat baik untuk menuntut pemulihan finansial.



