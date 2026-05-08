Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Pertanyaan yang aneh sekali" - Bintang AC Milan dan Timnas AS, Christian Pulisic, "tidak khawatir" soal paceklik gol menjelang Piala Dunia 2026
Wajah bangsa
Seiring persiapan Amerika Serikat untuk menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, Pulisic kini menjadi sorotan sebagai figur utama tim nasional. Penyerang ini baru-baru ini mendapat kehormatan langka untuk tampil sebagai bintang sampul majalah Time, yang mencerminkan statusnya sebagai pelopor sepak bola Amerika di Eropa. Namun, pengakuan luas ini datang di saat bintang AC Milan tersebut tengah menghadapi sorotan tajam akibat penurunan performa mencetak golnya yang biasanya sangat tajam.
- Getty Images Sport
Mengabaikan kemerosotan
Ketika ditanya oleh Timemengenai rencananya untuk mengatasi masa-masa sulit yang dialaminya saat ini di tahun 2026—setelah gagal mencetak gol baik untuk klub maupun tim nasional sepanjang tahun kalender ini—Pulisic menjawab dengan nada tegas dan penuh tekad. Ia menepis sorotan terhadap krisis golnya, sambil menegaskan bahwa keyakinannya tetap tak tergoyahkan menjelang ajang bergengsi musim panas nanti. Ia menyatakan: “Saya berencana mencetak gol. Pertanyaan yang buruk sekali. Saya tidak khawatir soal itu, bro.”
Menghilangkan kebisingan
Merenungkan kegagalan-kegagalan sebelumnya, seperti tidak dipanggil ke skuad Gold Cup pada Juni lalu, Pulisic menjelaskan mengapa kurangnya gol yang ia cetak saat ini begitu membuatnya frustrasi. Ia menyatakan: “Saat itu sulit bagi saya, karena biasanya saya bisa membungkam orang-orang dengan permainan saya. Itulah yang telah saya lakukan sepanjang karier saya. Saat ini saya sedang dalam masa libur musim, jadi orang-orang hanya membicarakan saya, dan saya tidak bisa begitu saja mencetak gol dan membungkam mereka.
"Mencoba mencetak gol, menciptakan peluang serangan, bagi saya, itulah alasan saya bermain sepak bola. Tentu saja Anda harus melakukan semua hal lainnya, seperti bertahan dan berlari, berbagai hal. Itu tidak masalah. Namun, yang memberi saya kegembiraan dan semangat adalah menciptakan peluang untuk mencetak gol, serta mencetak gol dan menyelesaikannya.”
- Getty Images Sport
Bermimpi meraih kejayaan dunia
Timnas AS akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Paraguay di SoFi Stadium pada 12 Juni, dengan Pulisic siap memimpin tim di kandang sendiri. Meskipun ia enggan membuat janji-janji spesifik di depan publik mengenai hasil turnamen ini, pemain berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa mempertahankan keyakinan seperti saat masih kecil sangat penting bagi tim. Ia menyimpulkan: “Itu bukan cara kerjaku. Tapi saya bisa duduk di tempat tidur pada malam hari dan membayangkan sedang mengangkat trofi Piala Dunia. Saya melakukannya saat masih kecil. Saya tidak akan berhenti. Anda harus percaya. Mengapa tidak?”