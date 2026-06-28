Pertanyaan Vincent Kompany masih belum terjawab! Julian Nagelsmann sebaiknya mencoba trik kecil dalam tim DFB

Hal ini berlatar belakang sebuah kampanye iklan dari Nike. Pada tahun 2027, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut akan menggantikan Adidas—mitra lama DFB—sebagai pemasok perlengkapan resmi. Dengan slogan yang bermakna ganda, “Hallo New Jersey”, Nike memberikan bocoran tentang seragam baru tersebut melalui sebuah poster yang dipixelasikan yang dipasang di atas sebuah perahu. Musiala bertindak sebagai duta iklan. Hal itu saja sudah menunjukkan betapa pentingnya pemain berusia 23 tahun ini dalam dunia sepak bola, dan sekaligus harapan besar yang dibebankan kepadanya.

Hampir tepat setahun yang lalu, Musiala mengalami patah tulang betis saat berlaga di Piala Dunia Antarklub di AS dan kemudian absen selama berbulan-bulan. Pada Januari, ia merayakan kembalinya ke lapangan bersama FC Bayern dan perlahan-lahan menemukan ritmenya kembali, meskipun sempat mengalami kemunduran dalam pemulihannya. Pada April, Pelatih Vincent Kompany mengatakan: “Secara fisik, ia sudah sangat dekat dengan performa terbaiknya. Berlari, menekan lawan, memenangkan duel—dia sudah bisa melakukan itu sekarang. Hanya ada satu pertanyaan: Kapan ‘Magic Musiala’ ini akan kembali? Jamal dalam performa terbaiknya.”

Hingga saat ini, Musiala belum menjawab pertanyaan tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan besar bersama FC Bayern di fase akhir musim, penampilannya kurang menonjol, baik di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain maupun di final DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart. Di Piala Dunia, Musiala memang terlihat sangat berusaha, namun ia jelas mengalami kesulitan menghadapi lawan-lawan yang kuat secara fisik dan masih terus mencari performa ajaibnya tanpa hasil.