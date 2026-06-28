Dalam pertandingan terakhir Jerman di fase grup melawan Ekuador, Jamal Musiala akhirnya muncul. Namun, bukan dengan penampilan gemilang yang telah lama dinantikan di lapangan hijau. Melainkan di Sungai Hudson, yang menjadi perbatasan antara New York dan New Jersey, tempat stadion final di East Rutherford berada.
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Pertanyaan Vincent Kompany masih belum terjawab! Julian Nagelsmann sebaiknya mencoba trik kecil dalam tim DFB
Hal ini berlatar belakang sebuah kampanye iklan dari Nike. Pada tahun 2027, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut akan menggantikan Adidas—mitra lama DFB—sebagai pemasok perlengkapan resmi. Dengan slogan yang bermakna ganda, “Hallo New Jersey”, Nike memberikan bocoran tentang seragam baru tersebut melalui sebuah poster yang dipixelasikan yang dipasang di atas sebuah perahu. Musiala bertindak sebagai duta iklan. Hal itu saja sudah menunjukkan betapa pentingnya pemain berusia 23 tahun ini dalam dunia sepak bola, dan sekaligus harapan besar yang dibebankan kepadanya.
Hampir tepat setahun yang lalu, Musiala mengalami patah tulang betis saat berlaga di Piala Dunia Antarklub di AS dan kemudian absen selama berbulan-bulan. Pada Januari, ia merayakan kembalinya ke lapangan bersama FC Bayern dan perlahan-lahan menemukan ritmenya kembali, meskipun sempat mengalami kemunduran dalam pemulihannya. Pada April, Pelatih Vincent Kompany mengatakan: “Secara fisik, ia sudah sangat dekat dengan performa terbaiknya. Berlari, menekan lawan, memenangkan duel—dia sudah bisa melakukan itu sekarang. Hanya ada satu pertanyaan: Kapan ‘Magic Musiala’ ini akan kembali? Jamal dalam performa terbaiknya.”
Hingga saat ini, Musiala belum menjawab pertanyaan tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan besar bersama FC Bayern di fase akhir musim, penampilannya kurang menonjol, baik di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain maupun di final DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart. Di Piala Dunia, Musiala memang terlihat sangat berusaha, namun ia jelas mengalami kesulitan menghadapi lawan-lawan yang kuat secara fisik dan masih terus mencari performa ajaibnya tanpa hasil.
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Musiala, Wirtz, dan Havertz tampil jauh di bawah kemampuan mereka di Piala Dunia
Dari sepuluh gol Jerman, Musiala hanya berperan langsung dalam satu gol. Dalam kemenangan telak 7-1 atas tim underdog Curacao, ia mencetak gol yang membuat skor menjadi 4-1. Penurunan performa Musiala sendiri sudah menjadi masalah bagi prospek kesuksesan tim DFB. Yang memperparah situasi, dua pemain penyerang andalan lainnya juga tampil kurang memuaskan. Florian Wirtz (23) sejauh ini hanya mencatatkan dua assist, sedangkan Kai Havertz (27) mencetak dua gol. Terlepas dari jumlah poin yang diraih, ketiganya memiliki kesamaan: mereka bermain jauh di bawah kemampuan terbaik mereka.
Sama seperti Musiala, Wirtz dan Havertz juga mengalami musim yang rumit. Sejak pindah ke FC Liverpool dengan biaya transfer sebesar 125 juta euro, Wirtz jarang tampil meyakinkan. Havertz absen di paruh pertama musim bersama FC Arsenal karena cedera, namun setidaknya ia mencetak beberapa gol penting dalam perjalanan meraih gelar Liga Premier dan lolos ke final Liga Champions.
Sementara itu, ketiganya belum pernah bermain bersama secara rutin di tim nasional: Akibat berbagai cedera, Musiala, Wirtz, dan Havertz baru pertama kali bermain bersama di lapangan pada laga uji coba terakhir melawan AS sejak 2024. Kurangnya koordinasi terlihat jelas. Kadang-kadang bahkan tampak seolah-olah mereka saling menghalangi. Setelah kekalahan dari Ekuador, bahkan Nagelsmann sendiri mengeluhkan “kesalahan fatal dalam penempatan posisi” dan berkata: “Jika tidak ada yang tahu lagi di mana posisinya, akan sangat sulit untuk mengatasinya secara kolektif.”
Ketiganya paling suka bermain di ruang tengah antara lini tengah dan lini depan. Secara nominal, Musiala akan bermain di posisi itu pada Piala Dunia. Namun, Havertz sering turun ke posisi penyerang tengah, Wirtz secara rutin bergerak dari sisi kiri ke tengah — dan Leroy Sane yang kontroversial juga sesekali meniru pola ini dari sisi kanan. Akibatnya, ruang di tengah menjadi semakin sempit, padahal sudah sempit karena adanya para bek lawan.
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"Aksi Pembuka Kaleng" untuk Florian Wirtz, "Rhythmus" untuk Jamal Musiala
Dapat dimengerti bahwa Nagelsmann tidak mempertimbangkan untuk secara gegabah mengganti para pemain paling berbakatnya di panggung terbesar, apalagi tidak ada pemain cadangan yang menonjol selain Deniz Undav. Undav memang benar-benar layak mendapatkan tempat di starting line-up, namun di saat yang sama ia adalah satu-satunya pemain dalam skuad yang, sebagai pemain pengganti, dijamin mampu menciptakan ancaman gol dan membangkitkan semangat baik para penggemar maupun rekan setimnya. Dapat dimengerti bahwa Nagelsmann tidak ingin kehilangan kekuatan khusus ini.
Untuk Musiala, Wirtz, dan Havertz, yang tersisa hanyalah harapan. “Flo sedikit kurang beruntung, kurang gol, atau aksi yang bisa membuka kebuntuan,” kata Nagelsmann setelah kekalahan dari Ekuador. Hampir seperti mantra, ia menegaskan: “Tapi itu akan datang. Itu akan datang pada hari Senin, saya sangat yakin akan hal itu.” Selanjutnya, mereka akan menghadapi Paraguay di babak 16 besar di Foxborough, dekat Boston.
Menurut Nagelsmann, Musiala saat ini hanya membutuhkan “ritme” lebih lanjut: “Kita semua tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Kita semua harus bersama-sama menggali potensi itu darinya.” Hal serupa sudah sering ia sampaikan sejak awal persiapan Piala Dunia. Namun, tidak banyak waktu tersisa untuk membangun ritme. Mulai sekarang, setiap pertandingan bisa jadi yang terakhir. “Kita tahu: Untuk mencapai tujuan-tujuan besar, para pemain ini harus tampil maksimal,” kata Direktur Olahraga Rudi Völler pada hari Sabtu. “Mereka sendiri juga menyadari hal itu.”
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Tim DFB: Nagelsmann mungkin akan menukar posisi Musiala dan Wirtz
Mungkin saja Nagelsmann bisa memberikan dorongan baru pada kerja sama trio tersebut dengan melakukan sedikit penyesuaian. Mengapa tidak mencoba menukar posisi Musiala dan Wirtz? Dengan begitu, Wirtz bisa mencoba bermain di posisi andalannya di tengah lapangan. Meskipun Musiala harus pindah ke sayap kiri, mungkin di sana ia akan menemukan lebih banyak ruang untuk dribelnya dan lebih sedikit lawan yang menghalanginya. Pembagian posisi ini memang belum ideal, tetapi patut dicoba.
Faktanya, Musiala justru tampil jauh lebih efisien saat bermain di sayap dalam tim DFB daripada saat bermain di tengah. Dalam 22 penampilan di posisi tengah, ia mencetak lima poin (empat gol, satu assist), sedangkan dalam 23 penampilan di sayap (kebanyakan di sayap kiri), ia mencatatkan 13 poin (enam gol, tujuh assist). Sebagai pemain sayap kiri, Musiala antara lain mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Denmark di babak 16 besar Euro 2024; ia juga bermain dalam peran tersebut saat timnya tersingkir secara menyakitkan di perempat final melawan Spanyol.
Sebaliknya, Wirtz baru dua kali bermain sebagai gelandang tengah di tim nasional sejak awal 2025—dan mencetak gol dalam kedua pertandingan tersebut. Yaitu dalam laga Nations League melawan Portugal dan kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia Utara. Sementara itu, sebagai pemain sayap kiri, ia sudah empat pertandingan berturut-turut belum mencetak gol.