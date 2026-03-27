Pertanyaan seputar status "superstar" menimbulkan keraguan atas kemungkinan Mohamed Salah bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Al-Nassr — dengan spekulasi bahwa ikon Liverpool itu mungkin akan bergabung dengan klub lain di Liga Pro Saudi
Keputusan bersama membuka jalan bagi kepergian dari Anfield
Pengumuman mengejutkan bahwa Salah akan meninggalkan Liverpool pada musim panas ini merupakan kesepakatan bersama antara sang pemain dan klub. Langkah strategis ini memungkinkan The Reds mengalokasikan kembali dana gaji yang signifikan untuk mendatangkan talenta penyerang baru, sementara pemain berusia 33 tahun itu mendapatkan keleluasaan untuk menegosiasikan paket finansial yang sangat menggiurkan sebagai pemain bebas transfer. Dengan mengonfirmasi kepergiannya sebelum musim berakhir, ikon asal Mesir ini telah memberi kesempatan bagi para penggemar setia Anfield untuk merayakan karier legendarisnya. Namun, hal ini juga akan membuat klub-klub di seluruh dunia bersiap untuk berebut tanda tangannya.
Faktor Ronaldo membayangi kepindahan ke Al-Nassr
Meskipun Liga Pro Saudi menjadi tujuan utama, kepindahan ke Al-Nassr masih diselimuti keraguan karena kehadiran Cristiano Ronaldo, menurut Sky Sports. Meskipun ikon asal Portugal itu menyerukan agar klub merekrut lebih banyak pemain, masih ada pertanyaan apakah ia ingin ada superstar global lain yang berbagi sorotan di Riyadh.
Dinamika internal skuad membuat kepindahan ini menjadi prospek yang rumit bagi klub yang dikendalikan PIF. Menurut laporan, klub-klub besar Saudi lainnya mungkin menawarkan opsi yang lebih cocok bagi Salah, seiring dengan semakin sengitnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya di antara klub-klub elit liga tersebut.
Al-Ittihad muncul sebagai kandidat terkuat
Al-Ittihad tampaknya menjadi tujuan paling masuk akal jika Salah memutuskan pindah ke Timur Tengah. Klub tersebut sangat membutuhkan pemain bintang untuk menggantikan Karim Benzema dan telah lama tertarik pada sang pemain sayap, setelah tawaran sebesar £150 juta ditolak oleh Liverpool pada tahun 2023.
Sebagai alternatif, Major League Soccer tetap menjadi opsi yang layak bagi sang penyerang. Dengan Lionel Messi yang mengubah citra liga tersebut, Salah mungkin memandang masa bermain di Amerika Serikat sebagai cara untuk mengembangkan merek globalnya sebelum kemungkinan pindah ke liga utama Arab Saudi di akhir kariernya.
Rencana Liverpool pasca kepergian Salah
Masa depan Arne Slot di Anfield diperkirakan tidak akan terpengaruh oleh kepergian Salah, mengingat sang pelatih kepala tengah berfokus pada peluang meraih berbagai trofi di akhir musim ini. Tim perekrutan klub sudah mulai menyusun rencana suksesi, meskipun kabarnya mereka tidak mencari pengganti yang secara langsung "setara" dengan pemain Mesir pemecah rekor tersebut. Sebaliknya, The Reds diperkirakan akan membidik pemain yang dapat berintegrasi ke dalam lini depan yang telah diperbarui bersama pemain seperti Florian Wirtz, Alexander Isak, dan Hugo Ekitike. Tujuannya adalah menemukan profil yang sesuai dengan sistem taktis yang terus berkembang di bawah Slot, bukan sekadar mencari pencetak gol kaki kiri yang bermain di sisi kanan.