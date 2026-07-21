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Pertanyaan-pertanyaan yang dianggap ‘tidak adil’ mengenai Lionel Messi ditanggapi oleh legenda kriket India, Sourav Ganguly, setelah penampilan yang kurang menonjol dari sang GOAT asal Argentina di final Piala Dunia 2026
Warisan yang melampaui satu pertandingan
Ganguly telah mendesak para penggemar sepak bola maupun para kritikus untuk tetap bersikap objektif saat mengevaluasi karier internasional Messi pasca kekalahan 1-0 dari Spanyol pada babak perpanjangan waktu.
Bintang Inter Miami ini terpinggirkan dalam pertandingan tersebut karena tim Spanyol yang bermain disiplin berhasil membatasi kreativitas Argentina, sehingga membuat beberapa pihak mempertanyakan dampak pemain berusia 39 tahun ini di panggung terbesar.
“Warisan Lionel Messi tidak boleh dinilai hanya berdasarkan satu pertandingan,” kata Ganguly dalam sesi tanya jawab dengan media baru-baru ini. “Kita harus selalu ingat bahwa dia adalah manusia biasa, dan tidak ada seorang pun yang bisa tampil di level yang sama setiap hari. Pasti ada hari-hari di mana performanya kurang maksimal. Menilai seluruh kariernya hanya berdasarkan satu pertandingan final atau satu penampilan saja sungguh tidak adil.”
- AFP
Pertarungan taktis di New Jersey
Pertandingan final itu menjadi mimpi buruk taktis bagi Albiceleste, yang kesulitan menunjukkan dominasi khas mereka atas tim Spanyol yang muda dan energik. Meskipun Messi telah menghabiskan satu dekade terakhir membangun ikatan yang erat dengan publik Argentina melalui berbagai kemenangan, laga di New Jersey itu justru membuatnya terisolasi karena rekan-rekan setimnya menerapkan pendekatan fisik yang pada akhirnya justru menjadi bumerang.
Ganguly dengan cepat memuji susunan taktis juara Eropa tersebut, dengan mencatat bahwa mereka secara efektif menetralisir ancaman terbesar Argentina. “Saya tidak menonton seluruh Piala Dunia, tetapi saya mengikuti beberapa pertandingan penting, termasuk semifinal dan final,” jelasnya. “Di final, saya merasa Spanyol tidak pernah membiarkan Argentina memainkan permainan alami mereka sejak awal. Secara taktis, Spanyol jauh lebih siap.”
Ketidakpastian seputar masa depan di kancah internasional
Kekalahan ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ini adalah kali terakhir dunia akan melihat Messi mengenakan seragam Argentina. Emosi memuncak setelah peluit akhir dibunyikan, dan manajer Lionel Scaloni akhirnya menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan pensiun para pemain serta masa depannya sendiri di bangku cadangan.
Meskipun sempat hening sesaat setelah pertandingan, Ganguly menegaskan kembali bahwa mencapai final merupakan pencapaian tersendiri bagi tim yang telah berhasil mempertahankan gelar Copa America hanya dua tahun sebelumnya. “Mencapai final itu sendiri merupakan pencapaian yang signifikan bagi Argentina,” tambah mantan presiden BCCI tersebut. “Namun dalam sepak bola, satu tim menang dan yang lain kalah, itulah sifat dari olahraga ini.”
- Getty Images
Menyelesaikan permainan
Meskipun final 2026 berakhir dengan kekecewaan, tempat Messi di jajaran legenda sepak bola telah terjamin sejak lama. Sebelum turnamen dimulai, pemain veteran tersebut telah menyatakan bahwa ia telah “menyempurnakan kariernya” setelah kemenangan bersejarah di Qatar pada tahun 2022. Komentar Ganguly sejalan dengan pandangan ini, mengingatkan dunia olahraga bahwa satu medali perak tidak akan menghapus masa-masa keemasan yang telah dilaluinya sebelumnya.
Saat Messi kembali ke Florida Selatan untuk memulihkan diri bersama keluarganya, narasi ini pada akhirnya akan bergeser dari rasa sakit akibat kekalahan menuju perayaan atas karier yang mencakup dua dekade keunggulan.
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