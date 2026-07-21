Pertanyaan-pertanyaan yang dianggap ‘tidak adil’ mengenai Lionel Messi ditanggapi oleh legenda kriket India, Sourav Ganguly, setelah penampilan yang kurang menonjol dari sang GOAT asal Argentina di final Piala Dunia 2026

Ganguly telah mendesak para penggemar sepak bola maupun para kritikus untuk tetap bersikap objektif saat mengevaluasi karier internasional Messi pasca kekalahan 1-0 dari Spanyol pada babak perpanjangan waktu.

Bintang Inter Miami ini terpinggirkan dalam pertandingan tersebut karena tim Spanyol yang bermain disiplin berhasil membatasi kreativitas Argentina, sehingga membuat beberapa pihak mempertanyakan dampak pemain berusia 39 tahun ini di panggung terbesar.

“Warisan Lionel Messi tidak boleh dinilai hanya berdasarkan satu pertandingan,” kata Ganguly dalam sesi tanya jawab dengan media baru-baru ini. “Kita harus selalu ingat bahwa dia adalah manusia biasa, dan tidak ada seorang pun yang bisa tampil di level yang sama setiap hari. Pasti ada hari-hari di mana performanya kurang maksimal. Menilai seluruh kariernya hanya berdasarkan satu pertandingan final atau satu penampilan saja sungguh tidak adil.”