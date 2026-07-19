Pertandingan yang tak berarti? Michael Olise ‘menangis’ setelah gagal mencetak gol yang berakibat fatal bagi Prancis dalam laga perebutan tempat ketiga yang seru melawan Inggris dengan 10 gol - namun bintang Bayern Munich itu memecahkan rekor Piala Dunia milik Pelé

Terlepas dari duka pribadinya, Olise berhasil mencatatkan namanya dalam buku sejarah selama pertandingan yang berlangsung sengit itu. Dengan memberikan dua assist kepada Kylian Mbappé, ia mencapai total tujuh assist di turnamen ini, secara resmi melampaui rekor lama yang dipegang oleh legenda Brasil, Pelé. Pemenang Piala Dunia tiga kali itu sebelumnya telah menetapkan standar dengan enam assist selama edisi 1970 di Meksiko, namun Olise kini telah memimpin dengan jelas di puncak peringkat assist terbanyak dalam satu turnamen sepanjang masa.

Prestasi ini menyoroti kemajuan pesatnya sejak pindah ke Bundesliga, di mana ia mencatatkan 42 gol dan 54 assist selama dua musim. Meskipun ia masih belum mampu menyamai rekor assist terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia milik Lionel Messi yang berjumlah 12 assist, kemampuannya dalam menciptakan peluang telah menjadi andalan sepanjang kampanye Prancis, dengan sang pemain jelas-jelas mengutamakan kesuksesan tim daripada penghargaan individu.



