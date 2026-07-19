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Pertandingan yang tak berarti? Michael Olise ‘menangis’ setelah gagal mencetak gol yang berakibat fatal bagi Prancis dalam laga perebutan tempat ketiga yang seru melawan Inggris dengan 10 gol - namun bintang Bayern Munich itu memecahkan rekor Piala Dunia milik Pelé
Malam yang penuh campuran rasa di Miami
Bintang Bayern Munich itu menangis di ruang ganti setelah gagal memanfaatkan dua peluang emas di babak kedua, menurut L'Equipe. Prancis telah bangkit dari babak pertama yang bencana hingga tertinggal 4-3, dan Olise menjadi motor kebangkitan tersebut. Namun, penyerang kelahiran London itu gagal memanfaatkan dua peluang emas pada menit ke-75 dan ke-81, dengan dua kali melepaskan tembakan melebar padahal ia tampaknya sudah pasti akan mencetak gol. Kegagalan ini terbukti fatal bagi harapan Prancis untuk membalikkan keadaan, dan performa luar biasa sang pemain sayap Bayern musim panas ini sejenak terlupakan saat ia memikirkan peluang-peluang yang terbuang percuma.
- AFP
Melampaui seorang legenda sepak bola
Terlepas dari duka pribadinya, Olise berhasil mencatatkan namanya dalam buku sejarah selama pertandingan yang berlangsung sengit itu. Dengan memberikan dua assist kepada Kylian Mbappé, ia mencapai total tujuh assist di turnamen ini, secara resmi melampaui rekor lama yang dipegang oleh legenda Brasil, Pelé. Pemenang Piala Dunia tiga kali itu sebelumnya telah menetapkan standar dengan enam assist selama edisi 1970 di Meksiko, namun Olise kini telah memimpin dengan jelas di puncak peringkat assist terbanyak dalam satu turnamen sepanjang masa.
Prestasi ini menyoroti kemajuan pesatnya sejak pindah ke Bundesliga, di mana ia mencatatkan 42 gol dan 54 assist selama dua musim. Meskipun ia masih belum mampu menyamai rekor assist terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia milik Lionel Messi yang berjumlah 12 assist, kemampuannya dalam menciptakan peluang telah menjadi andalan sepanjang kampanye Prancis, dengan sang pemain jelas-jelas mengutamakan kesuksesan tim daripada penghargaan individu.
Deschamps memberikan dukungan kepada bintang timnya
Pelatih tim nasional Didier Deschamps terlihat memeluk bintang timnya yang sedang sedih di lapangan, dan kemudian mengonfirmasi bahwa ia melakukan percakapan pribadi untuk mengangkat semangat sang pemain sayap. Deschamps, yang selama ini menjadi pendukung setia Olise sepanjang proses adaptasinya ke tim senior, mengakui beban emosional yang ditimbulkan oleh pertandingan tersebut.
Dukungan sang manajer datang pada saat yang krusial saat Olise memproses turnamen yang sekaligus menjadi kemenangan pribadi sekaligus kekecewaan bersama. Prancis memasuki kompetisi sebagai favorit utama, dan meskipun finis di peringkat keempat merupakan hasil yang terhormat, cara kekalahan 6-4 dari rival mereka meninggalkan rasa pahit.
- Getty/GOAL
Isu transfer mulai mengemuka di latar belakang
Terlepas dari kekecewaan di Miami, nilai pasar Olise belum pernah setinggi ini, dan masa depannya di Bavaria kini menjadi sorotan tajam dari klub-klub elit Eropa. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pemain sayap tersebut “sangat bertekad” untuk memaksa transfer ke Real Madrid guna bergabung dengan rekan setimnya di timnas, Kylian Mbappé, di ibu kota Spanyol.
Florentino Perez dilaporkan memandang Olise sebagai potongan terakhir dari teka-teki “Galactico”, seorang kreator yang mampu memberikan umpan-umpan yang akan membuat barisan depan Madrid yang dipenuhi bintang-bintang itu bersinar. Raksasa Eropa Paris Saint-Germain telah mundur dari perburuan ini, enggan untuk memenuhi penilaian harga yang sangat tinggi, sehingga Los Blancos kini memegang kendali.
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