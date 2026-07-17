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"Pertandingan yang luar biasa!" - Robert Lewandowski bercanda dengan Thomas Müller saat para legenda Bayern Munich berkumpul kembali meski laga MLS antara Chicago Fire dan Vancouver Whitecaps dibatalkan
Asap kebakaran hutan menunda penampilan perdana
Debut Lewandowski bersama Fire terpaksa ditunda setelah pertandingan kandang mereka melawan Whitecaps dibatalkan akibat asap dari kebakaran hutan di Kanada. Penundaan ini membuat para pendukung kehilangan kesempatan untuk menyaksikan pertarungan perdana striker asal Polandia itu melawan mantan rekan setimnya di Bayern Munich, Muller. Pihak Major League Soccer akhirnya memutuskan untuk menjadwalkan ulang pertandingan di Soldier Field tersebut pada 6 Oktober.
Para legenda saling bertukar postingan lucu
Meskipun tidak bisa bertanding di lapangan, kedua ikon sepak bola Eropa ini bertemu di luar stadion dan membagikan momen reuni mereka di akun Instagram masing-masing. "Pertandingan yang luar biasa hari ini! Senang bertemu denganmu, Thomas Müller," tulis Lewandowski, sambil bercanda mengenai pembatalan pertandingan tersebut.
Müller segera membalas mantan rekan duetnya itu di akun media sosialnya sendiri. Di postingan Instagram tersebut, ia menulis: “Para pemain sudah kembali ke kota,” dan menambahkan di X: “Bukan pertemuan yang kami harapkan, tapi tetap menyenangkan. Senang sekali bertemu denganmu @_rl9 — sampai jumpa lagi di bulan Oktober!!!”
Kemitraan ikonik Bayern yang dikenang
Pertemuan tersebut membawa kenangan kembali ke masa-masa kemitraan luar biasa yang terjalin antara keduanya selama delapan musim penuh gelar bersama Bayern antara tahun 2014 dan 2022. Selama era keemasan itu, Müller mencetak 42 assist di Bundesliga untuk sang penyerang, membantu Lewandowski mencetak 344 gol di semua kompetisi bersama raksasa Jerman tersebut.
Ikatan erat yang mereka jalin setelah sang penyerang pindah ke Barcelona kini berlanjut di Amerika Serikat, di mana keduanya akan saling berhadapan sebagai rival baru di liga domestik.
- Getty Images Sport
Pertandingan bulan Oktober yang dijadwalkan ulang menanti
Kedua tim kini harus kembali fokus pada kompetisi reguler mereka setelah gangguan yang disebabkan oleh kualitas udara yang berbahaya di wilayah Chicago. Whitecaps perlu mempertahankan performa apik mereka untuk mempertahankan posisi di papan atas Wilayah Barat seiring musim yang semakin memanas.
Sementara itu, staf pelatih Fire dihadapkan pada tugas mengelola kondisi fisik dan ketajaman permainan Lewandowski guna memastikan ia siap sepenuhnya untuk debutnya yang tertunda pada pertandingan berikutnya.
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