"Pertandingan yang luar biasa!" - Robert Lewandowski bercanda dengan Thomas Müller saat para legenda Bayern Munich berkumpul kembali meski laga MLS antara Chicago Fire dan Vancouver Whitecaps dibatalkan

Meskipun tidak bisa bertanding di lapangan, kedua ikon sepak bola Eropa ini bertemu di luar stadion dan membagikan momen reuni mereka di akun Instagram masing-masing. "Pertandingan yang luar biasa hari ini! Senang bertemu denganmu, Thomas Müller," tulis Lewandowski, sambil bercanda mengenai pembatalan pertandingan tersebut.

Müller segera membalas mantan rekan duetnya itu di akun media sosialnya sendiri. Di postingan Instagram tersebut, ia menulis: “Para pemain sudah kembali ke kota,” dan menambahkan di X: “Bukan pertemuan yang kami harapkan, tapi tetap menyenangkan. Senang sekali bertemu denganmu @_rl9 — sampai jumpa lagi di bulan Oktober!!!”



