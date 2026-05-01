Semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions, bahkan disebut sebagai "Pertandingan Abad Ini" oleh surat kabar Inggris The Sun: Paris Saint-Germain dan FC Bayern membuat dunia sepak bola terpesona dengan duel spektakuler mereka di Parc des Princes pada Selasa lalu.
Diterjemahkan oleh
"Pertandingan yang benar-benar kacau": Pep Guardiola lebih memilih menonton liga Inggris kasta ketiga daripada pertandingan seru antara PSG dan Bayern
Namun, Pep Guardiola melewatkan pertandingan tersebut karena pada saat yang sama ia sedang menonton langsung di stadion pertandingan Liga Divisi Tiga Inggris antara Stockport County—yang berbasis di kota dengan nama yang sama di dekat Manchester—dan FC Port Vale. Foto-foto Guardiola di Edgeley Park yang bersejarah itu menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Dalam konferensi pers pada hari Jumat menjelang pertandingan Manchester City melawan FC Everton, Guardiola, yang pernah melatih FC Bayern dari 2013 hingga 2016, ditanya mengenai pilihannya yang mengejutkan tersebut. "Hari sebelumnya saya melihat jadwal pertandingan, melihat PSG melawan Bayern München, dan berkata pada diri sendiri: 'Pertandingan yang kacau balau. Pelatihnya tidak bagus, pemainnya benar-benar payah,'" kata Guardiola dengan nada ironis. "Saya mencintai sepak bola Inggris, jadi saya memilih Stockport."
Kedua pelatih yang "tidak bagus" itu, btw, sangat memengaruhi Guardiola. Vincent Kompany pernah jadi kaptennya di Manchester City. Luis Enrique melatih tim cadangan Barca dari 2008 hingga 2011, sementara Guardiola mencetak rekor kemenangan yang mengesankan bersama tim utama.
Pep Guardiola berjuang bersama Manchester City untuk merebut gelar juara
Guardiola dan City telah tersingkir di babak 16 besar Liga Champions musim ini oleh Real Madrid. Di Liga Premier, The Skyblues saat ini tengah bersaing ketat memperebutkan gelar juara dengan Arsenal. City telah memenangkan Piala Liga, dan akan menghadapi Chelsea di final Piala FA pada 16 Mei.
Port Vale, di sisi lain, secara mengejutkan menang 2-1 di Stockport, namun sudah dipastikan terdegradasi dari League One, divisi ketiga, sebelum pertandingan tersebut. Sementara itu, Stockport masih berjuang untuk promosi ke Championship.