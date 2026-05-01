"Pertandingan yang benar-benar kacau": Pep Guardiola lebih memilih menonton liga Inggris kasta ketiga daripada pertandingan seru antara PSG dan Bayern

Namun, Pep Guardiola melewatkan pertandingan tersebut karena pada saat yang sama ia sedang menonton langsung di stadion pertandingan Liga Divisi Tiga Inggris antara Stockport County—yang berbasis di kota dengan nama yang sama di dekat Manchester—dan FC Port Vale. Foto-foto Guardiola di Edgeley Park yang bersejarah itu menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Dalam konferensi pers pada hari Jumat menjelang pertandingan Manchester City melawan FC Everton, Guardiola, yang pernah melatih FC Bayern dari 2013 hingga 2016, ditanya mengenai pilihannya yang mengejutkan tersebut. "Hari sebelumnya saya melihat jadwal pertandingan, melihat PSG melawan Bayern München, dan berkata pada diri sendiri: 'Pertandingan yang kacau balau. Pelatihnya tidak bagus, pemainnya benar-benar payah,'" kata Guardiola dengan nada ironis. "Saya mencintai sepak bola Inggris, jadi saya memilih Stockport."

Kedua pelatih yang "tidak bagus" itu, btw, sangat memengaruhi Guardiola. Vincent Kompany pernah jadi kaptennya di Manchester City. Luis Enrique melatih tim cadangan Barca dari 2008 hingga 2011, sementara Guardiola mencetak rekor kemenangan yang mengesankan bersama tim utama.