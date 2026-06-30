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"Pertandingan terburuk yang pernah saya lihat darinya!" - Rafael Van der Vaart mengkritik habis-habisan Frenkie de Jong yang 'tak terlihat' setelah kekalahan Belanda dari Maroko di Piala Dunia
Perubahan taktik memicu eliminasi
Belanda harus tersingkir secara menyakitkan di babak 32 besar setelah gagal mempertahankan keunggulan tipis yang mereka raih di babak kedua di Monterrey. Koeman mengejutkan banyak pihak dengan meninggalkan sistem yang telah terbukti efektif demi formasi pertahanan lima pemain yang konservatif, serta mengganti Tijjani Reijnders dengan Nathan Ake. Gol Cody Gakpo pada menit ke-71 seolah memastikan kelolosan, namun gol penyama kedudukan dari Issa Diop di masa tambahan waktu memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, dan Maroko akhirnya menang 3-2 dalam adu penalti yang menegangkan.
- AFP
Penampilan De Jong 'sungguh mengecewakan'
Sebagai analis untuk stasiun televisi Belanda NOS, Van der Vaart mengungkapkan rasa frustrasi yang sangat besar melihat betapa mudahnya tim nasional melepaskan momentum yang telah mereka raih dengan susah payah. Mantan gelandang serang Real Madrid ini terutama menyalahkan perubahan formasi yang membuat timnya benar-benar kewalahan di lini tengah lapangan.
Van der Vaart menyatakan: "Kalian berhasil melewati babak penyisihan grup yang sulit dengan cukup baik. Kemudian segalanya mulai berjalan lancar. Apa yang ada di pikiran kalian sehingga mengubah segalanya saat melawan Maroko? Saya sama sekali tidak mengerti. Frenkie memainkan pertandingan terburuk yang pernah saya lihat darinya hari ini. Sangat mengecewakan. Tapi apakah itu karena sistemnya?"
Isolasi di lini tengah membatasi pergerakan sang maestro
Analisis pasca-pertandingan berfokus pada bagaimana pertaruhan taktis Koeman membuat area tengah tim benar-benar terbuka lebar terhadap kekuatan taktis utama Maroko. Van der Vaart berpendapat bahwa menempatkan lini tengah yang kekurangan pemain secara efektif membuat pengatur serangan utama tim kekurangan penguasaan bola, sehingga membuatnya sama sekali tidak berperan sebelum akhirnya digantikan oleh Marten de Roon pada menit ke-110.
Van der Vaart menambahkan: “Menurut saya, lini tengah Maroko adalah aset terkuat mereka. Lalu, Anda memutuskan untuk menghadapi mereka hanya dengan dua pemain di lini tengah? Saya memang tidak belajar untuk menjadi manajer, tapi menurut saya itu agak ceroboh. Frenkie hanya efektif saat tim menguasai bola, tapi hari ini kami sama sekali tidak menguasai bola, sehingga Frenkie benar-benar tak terlihat. Padahal, dia seharusnya menjadi andalan utama kami... Selain itu, Cody Gakpo memang mencetak gol, tapi tentu saja, dia pun hampir tidak terlibat sama sekali."
- Getty Images
Penyelidikan dilakukan menyusul bencana dalam turnamen tersebut
Timnas Belanda yang mendapat banyak kritikan kini harus menghadapi evaluasi internal segera setelah mereka terbang pulang dari turnamen yang sangat mengecewakan. Sementara Maroko bersiap menghadapi laga babak 16 besar melawan Kanada di Houston, Koeman harus menangani dampak negatif terkait arah taktisnya. Dengan para pemain kunci yang menjadi sasaran kritik dan profil skuad yang semakin menua terungkap, perubahan signifikan dalam susunan pemain tampaknya tak terhindarkan sebelum siklus internasional berikutnya dimulai.