"Pertandingan terburuk yang pernah saya lihat darinya!" - Rafael Van der Vaart mengkritik habis-habisan Frenkie de Jong yang 'tak terlihat' setelah kekalahan Belanda dari Maroko di Piala Dunia

Sebagai analis untuk stasiun televisi Belanda NOS, Van der Vaart mengungkapkan rasa frustrasi yang sangat besar melihat betapa mudahnya tim nasional melepaskan momentum yang telah mereka raih dengan susah payah. Mantan gelandang serang Real Madrid ini terutama menyalahkan perubahan formasi yang membuat timnya benar-benar kewalahan di lini tengah lapangan.

Van der Vaart menyatakan: "Kalian berhasil melewati babak penyisihan grup yang sulit dengan cukup baik. Kemudian segalanya mulai berjalan lancar. Apa yang ada di pikiran kalian sehingga mengubah segalanya saat melawan Maroko? Saya sama sekali tidak mengerti. Frenkie memainkan pertandingan terburuk yang pernah saya lihat darinya hari ini. Sangat mengecewakan. Tapi apakah itu karena sistemnya?"