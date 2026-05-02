"Pertandingan terbaik yang pernah saya saksikan" - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan alasan utama mengapa PSG dan Bayern berada "di level yang berbeda"
Arteta terkejut oleh tim-tim raksasa Eropa
Sementara pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mempertanyakan disiplin pertahanan dalam laga PSG vs Bayern yang sarat gol, manajer The Gunners justru tak segan-segan memuji pertandingan antara dua raksasa Prancis dan Jerman tersebut, dengan menyebut kualitas yang ditampilkan benar-benar tak tertandingi.
“Ketika saya melihat pertandingan itu, Bayern vs PSG, itu mungkin pertandingan terbaik yang pernah saya saksikan dalam hal kualitas kedua tim dan terutama kualitas individu yang ditunjukkan para pemain, saya belum pernah melihat yang seperti ini,” kata Arteta. Namun, ia dengan cepat menunjukkan bahwa kemampuan mereka untuk tampil dengan tempo setinggi itu merupakan hasil langsung dari situasi domestik mereka yang memungkinkan rotasi dan pemulihan yang lebih baik.
Kebersihan tetap menjadi faktor pembeda utama
Arteta berpendapat bahwa sifat kompetisi Liga Premier yang sangat melelahkan membuat hampir mustahil bagi tim-tim Inggris untuk mencapai babak semifinal dengan keunggulan fisik yang sama seperti PSG atau Bayern. Ia berargumen bahwa membandingkan kedua lingkungan tersebut tanpa mempertimbangkan beban fisik yang ditanggung para pemain adalah kesalahan mendasar, mengingat intensitas jadwal kompetisi domestik di Inggris.
“Untuk menampilkan kualitas setinggi itu, Anda harus dalam kondisi sangat prima, dan perbedaan antara liga-liga tersebut serta cara mereka bersaing bagaikan siang dan malam. Anda hanya perlu melihat banyak statistik terbaru seputar hal ini. Kita sedang membandingkan dua dunia yang berbeda. Anda tidak bisa membandingkan satu bagian dari hal itu tanpa konteks di sekitarnya; menurut saya, itu tidak adil,” tambah pria asal Spanyol itu.
Masalah kebugaran yang dihadapi The Gunners
Upaya Arsenal meraih gelar juara memang terhambat oleh daftar cedera yang semakin panjang menjelang laga melawan Fulham pada Sabtu nanti. Meskipun kemenangan akan membuat mereka unggul enam poin atas Manchester City di puncak klasemen Liga Premier, Arteta kini cemas menanti kondisi kebugaran kapten klub Martin Odegaard, yang diragukan tampil karena masalah lutut. Pemain asal Norwegia itu bergabung dengan ruang perawatan yang sudah diisi oleh pemain kunci seperti Jurrien Timber dan Kai Havertz.
“Memiliki semua pemain yang tersedia dan dalam kondisi terbaik,” kata Arteta saat membahas rahasia untuk mengakhiri musim dengan kuat. “Dengan itu, saya merasa bahagia. Itu hal yang paling penting. Ketika Anda membicarakan dua tim lain tadi malam, berapa banyak pemain yang tersedia? Semua pemain, dalam kondisi terbaik mereka. Itu hal yang paling penting.”
Kontroversi di kancah Eropa
Faktor kelelahan bukanlah satu-satunya rintangan yang dihadapi Arsenal, karena dampak dari hasil imbang 1-1 mereka melawan Atleti masih terus bergulir. Gelandang Declan Rice saat ini berada di ujung tanduk secara disiplin akibat komentarnya mengenai wasit di Madrid. Terlepas dari gangguan dan kelelahan tersebut, Arteta telah meminta para pemainnya untuk memanfaatkan momen ini saat mereka berupaya mencatatkan nama mereka dalam buku sejarah klub.
“Kami tahu apa yang dipertaruhkan,” tambahnya dengan tegas. “Kami harus terus berjuang. Setiap orang harus memimpin dirinya sendiri dan mengambil tanggung jawab atas momen ini karena dampak yang dapat Anda berikan saat ini akan menentukan sejarah klub.”
Dengan garis finis sudah di depan mata baik di Liga Premier maupun Liga Champions, The Gunners harus menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan antara kaki-kaki mereka yang lelah dan ambisi mereka yang tinggi.