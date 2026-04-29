"Pertandingan terbaik yang pernah saya ikuti!" - Luis Enrique mengaku "sangat lelah" setelah kemenangan PSG 5-4 atas Bayern Munich, sambil mengungkapkan target gol "minimal" di leg kedua untuk lolos ke final Liga Champions
Malam yang memecahkan rekor di Paris
Pertandingan spektakuler dengan sembilan gol ini tidak hanya menghibur; pertandingan ini juga bersejarah. Pertandingan ini secara resmi menjadi pertandingan semifinal dengan skor tertinggi dalam sejarah Liga Champions. Selain itu, jalannya pertandingan yang kacau balau membuat pertandingan ini menyamai rekor pertandingan dengan jumlah gol terbanyak kedua yang pernah tercipta dalam babak sistem gugur di kompetisi elit Eropa, yang menegaskan kekuatan serangan yang dimiliki oleh kedua raksasa ini. PSG tampak melaju mulus menuju final di Budapest ketika mereka membangun keunggulan tiga gol di awal babak kedua. Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele menjadi bintang utama dalam laga ini, dengan kedua pemain sayap tersebut masing-masing mencetak dua gol sehingga membuat raksasa Bundesliga itu terguncang di hadapan penonton Paris yang sangat antusias.
Momen puncak dalam karier kepelatihan Luis Enrique
Meskipun memiliki riwayat karier kepelatihan yang gemilang – termasuk masa kejayaannya meraih treble bersama Barcelona bersama Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar – Luis Enrique meyakini bahwa pertandingan Selasa malam itu melampaui segalanya. Pelatih PSG itu terkesima oleh intensitas luar biasa dari laga tersebut, di mana timnya sempat memimpin 5-2 sebelum Bayern melakukan perlawanan di menit-menit akhir dan membuat leg kedua menjadi sangat dinanti.
"Saya belum pernah melihat pertandingan dengan intensitas seperti ini," kata Luis Enrique dalam penilaiannya setelah pertandingan. "Ini bukan saatnya untuk menyoroti kekurangan; kita hanya perlu memberi selamat kepada semua orang. Kami pantas menang, kami pantas imbang, dan kami pantas kalah hari ini. Ini adalah pertandingan yang fantastis. Tanpa ragu, ini adalah pertandingan terbaik yang pernah saya alami sebagai pelatih."
Bayern Munich menolak menyerah
Namun, Bayern menunjukkan ketangguhan yang menjadi ciri khas mereka di kancah Eropa. Dayot Upamecano memicu kebangkitan tim dengan sundulan dari tendangan bebas Joshua Kimmich, sebelum Luis Diaz membuat akhir pertandingan menjadi menegangkan lewat tendangan kerasnya. Skor akhir 5-4 membuat hasil agregat tetap sangat ketat, dan Luis Enrique mengakui bahwa lika-liku emosi tersebut berdampak pada kondisi fisiknya. "Saya sangat lelah, dan saya tidak berlari sejauh satu kilometer pun," canda pelatih asal Spanyol itu setelah peluit akhir dibunyikan. "Jadi, saya tidak tahu bagaimana perasaan para pemain."
Target untuk Allianz Arena
Intensitas permainan yang tinggi dan pergantian serangan yang terus-menerus membuat kedua tim kelelahan, namun pelatih PSG menyadari bahwa tugas mereka masih jauh dari selesai menjelang laga di Allianz Arena pekan depan. Luis Enrique sangat sadar akan apa yang dibutuhkan untuk mengalahkan tim asuhan Vincent Kompany.
"Saya baru saja bertanya kepada staf saya: 'Menurut kalian, berapa banyak gol yang kita butuhkan untuk memenangkan pertandingan ini?' Mereka menjawab: 'Minimal tiga,'" ungkap Luis Enrique. "Bayern Munich di kandang mereka bahkan lebih kuat, tapi kami akan berusaha menunjukkan mentalitas yang sama."