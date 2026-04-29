"Pertandingan terbaik yang pernah saya ikuti!" - Luis Enrique mengaku "sangat lelah" setelah kemenangan PSG 5-4 atas Bayern Munich, sambil mengungkapkan target gol "minimal" di leg kedua untuk lolos ke final Liga Champions

Meskipun memiliki riwayat karier kepelatihan yang gemilang – termasuk masa kejayaannya meraih treble bersama Barcelona bersama Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar – Luis Enrique meyakini bahwa pertandingan Selasa malam itu melampaui segalanya. Pelatih PSG itu terkesima oleh intensitas luar biasa dari laga tersebut, di mana timnya sempat memimpin 5-2 sebelum Bayern melakukan perlawanan di menit-menit akhir dan membuat leg kedua menjadi sangat dinanti.

"Saya belum pernah melihat pertandingan dengan intensitas seperti ini," kata Luis Enrique dalam penilaiannya setelah pertandingan. "Ini bukan saatnya untuk menyoroti kekurangan; kita hanya perlu memberi selamat kepada semua orang. Kami pantas menang, kami pantas imbang, dan kami pantas kalah hari ini. Ini adalah pertandingan yang fantastis. Tanpa ragu, ini adalah pertandingan terbaik yang pernah saya alami sebagai pelatih."