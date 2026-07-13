Pertandingan-pertandingan Arab... Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kejuaraan Liga Bangsa-Bangsa Afrika

Sepak bola Afrika bersiap memasuki babak baru dengan diluncurkannya Liga Bangsa-Bangsa Afrika, yang diumumkan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) sebagai bagian dari proyek komprehensif untuk merestrukturisasi kompetisi tim nasional di benua tersebut.

Turnamen ini akan dimulai untuk pertama kalinya pada tahun 2029, dan akan menjadi kompetisi tahunan yang mempertemukan semua tim nasional Afrika, bersamaan dengan perubahan Piala Afrika menjadi turnamen yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, menggantikan sistem tradisional yang diadakan setiap dua tahun sekali. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan persaingan antar tim nasional serta meningkatkan nilai teknis dan komersial sepak bola Afrika.

Sejak proyek ini diumumkan, muncul berbagai pertanyaan mengenai sistem turnamen baru ini, cara kualifikasi, posisi tim-tim Arab, serta bagaimana perjalanan mereka menuju gelar juara, yang akan kami bahas dalam uraian berikut.