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Pertandingan-pertandingan Arab... Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kejuaraan Liga Bangsa-Bangsa Afrika

FEATURES
Tunisia vs Netherlands
Tunisia
Netherlands
World Cup
France vs Morocco
France
Morocco
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
Tunisia
Belanda
AS
Prancis
Maroko
Argentina
Mesir
Swiss
Aljazair
Kanada
Belgia
Senegal

Era baru bagi tim-tim nasional benua Afrika

Sepak bola Afrika bersiap memasuki babak baru dengan diluncurkannya Liga Bangsa-Bangsa Afrika, yang diumumkan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) sebagai bagian dari proyek komprehensif untuk merestrukturisasi kompetisi tim nasional di benua tersebut.

Turnamen ini akan dimulai untuk pertama kalinya pada tahun 2029, dan akan menjadi kompetisi tahunan yang mempertemukan semua tim nasional Afrika, bersamaan dengan perubahan Piala Afrika menjadi turnamen yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, menggantikan sistem tradisional yang diadakan setiap dua tahun sekali. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan persaingan antar tim nasional serta meningkatkan nilai teknis dan komersial sepak bola Afrika.

Sejak proyek ini diumumkan, muncul berbagai pertanyaan mengenai sistem turnamen baru ini, cara kualifikasi, posisi tim-tim Arab, serta bagaimana perjalanan mereka menuju gelar juara, yang akan kami bahas dalam uraian berikut.

  • Bagaimana turnamen ini akan diselenggarakan?

    Kejuaraan Liga Bangsa-Bangsa Afrika tahun 2029 akan dimulai dengan partisipasi semua asosiasi sepak bola nasional yang berada di bawah naungan "CAF", dengan pertandingan-pertandingannya diselenggarakan setiap tahun selama periode jeda internasional yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA".

    Babak penyisihan akan digelar pada bulan September dan Oktober, sedangkan babak final akan diselenggarakan pada bulan November setiap tahunnya, sehingga memastikan keselarasan turnamen ini dengan kalender internasional dan tidak bertabrakan dengan kompetisi klub.

    CAF juga memutuskan untuk tidak menyelenggarakan turnamen kontinental apa pun bagi tim nasional selama tahun-tahun penyelenggaraan Piala Dunia, guna memberikan waktu yang cukup bagi tim-tim Afrika yang lolos ke Piala Dunia untuk mempersiapkan diri, sambil tetap mempertahankan adanya turnamen kontinental besar setiap tahun pada tahun-tahun lainnya.

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  • Bagaimana sebuah tim nasional bisa meraih gelar juara?

    Liga Bangsa-Bangsa Afrika didasarkan pada pembagian benua tersebut menjadi 4 wilayah geografis, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, serta wilayah Afrika Tengah dan Selatan, sehingga kompetisi di setiap wilayah dimulai secara terpisah, sebelum juara masing-masing wilayah lolos ke putaran final tingkat benua.

    Sedangkan bagi tim-tim Arab, perjalanan menuju gelar juara dimulai di wilayah geografis masing-masing.

    Di wilayah Afrika Utara, Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mauritania akan saling bersaing, sementara Sudan akan bertanding di wilayah Afrika Timur bersama tim-tim dari wilayah tersebut.

    Ini berarti tim seperti Mesir, Maroko, atau Aljazair tidak akan menghadapi tim-tim seperti Senegal, Nigeria, atau Kamerun pada tahap awal, melainkan harus terlebih dahulu merebut posisi teratas di kawasan Afrika Utara dan meraih gelar juara kawasan tersebut, yang merupakan syarat utama untuk lolos ke babak final.

    Setelah juara-juara kawasan ditentukan, hanya 4 tim yang lolos ke babak final, di mana babak final diselenggarakan di negara tuan rumah dengan sistem terpusat. Juara-juara kawasan akan bertanding di babak semifinal, lalu dua pemenang akan melaju ke pertandingan final untuk memperebutkan gelar Liga Bangsa-Bangsa Afrika.

     Dengan demikian, jalan yang harus ditempuh oleh setiap tim Arab menjadi jelas; dimulai dengan memenangkan zona geografisnya, kemudian mengalahkan juara zona lain di babak final untuk merebut gelar juara benua.

  • Mengapa "Kaf" menyelenggarakan turnamen ini?

    Peluncuran Liga Bangsa-Bangsa Afrika merupakan bagian dari rencana terpadu untuk menata ulang kompetisi tim nasional, setelah CAF memutuskan untuk menggelar Piala Afrika setiap empat tahun sekali, yang menciptakan kekosongan pada tahun-tahun di mana turnamen kontinental tradisional tersebut tidak diselenggarakan.

    Oleh karena itu, turnamen baru ini bertujuan untuk memastikan adanya kompetisi tingkat benua yang berkualitas tinggi setiap tahun, sekaligus menyediakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi federasi-federasi nasional, serta menjaga agar tim-tim terbaik di benua ini tetap saling berinteraksi, alih-alih hanya mengandalkan pertandingan persahabatan atau jeda panjang di antara turnamen-turnamen besar.

    Presiden Federasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, telah menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa proyek ini tidak bertujuan untuk menggantikan Piala Afrika, melainkan untuk menghadirkan turnamen tahunan yang sejalan dengan perkembangan sepak bola dunia, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dan pemasaran olahraga ini di benua Afrika.

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  • Apa hubungannya dengan Piala Afrika?

    Liga Bangsa-Bangsa Afrika tidak akan menjadi pengganti Piala Afrika, melainkan turnamen yang melengkapinya. Setelah Piala Afrika beralih ke sistem empat tahunan, turnamen bersejarah tersebut akan tetap menjadi gelar tertinggi di tingkat tim nasional, sementara Liga Bangsa-Bangsa menyediakan kompetisi tahunan yang menjaga kesiapan tim nasional dan kelangsungan persaingan di tingkat benua.

    Selain itu, sistem baru ini memberikan program yang lebih stabil kepada federasi-federasi nasional sepanjang tahun, serta menjamin dilaksanakannya lebih banyak pertandingan resmi tingkat tinggi, alih-alih hanya mengandalkan pertandingan persahabatan.

  • Apa artinya hal ini bagi tim-tim nasional Arab?

    Sistem baru ini membuka peluang bagi terjadinya pertandingan-pertandingan besar antar negara Arab secara rutin, setelah tim nasional Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mauritania kini bersaing dalam satu zona. Hal ini berarti kita dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan puncak di Afrika Utara secara berulang dalam ajang resmi, alih-alih hanya terbatas pada babak kualifikasi atau Piala Afrika.

    Di sisi lain, tim nasional Sudan akan bertanding di zona Afrika Timur, sebelum berupaya merebut tiket ke putaran final kontinental. Dengan demikian, jalan menuju gelar juara bergantung pada keunggulan terlebih dahulu di wilayah geografisnya, kemudian menghadapi juara-juara dari zona lain pada tahap akhir.

  • Dampaknya terhadap sepak bola Afrika

    "CAF" telah memastikan agar turnamen ini selaras dengan kalender internasional, di mana pertandingan-pertandingannya akan digelar selama masa jeda resmi, sehingga meminimalkan benturan jadwal dengan kompetisi klub. Selain itu, turnamen ini juga memberikan kesempatan bagi tim-tim nasional untuk mengikuti pertandingan resmi secara teratur, yang pada gilirannya memberi ruang lebih luas bagi staf teknis untuk membangun tim mereka dan menguji para pemain dalam suasana kompetisi yang sesungguhnya.

    Konfederasi Afrika juga menyebutkan bahwa sebagian dari pendapatan turnamen akan dialokasikan untuk mendukung federasi-federasi nasional serta program pengembangan pemain muda dan sepak bola wanita, sebagai bagian dari proyek yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas permainan di seluruh benua.

    Meskipun proyek ini disambut baik, keputusan tersebut memicu perdebatan luas di kalangan sepak bola mengenai dampak penyelenggaraan Piala Afrika setiap empat tahun sekali. Namun, CAF menegaskan bahwa sistem baru ini akan memberikan nilai lebih besar bagi kedua turnamen tersebut, di mana Piala Afrika tetap mempertahankan posisinya yang bersejarah, sementara Liga Bangsa-Bangsa menyediakan kompetisi tahunan yang menjamin kelangsungan momentum teknis dan komersial sepak bola Afrika.

  • Masa Depan Baru Sepak Bola Afrika

    Piala Bangsa-Bangsa Afrika merupakan salah satu perubahan terbesar dalam sejarah kompetisi tim nasional di benua ini, karena menggabungkan kompetisi regional dan putaran final tingkat benua dalam turnamen tahunan yang memberikan jalur yang jelas bagi tim-tim nasional menuju gelar juara.

    Bagi dunia sepak bola Arab, turnamen ini tampaknya menjadi kesempatan untuk menyaksikan pertarungan sengit dan berulang antara tim-tim besar Afrika Utara, sebelum juara kawasan tersebut melanjutkan perjalanannya untuk menghadapi juara-juara dari kawasan lain di babak semifinal dan final, sehingga jalan menuju gelar juara Afrika menjadi lebih jelas dan terorganisir daripada sebelumnya, sambil menanti dimulainya edisi pertama pada tahun 2029 sebagai awal dari babak baru dalam sejarah sepak bola Afrika.

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