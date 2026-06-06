Setelah terjadi keributan antara beberapa pemain Portugal dan Chili, pemain penyerang AC Milan itu mendapat kartu merah pada masa tambahan waktu babak pertama saat skor masih 0-0. Bek Chili, Ivan Roman (Atletico Mineiro), juga diusir dari lapangan dengan kartu merah.
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Pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia benar-benar ricuh! Bintang Portugal diusir dari lapangan akibat melakukan tindakan kekerasan - ancaman sanksi berat mengintai
Awal mula dari dua kartu merah tersebut adalah sebuah duel yang pada awalnya tampak biasa antara bek kanan Chili, Felipe Faundez, dan pemain Portugal, Joao Cancelo, di dekat tiang sudut. Pemain Chili itu memenangkan duel tersebut dan menendang bola menjauh, namun menurut Cancelo, ia bangkit dengan terlalu agresif, sehingga bek sayap yang baru saja dipinjamkan dari Al-Hilal ke FC Barcelona itu menunjukkan reaksi kesal.
Kerumunan pun terbentuk, di mana Leao dan Roman yang berada di dekat situ ikut terlibat dan memicu keributan. Leao dan Roman saling mendorong beberapa kali, hingga akhirnya pemain Portugal itu menampar wajah pemain Chili tersebut dengan tangannya. Banyak pemain lain kemudian ikut campur, dan setelah beberapa detik, situasi pun kembali tenang.
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Kartu merah dalam laga persahabatan: Apakah Rafael Leao kini terancam skorsing di Piala Dunia?
Wasit Luca Zufferli dari Italia mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan, lalu mengusir kedua pemain yang berseteru, Leao dan Roman, ke ruang ganti lebih awal dengan kartu merah. Upaya menenangkan dari bintang Portugal Cristiano Ronaldo, yang mencoba membujuk wasit, pun tak lagi berguna. Sementara itu, Leao menanggapi keputusan Zufferli dengan senyuman sinis dan pergi dengan diam-diam.
Meskipun tim Chili memang belum lolos ke Piala Dunia yang akan digelar di AS, Meksiko, dan Kanada, kartu merah yang diterima Leao bisa berakibat fatal bagi partisipasinya di turnamen dunia tersebut. Memang, biasanya kartu merah dalam pertandingan persahabatan hanya mengakibatkan skorsing untuk pertandingan persahabatan lainnya, bukan pertandingan resmi. Misalnya, bintang Bayern Konrad Laimer, yang mendapat kartu merah sebagai pemain terakhir karena handball saat Austria menang 1-0 atas Tunisia awal pekan ini, tidak perlu khawatir soal Piala Dunia.
Namun, cara Leao mendapat kartu merah bisa menjadi bumerang bagi pemain berusia 26 tahun itu. Pasalnya, jika kartu merah diberikan karena tindakan kekerasan seperti dalam kasus ini, sangat mungkin Komisi Disiplin FIFA memperluas sanksi larangan bermain tersebut hingga mencakup pertandingan kompetisi resmi. Jika badan sepak bola dunia itu memutuskan demikian, Leao mungkin terpaksa hanya menonton dari pinggir lapangan pada putaran final Piala Dunia yang dimulai pada 11 Juni.
Hal serupa sempat mengancam penyerang Curacao, Jürgen Locadia, yang terancam absen dalam pertandingan pembuka tim debutan Piala Dunia tersebut melawan Jerman pada 14 Juni, setelah ia mendapat kartu merah akibat tindakan kekerasan dalam pertandingan persahabatan melawan Skotlandia (1-4) pada akhir Mei. Kini sudah jelas bahwa Locadia dapat bermain melawan tim DFB, karena skorsingnya ditetapkan hanya untuk satu pertandingan dan ia hanya akan absen dalam pertandingan persahabatan terakhir Curacao melawan Aruba.
Rafael Leao ingin hengkang dari Milan: Pindah ke Galatasaray?
Leao berharap FIFA akan mengambil langkah serupa dalam kasusnya dan hanya menjatuhkan sanksi larangan bermain untuk laga uji coba Piala Dunia Portugal melawan Nigeria pada Rabu mendatang. Dengan demikian, Leao akan kembali tersedia untuk tim yang juga menjadi salah satu favorit tersebut pada pertandingan pertama fase grup melawan Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni. Lawan-lawan lainnya di fase grup adalah Uzbekistan dan Kolombia.
Sementara itu, Leao akan menghadapi musim panas yang luar biasa, tidak hanya karena Piala Dunia. Penyerang tersebut baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk meninggalkan Milan setelah tujuh tahun. "Saya bangga bisa menulis sejarah di Milan, tetapi saya ingin membuka bab baru dalam karier saya," kata Leao kepada stasiun TV Portugal, Sport TV.
Milan tampaknya sudah bersedia melepas pemain Portugal tersebut dengan biaya transfer mulai dari 50 juta euro, dengan Manchester United dikabarkan menjadi tujuan favoritnya. Galatasaray juga dilaporkan menunjukkan minat besar, sementara Leao tahun lalu juga sering dikaitkan dengan FC Bayern München. Juara Bundesliga tersebut diketahui sedang mencari pemain serang baru, namun tampaknya telah mengincar Ismael Saibari dari PSV Eindhoven.
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Bersama Rafael Leão? Pertandingan fase grup Portugal di Piala Dunia 2026
Tanggal
Kick-off (waktu Jerman)
Pertandingan
Rabu, 17 Juni
19.00
Portugal vs. Republik Demokratik Kongo
Selasa, 23 Juni
19.00
Portugal vs. Uzbekistan
Minggu, 28 Juni
01.30
Portugal vs. Kolombia