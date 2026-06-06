Pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia benar-benar ricuh! Bintang Portugal diusir dari lapangan akibat melakukan tindakan kekerasan - ancaman sanksi berat mengintai

Wasit Luca Zufferli dari Italia mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan, lalu mengusir kedua pemain yang berseteru, Leao dan Roman, ke ruang ganti lebih awal dengan kartu merah. Upaya menenangkan dari bintang Portugal Cristiano Ronaldo, yang mencoba membujuk wasit, pun tak lagi berguna. Sementara itu, Leao menanggapi keputusan Zufferli dengan senyuman sinis dan pergi dengan diam-diam.

Meskipun tim Chili memang belum lolos ke Piala Dunia yang akan digelar di AS, Meksiko, dan Kanada, kartu merah yang diterima Leao bisa berakibat fatal bagi partisipasinya di turnamen dunia tersebut. Memang, biasanya kartu merah dalam pertandingan persahabatan hanya mengakibatkan skorsing untuk pertandingan persahabatan lainnya, bukan pertandingan resmi. Misalnya, bintang Bayern Konrad Laimer, yang mendapat kartu merah sebagai pemain terakhir karena handball saat Austria menang 1-0 atas Tunisia awal pekan ini, tidak perlu khawatir soal Piala Dunia.

Namun, cara Leao mendapat kartu merah bisa menjadi bumerang bagi pemain berusia 26 tahun itu. Pasalnya, jika kartu merah diberikan karena tindakan kekerasan seperti dalam kasus ini, sangat mungkin Komisi Disiplin FIFA memperluas sanksi larangan bermain tersebut hingga mencakup pertandingan kompetisi resmi. Jika badan sepak bola dunia itu memutuskan demikian, Leao mungkin terpaksa hanya menonton dari pinggir lapangan pada putaran final Piala Dunia yang dimulai pada 11 Juni.

Hal serupa sempat mengancam penyerang Curacao, Jürgen Locadia, yang terancam absen dalam pertandingan pembuka tim debutan Piala Dunia tersebut melawan Jerman pada 14 Juni, setelah ia mendapat kartu merah akibat tindakan kekerasan dalam pertandingan persahabatan melawan Skotlandia (1-4) pada akhir Mei. Kini sudah jelas bahwa Locadia dapat bermain melawan tim DFB, karena skorsingnya ditetapkan hanya untuk satu pertandingan dan ia hanya akan absen dalam pertandingan persahabatan terakhir Curacao melawan Aruba.