Pertandingan Persahabatan Antar-Negara: Spanyol di Puncak, Jerman Luar Biasa Berkat Wirtz, dan Norwegia Kalah. Umpan Koopmeiners-Dumfries dan Ghedjemis Bersinar

SPANYOL-SERBIA – Spanyol tampil dominan saat menghancurkan Serbia dan mengirimkan pesan kepada semua tim besar lainnya, sekaligus menegaskan diri sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara. Meskipun bermain melawan tim yang tidak akan lolos ke Piala Dunia, di Vila-real, La Roja mengalahkan tim Milinkovic-Savic, Pavlovic, Kostic, dan Samardzic dengan skor 3-0. Gol dicetak oleh Oyarzabal dengan dua gol dan Munoz.





BELANDA-NORWEGIA – Kemenangan besar juga diraih Oranje yang mengalahkan Norwegia 2-1, tim yang sebelumnya menyulitkan Italia. Di Amsterdam, tuan rumah sempat tertinggal akibat gol Schjelderup, namun Van Dijk dan mantan pemain Milan, Reijnders, membalikkan keadaan. Yang patut dicatat adalah assist dari Koopmeiners dan Dumfries, serta penampilan Malen dan De Vrij di lapangan.





SWISS-JERMAN – Pertandingan seru di Basel di mana Swiss kalah 4-3 dari Jerman. Mantan pemain Bologna Ndoye membuka skor, lalu Tah menyamakan kedudukan. Kemudian Embolo membuat skor menjadi 2-1 dan Gnabry 2-2. Wirtz membawa timnya unggul lagi sebelum Monteiro kembali menyamakan kedudukan. Namun di akhir laga, gelandang serang Liverpool itu kembali memastikan hasil akhir: penampilan luar biasa baginya yang mencetak dua gol dan memberikan dua assist. Di kubu tuan rumah, Freuler dan Akanji menjadi starter, sementara Jashari dan Abischer masuk sebagai pengganti di babak kedua.





Terakhir, patut dicatat juga kemenangan telak Aljazair atas Guatemala dalam pertandingan yang digelar di Stadion Ferraris, Genova: skor akhir 7-0, dan selain gol dari Gouiri, Mahrez, dan mantan pemain Roma, Aouar, Fares Ghedjemis juga mencetak gol. Pada debutnya bersama tim nasional senior, pemain yang sedang menonjol di Serie B bersama Frosinone ini langsung mencetak gol pertamanya dengan seragam negaranya.