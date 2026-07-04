Pertandingan Paraguay melawan Prancis terancam ditunda hingga menit-menit terakhir akibat kondisi cuaca, demikian peringatan FIFA

Prancis mungkin akan kembali menghadapi penundaan yang cukup lama dalam pertandingan Piala Dunia, setelah FIFA mengonfirmasi adanya risiko cuaca yang signifikan menjelang laga mereka melawan Paraguay pada Sabtu nanti. Peringatan ini mirip dengan kejadian pada 22 Juni, ketika pertandingan Prancis melawan Irak dihentikan selama lebih dari dua jam setelah badai hebat melanda Philadelphia.

"Kami terus memantau situasi cuaca di Philadelphia untuk pertandingan nomor 089. Pada tahap ini, terdapat risiko tinggi terjadinya penundaan akibat kondisi cuaca," kata FIFA dalam sebuah pernyataan, sambil menambahkan bahwa mereka akan terus mengevaluasi situasi dan memberikan pembaruan beberapa jam sebelum kick-off.