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Pertandingan Paraguay melawan Prancis terancam ditunda hingga menit-menit terakhir akibat kondisi cuaca, demikian peringatan FIFA
FIFA memperingatkan adanya risiko tinggi terjadinya gangguan sebelum pertandingan dimulai
Prancis mungkin akan kembali menghadapi penundaan yang cukup lama dalam pertandingan Piala Dunia, setelah FIFA mengonfirmasi adanya risiko cuaca yang signifikan menjelang laga mereka melawan Paraguay pada Sabtu nanti. Peringatan ini mirip dengan kejadian pada 22 Juni, ketika pertandingan Prancis melawan Irak dihentikan selama lebih dari dua jam setelah badai hebat melanda Philadelphia.
"Kami terus memantau situasi cuaca di Philadelphia untuk pertandingan nomor 089. Pada tahap ini, terdapat risiko tinggi terjadinya penundaan akibat kondisi cuaca," kata FIFA dalam sebuah pernyataan, sambil menambahkan bahwa mereka akan terus mengevaluasi situasi dan memberikan pembaruan beberapa jam sebelum kick-off.
- Getty Images
Proyeksi cuaca panas dan badai di Philadelphia
Iklim setempat terbukti menjadi hambatan besar bagi para pemain, dengan Badan Meteorologi Nasional memperkirakan suhu antara 36°C dan 38°C. Namun, dengan memperhitungkan kelembapan, suhu yang “terasa” diperkirakan akan melonjak hingga 41°C. Yang memperburuk keadaan, para ahli meteorologi memperkirakan adanya kemungkinan tinggi terjadinya hujan dan badai petir, khususnya setelah pukul 17.00, yang bertepatan persis dengan dimulainya pertandingan.
Berdasarkan protokol keselamatan ketat yang diberlakukan di Amerika Serikat selama badai, pertandingan harus ditangguhkan atau ditunda setiap kali kilat terdeteksi dalam radius 13 km dari stadion. Para pemain dari kedua tim diwajibkan kembali ke ruang ganti, sementara penonton harus mencari tempat berlindung yang aman, dan pertandingan tidak dapat dilanjutkan hingga setidaknya 30 menit telah berlalu sejak kilat terakhir tercatat.
Deschamps meredam kekhawatiran terkait cuaca panas meski suhu terus melonjak
Saat ditanya mengenai cuaca yang sangat panas dalam konferensi pers prapertandingan, Didier Deschamps menegaskan bahwa ia tidak terlalu memikirkan kondisi tersebut, meskipun prakiraan cuaca menunjukkan suhu yang sangat tinggi di Philadelphia. “Panas tidak memengaruhi apakah Anda menyerang atau bertahan. Kami tahu cuacanya akan panas. Kami telah melakukan apa yang diperlukan sesuai protokol,” kata pelatih Prancis itu.
Deschamps juga menyinggung persiapan skuadnya di awal masa persiapan turnamen: “Saat kami tiba di Clairefontaine (untuk memulai pemusatan latihan Prancis pada bulan Mei), cuacanya juga sangat panas. Itu memang menjadi faktor, dan setiap tim harus bersiap menghadapinya. Ini adalah pertandingan kelima dengan kondisi fisik yang tertekan, tapi saya tidak terlalu terpaku pada panasnya cuaca.”
- AFP
Mbappe merasa gugup setelah penundaan akibat badai di Irak
Kemungkinan terjadinya gangguan lagi akan membangkitkan kembali kenangan akan pertandingan Prancis melawan Irak di babak penyisihan grup. Kylian Mbappé mengakui bahwa jeda yang cukup lama itu telah menguji ketahanan mentalnya sebelum ia akhirnya mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 tersebut. "Itu adalah malam yang sangat panjang. Banyak waktu berlalu, secara emosional, dan saya sangat gugup," kata kapten Prancis saat itu, seperti dikutip ESPN. "Sangat sulit karena kami harus tetap fokus; kami harus tetap berada di ruang ganti."
Mbappe menjelaskan lebih lanjut mengenai tantangan untuk tetap waspada selama jeda yang panjang itu, mengungkapkan bahwa skuad harus mencari cara untuk mengisi waktu tanpa kehilangan semangat kompetitif mereka. "Kami berada di ruang ganti selama satu setengah jam, hampir dua jam. Tetap fokus itu sangat sulit. Hal itu menuntut banyak hal. Kami berusaha keras untuk tetap terlibat. Ini sangat rumit, tetapi pada akhirnya, kami mencapai tujuan kami."
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