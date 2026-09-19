AFP
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Pertandingan Lyon vs Rennes dihentikan saat kapten Corentin Tolisso menghadapi suporter terkait spanduk ofensif
Kekacauan pecah di Stadion Groupama
Laga Ligue 1 yang sangat dinantikan antara Lyon dan Rennes tercoreng oleh gangguan penonton yang signifikan sesaat sebelum turun minum. Sementara aksi di lapangan pada awalnya memikat dukungan tuan rumah, atmosfer berubah menjadi buruk akibat pemasangan spanduk kontroversial di tribune. Laporan menyebutkan pesan itu ditujukan kepada rival sengit Lyon, Saint-Etienne, yang memicu reaksi langsung dari otoritas stadion dan ofisial pertandingan yang segera memantau situasi yang berkembang.
Saat ketegangan meningkat, pengumum stadion terpaksa turun tangan dengan menyiarkan peringatan resmi di layar raksasa untuk mencegah perilaku yang terus berlanjut. Namun, pesan itu tampaknya tidak banyak berpengaruh pada bagian-bagian penonton yang frustrasi, karena nyanyian bernada hinaan terus menggema di seluruh arena.
- AFP
Tolisso mengambil tindakan sendiri
Dalam sebuah aksi kepemimpinan yang jarang terlihat di bawah tekanan, kapten Lyon Corentin Tolisso memutuskan untuk turun tangan langsung demi memecahkan kebuntuan. Mantan gelandang Bayern Munich itu berjalan ke tribun Virage Nord di stadion untuk terlibat dalam diskusi tatap muka dengan kelompok-kelompok suporter utama.
Terlepas dari upaya terbaik sang kapten untuk bertindak sebagai pendamai, para ofisial memutuskan bahwa masa jeda diperlukan untuk kembali mengendalikan situasi. Delegasi pertandingan pada akhirnya memerintahkan kedua kelompok pemain untuk meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti.
Dwigol Nuamah tertutupi oleh kejadian-kejadian lain
Interupsi itu terasa sangat membuat frustrasi bagi tim tuan rumah mengingat penampilan klinis mereka sepanjang 45 menit pertama. Ernest Nuamah telah menempatkan Les Gones dalam posisi yang sangat menguntungkan, mencetak dua gol brilian untuk memberi tim asuhan Paulo Fonseca keunggulan 2-0.
Rennes, yang berada di peringkat keempat Ligue 1 dengan 10 poin, unggul dua poin atas Lyon di posisi kelima, tertinggal dua gol saat drama itu terjadi. Duel krusial antara para pesaing tiket Eropa itu seketika dibayangi oleh kekhawatiran keamanan yang menghentikan babak pertama.
- AFP
Permainan dilanjutkan saat Lyon memburu posisi kedua
Setelah penundaan selama 15 menit, pertandingan akhirnya dilanjutkan, dengan Lyon tidak membuang banyak waktu untuk kembali menegaskan dominasi mereka. Zachary Athekame mencetak gol pada menit ke-48 sebelum kapten Corentin Tolisso menambah gol keempat pada menit ke-76 untuk menutup penampilan apik, membawa Lyon ke ambang kemenangan telak yang akan mengangkat mereka ke 11 poin, naik ke posisi kedua, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Monaco.
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