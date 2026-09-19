Pertandingan Lyon vs Rennes dihentikan saat kapten Corentin Tolisso menghadapi suporter terkait spanduk ofensif

Laga Ligue 1 yang sangat dinantikan antara Lyon dan Rennes tercoreng oleh gangguan penonton yang signifikan sesaat sebelum turun minum. Sementara aksi di lapangan pada awalnya memikat dukungan tuan rumah, atmosfer berubah menjadi buruk akibat pemasangan spanduk kontroversial di tribune. Laporan menyebutkan pesan itu ditujukan kepada rival sengit Lyon, Saint-Etienne, yang memicu reaksi langsung dari otoritas stadion dan ofisial pertandingan yang segera memantau situasi yang berkembang.

Saat ketegangan meningkat, pengumum stadion terpaksa turun tangan dengan menyiarkan peringatan resmi di layar raksasa untuk mencegah perilaku yang terus berlanjut. Namun, pesan itu tampaknya tidak banyak berpengaruh pada bagian-bagian penonton yang frustrasi, karena nyanyian bernada hinaan terus menggema di seluruh arena.