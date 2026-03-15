Pertandingan Lionel Messi vs Lamine Yamal dibatalkan! Pertandingan Finalissima 2026 antara Argentina dan Spanyol dibatalkan setelah beberapa usulan dari UEFA ditolak
Kekacauan di Timur Tengah memaksa pencarian lokasi
PertandinganFinalissima antara Spanyol dan Argentina semula dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 27 Maret. Namun, masalah geopolitik telah memaksa pertandingan tersebut dipindahkan dari Timur Tengah, sehingga memicu upaya keras untuk mencari tuan rumah baru bagi pertandingan bergengsi ini. "Setelah banyak diskusi antara UEFA dan pihak penyelenggara di Qatar, hari ini diumumkan bahwa karena situasi politik saat ini di kawasan tersebut, Finalissima antara juara UEFA EURO 2024 Spanyol dan juara CONMEBOL Copa America 2024 Argentina tidak dapat dimainkan seperti yang diharapkan di Qatar pada 27 Maret," demikian pernyataan yang dikonfirmasi.
UEFA mengungkapkan kekecewaan yang mendalam atas perkembangan ini, sambil mencatat hilangnya kesempatan untuk menyelenggarakan pertunjukan global. Mereka menambahkan: "Ini merupakan sumber kekecewaan yang besar bagi UEFA dan panitia penyelenggara bahwa keadaan dan waktu telah menghalangi kedua tim untuk bersaing memperebutkan trofi bergengsi ini di Qatar – sebuah negara yang telah berulang kali membuktikan kemampuannya dalam menyelenggarakan acara internasional kelas dunia di fasilitas modern."
Real Madrid dan Bernabeu ditolak
Setelah Qatar dicoret, UEFA segera mengusulkan Stadion Bernabeu di Madrid sebagai venue pengganti. Rencana tersebut akan menjadikan stadion ikonik itu sebagai tuan rumah pertandingan satu leg pada tanggal semula, 27 Maret, sehingga menjamin suasana kelas dunia untuk laga tersebut. Meskipun masuk akal untuk menjadi tuan rumah bagi juara Eropa di Spanyol dengan pembagian tiket 50:50 bagi para penggemar, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA).
Penolakan terhadap lokasi netral di Eropa menjadi tema yang berulang selama negosiasi. UEFA menyatakan: "Opsi pertama adalah menggelar pertandingan di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada tanggal semula dengan pembagian 50:50 untuk para pendukung di stadion. Hal ini akan memberikan suasana kelas dunia, yang sesuai dengan acara bergengsi tersebut, tetapi Argentina menolaknya."
Format dua leg gagal meyakinkan Argentina
Dalam upaya terakhir untuk mencari titik temu, UEFA mengusulkan format dua leg yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini akan memungkinkan kedua negara menjadi tuan rumah masing-masing satu pertandingan, dengan leg pertama di Madrid dan leg kedua di Buenos Aires dijadwalkan sebelum ajang Euro dan Copa America 2028. Kompromi ini bertujuan untuk menyeimbangkan keunggulan sebagai tuan rumah sekaligus memastikan pertandingan tetap berlangsung dalam kalender kompetisi modern, namun juara Amerika Selatan tetap tak tergoyahkan.
"Opsi kedua adalah menggelar Finalissima dalam dua leg - satu di Santiago Bernabeu pada 27 Maret dan yang lainnya di Buenos Aires selama jendela internasional sebelum UEFA EURO dan Copa America 2028, sekali lagi menawarkan pembagian penonton 50:50 untuk pertandingan di Madrid. Opsi ini juga ditolak," demikian bunyi pernyataan UEFA. Kegagalan mencapai kesepakatan secara efektif telah mengakhiri prospek generasi saat ini, termasuk Messi dan Yamal, untuk saling berhadapan memperebutkan trofi tersebut.
Kebuntuan mengakibatkan pembatalan total
Pukulan terakhir bagi Finalissima 2026 disebabkan oleh konflik jadwal dan persyaratan tanggal tertentu dari AFA yang tidak dapat dipenuhi oleh Spanyol. Argentina mengusulkan untuk menunda pertandingan hingga setelah Piala Dunia berikutnya, tetapi padatnya jadwal pertandingan di Eropa membuat hal itu tidak mungkin dilakukan. Sementara itu, desakan Argentina untuk menetapkan tanggal tertentu pada akhir Maret menjadi pemicu terakhir bagi para pejabat UEFA yang harus bekerja dalam jendela pertandingan internasional yang sangat ketat.
"Argentina mengajukan usulan alternatif untuk memainkan pertandingan setelah Piala Dunia, namun karena Spanyol tidak memiliki tanggal yang tersedia, opsi tersebut harus ditolak. Akhirnya, dan bertentangan dengan rencana awal yang disepakati bahwa pertandingan akan digelar pada 27 Maret, Argentina menyatakan kesediaannya untuk bermain secara eksklusif pada 31 Maret, sebuah tanggal yang terbukti tidak memungkinkan. Akibatnya, dan dengan penyesalan UEFA, edisi Finalissima kali ini telah dibatalkan." Argentina memenangkan edisi modern perdana pada 2022 dengan mengalahkan Italia di Wembley, tetapi mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mempertahankan gelar mereka pada 2026.
