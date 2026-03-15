Pertandingan Lionel Messi vs Lamine Yamal dibatalkan! Pertandingan Finalissima 2026 antara Argentina dan Spanyol dibatalkan setelah beberapa usulan dari UEFA ditolak

PertandinganFinalissima antara Spanyol dan Argentina semula dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 27 Maret. Namun, masalah geopolitik telah memaksa pertandingan tersebut dipindahkan dari Timur Tengah, sehingga memicu upaya keras untuk mencari tuan rumah baru bagi pertandingan bergengsi ini. "Setelah banyak diskusi antara UEFA dan pihak penyelenggara di Qatar, hari ini diumumkan bahwa karena situasi politik saat ini di kawasan tersebut, Finalissima antara juara UEFA EURO 2024 Spanyol dan juara CONMEBOL Copa America 2024 Argentina tidak dapat dimainkan seperti yang diharapkan di Qatar pada 27 Maret," demikian pernyataan yang dikonfirmasi.

UEFA mengungkapkan kekecewaan yang mendalam atas perkembangan ini, sambil mencatat hilangnya kesempatan untuk menyelenggarakan pertunjukan global. Mereka menambahkan: "Ini merupakan sumber kekecewaan yang besar bagi UEFA dan panitia penyelenggara bahwa keadaan dan waktu telah menghalangi kedua tim untuk bersaing memperebutkan trofi bergengsi ini di Qatar – sebuah negara yang telah berulang kali membuktikan kemampuannya dalam menyelenggarakan acara internasional kelas dunia di fasilitas modern."