Pertandingan krusial Manchester United melawan Liverpool di Liga Premier dipindahkan ke waktu kick-off yang aneh, sementara Chelsea juga mengalami perubahan jadwal ke slot waktu yang tidak biasa

Dalam langkah yang mungkin mengejutkan banyak penggemar yang datang langsung ke stadion, laga akbar antara United dan Liverpool di Old Trafford telah dijadwalkan ulang pada Minggu, 3 Mei. Namun, alih-alih digelar pada slot waktu sore hari seperti biasanya, kedua rival ini kini akan bertanding pada waktu yang tidak biasa, yaitu pukul 15.30 (BST).

Pertandingan ini tetap menjadi salah satu pertandingan paling ditonton di dunia sepak bola, dan Sky Sports telah memilih untuk mempertahankan hak siar untuk pertandingan tersebut. Meskipun kick-off pada Minggu sore adalah hal yang biasa, waktu mulai pukul 15.30 ini berbeda dari slot 'Super Sunday' yang biasanya dimulai pukul 16.30.