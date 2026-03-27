Pertandingan krusial Manchester United melawan Liverpool di Liga Premier dipindahkan ke waktu kick-off yang aneh, sementara Chelsea juga mengalami perubahan jadwal ke slot waktu yang tidak biasa
Derby wilayah barat laut mendapat slot pertandingan pada hari Minggu yang jarang terjadi
Dalam langkah yang mungkin mengejutkan banyak penggemar yang datang langsung ke stadion, laga akbar antara United dan Liverpool di Old Trafford telah dijadwalkan ulang pada Minggu, 3 Mei. Namun, alih-alih digelar pada slot waktu sore hari seperti biasanya, kedua rival ini kini akan bertanding pada waktu yang tidak biasa, yaitu pukul 15.30 (BST).
Pertandingan ini tetap menjadi salah satu pertandingan paling ditonton di dunia sepak bola, dan Sky Sports telah memilih untuk mempertahankan hak siar untuk pertandingan tersebut. Meskipun kick-off pada Minggu sore adalah hal yang biasa, waktu mulai pukul 15.30 ini berbeda dari slot 'Super Sunday' yang biasanya dimulai pukul 16.30.
Chelsea dan Man City bersiap untuk pertarungan seru pada hari Senin
Keanehan dalam penjadwalan tidak berhenti pada pertandingan United. Chelsea harus menghadapi perubahan jadwal pertandingan kandang mereka melawan Nottingham Forest yang dipindahkan ke Senin, 4 Mei, dengan waktu kick-off yang aneh, yaitu pukul 15.00 (BST). Kick-off pada sore hari di hari Senin merupakan hal yang langka di Liga Premier dan pasti akan menjadi tantangan logistik bagi para pendukung yang akan menuju Stamford Bridge pada hari libur nasional tersebut.
Pada malam yang sama, perjuangan Manchester City untuk merebut gelar juara berlanjut dengan lawatan ke Merseyside untuk menghadapi Everton. Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 20.00 (BST), sehingga Senin malam ini dipenuhi dengan aksi-aksi seru dari liga papan atas. Kedua pertandingan tersebut akan disiarkan langsung di Sky Sports sebagai bagian dari dua pertandingan berturut-turut yang bisa menjadi penentu di kedua ujung klasemen.
Jadwal Villa masih belum pasti
Aston Villa asuhan Unai Emery juga mungkin mengalami perubahan jadwal yang signifikan tergantung pada hasil penampilan mereka di kompetisi Eropa. Pertandingan mereka melawan Tottenham Hotspur saat ini dijadwalkan pada Sabtu, 2 Mei, pukul 12.30 siang (BST) dan akan disiarkan di TNT Sports, namun jadwal tersebut dapat berubah.
Premier League mengonfirmasi: "Pertandingan ini akan dipindahkan ke Minggu, 3 Mei, pukul 19.00 BST, jika Aston Villa lolos ke semifinal Liga Europa."
Dengan Villa yang berupaya meraih posisi tinggi di liga di samping komitmen Eropa mereka, kemungkinan pemindahan ke slot Minggu malam menambah kompleksitas pada jadwal Matchweek 35. Penggemar Spurs akan terus memantau perkembangan The Villans di Liga Europa untuk memastikan rencana perjalanan mereka ke Villa Park.
Arsenal dan Leeds masuk dalam pilihan tayangan TV
Aksi akhir pekan ini sebenarnya akan dimulai pada Jumat malam di bawah sorotan lampu stadion, saat Leeds United menjamu Burnley pada pukul 20.00 (BST) dalam laga krusial yang berpotensi menentukan nasib degradasi. Pertandingan ini akan menjadi pembuka siaran langsung di Sky Sports, yang akan menjadi pembuka bagi akhir pekan penuh pertandingan sepak bola yang penuh taruhannya. Arsenal juga menjadi sorotan televisi saat mereka menjamu Fulham dalam derby London pada Sabtu malam.
Pertandingan The Gunners di Emirates Stadium telah dipindahkan ke kick-off pukul 17.30 (BST) pada Sabtu, 2 Mei. Sementara Arsenal dan Leeds menghadapi slot siaran yang lebih tradisional, fokus tetap tertuju pada perubahan jadwal yang aneh yang diberikan kepada Manchester United dan Chelsea. Liga telah mengingatkan para penggemar bahwa meskipun ini adalah pilihan saat ini, minggu-minggu terakhir musim selalu dapat mengalami penyesuaian lebih lanjut berdasarkan hasil pertandingan piala.