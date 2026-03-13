Getty/GOAL
Pertandingan kandang untuk Spanyol! Pertandingan final melawan Argentina berpotensi digelar di Santiago Bernabeu setelah rencana Qatar dibatalkan akibat konflik di Timur Tengah
Perlombaan melawan waktu di Madrid
Pertandingan prestisius antara raja-raja Eropa dan Amerika Selatan awalnya dijadwalkan berlangsung di Doha. Namun, konflik yang semakin memanas di Timur Tengah, termasuk serangan Iran terhadap pangkalan militer di negara tersebut dan peningkatan ketegangan regional secara umum, telah membuat rencana awal menjadi tidak layak. Dengan hanya dua minggu tersisa sebelum kick-off yang dijadwalkan, panitia penyelenggara bekerja keras untuk mencari alternatif yang sesuai. RFEF telah mendapatkan persetujuan dari Real Madrid dan otoritas lokal untuk menggelar pertandingan di Santiago Bernabeu. Namun, proposal ini menghadapi hambatan signifikan: Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) dilaporkan menentang gagasan bermain di lingkungan yang mereka anggap sebagai "kandang" bagi La Roja, dengan kekhawatiran atas potensi hilangnya netralitas kompetitif.
Menegosiasikan narasi 'pengunjung'
Dalam siaran di El Larguero, jurnalis Esteban Edul menjelaskan bahwa Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) merasa bermain di Madrid akan merugikan tim Albiceleste secara tidak adil. Perasaan tersebut telah menyebabkan kebuntuan antara UEFA dan CONMEBOL, dengan seorang sumber dari Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) menambahkan bahwa tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga pertandingan berisiko dibatalkan sepenuhnya.
Menjelajahi wilayah netral dan penundaan
Dengan proposal Bernabeu yang menimbulkan perpecahan, tiga opsi berbeda telah muncul untuk menyelamatkan pertandingan tersebut. Opsi pertama adalah penundaan lebih lanjut hingga akhir tahun, meskipun kalender internasional yang padat membuat hal ini sulit. Opsi kedua melibatkan pemilihan lokasi netral tradisional di Eropa, dengan London, Lisbon, dan Roma saat ini sedang dipertimbangkan sebagai kompromi potensial. Opsi ketiga, yang lebih radikal, melibatkan usulan balik Argentina untuk menjadi tuan rumah pertandingan di Stadion Monumental di Buenos Aires - langkah yang dianggap sebagai taktik negosiasi. Spanyol menghadapi taruhan besar; manajer Luis de la Fuente sangat ingin pertandingan ini berlangsung agar timnya dapat diuji melawan juara dunia, terutama mengingat ketidakpastian seputar pertandingan persahabatan kedua melawan Mesir di Qatar.
Keputusan yang menentukan bagi De la Fuente
Jika Finalissima ditunda atau dibatalkan secara resmi, Spanyol akan menghadapi masalah logistik yang serius dalam mencari lawan berkualitas tinggi untuk jeda internasional mendatang. De la Fuente telah dijanjikan dua pertandingan, namun ketidakpastian akibat belum adanya kesepakatan final dengan Argentina atau Mesir membuat tim berada dalam keadaan tidak pasti. Prioritas Argentina tetap untuk menjaga integritas pertandingan sambil memastikan bahwa pemain senior mereka tidak dipaksa melakukan perjalanan yang tidak perlu atau terpapar lingkungan yang tidak ramah.
