Pertandingan kandang untuk Spanyol! Pertandingan final melawan Argentina berpotensi digelar di Santiago Bernabeu setelah rencana Qatar dibatalkan akibat konflik di Timur Tengah

Pertandingan prestisius antara raja-raja Eropa dan Amerika Selatan awalnya dijadwalkan berlangsung di Doha. Namun, konflik yang semakin memanas di Timur Tengah, termasuk serangan Iran terhadap pangkalan militer di negara tersebut dan peningkatan ketegangan regional secara umum, telah membuat rencana awal menjadi tidak layak. Dengan hanya dua minggu tersisa sebelum kick-off yang dijadwalkan, panitia penyelenggara bekerja keras untuk mencari alternatif yang sesuai. RFEF telah mendapatkan persetujuan dari Real Madrid dan otoritas lokal untuk menggelar pertandingan di Santiago Bernabeu. Namun, proposal ini menghadapi hambatan signifikan: Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) dilaporkan menentang gagasan bermain di lingkungan yang mereka anggap sebagai "kandang" bagi La Roja, dengan kekhawatiran atas potensi hilangnya netralitas kompetitif.