Pertandingan gila dengan sepuluh gol di Miami! Inggris berhasil mempertahankan keunggulan 4-0 hingga akhir pertandingan melawan tim Prancis yang marah, yang diperkuat oleh Kylian Mbappé yang legendaris

Awalnya, hal itu sama sekali tidak terlihat di tengah kondisi cuaca yang sulit dengan suhu tinggi dan kelembapan udara yang ekstrem. Fase awal jelas dikuasai oleh tim Inggris, yang dengan cepat membuahkan gol kedua. Kali ini, Konsa berhasil mencetak gol setelah tendangan sudut dari Rice.

Tim Prancis, yang setidaknya memulai pertandingan dengan Mbappé dan Michael Olise, tampak benar-benar kebingungan. Mbappé memang menunjukkan sedikit ancaman, tetapi enggan melakukan tugas bertahan. Setelah kapten tim kehilangan bola, Saka memanfaatkan serangan balik dan mencetak gol lagi tepat sebelum jeda.

Deschamps merespons penampilan yang sangat buruk itu dengan melakukan empat pergantian pemain, yang berhasil membangkitkan semangat timnya. Mbappé dan Barcola membuat Prancis berharap akan terjadi kebangkitan yang luar biasa.

Inggris terguncang, hampir tidak bisa melepaskan tekanan, dan seperti di semifinal, hanya berfokus pada pertahanan. Bahkan ketika Saka mencetak gol dari titik penalti untuk mengubah skor menjadi 5-3, ketegangan masih terasa. Baru setelah aksi solo Bellingham, setelah Dembélé kembali memperkecil ketertinggalan, kemenangan Inggris pun dipastikan.