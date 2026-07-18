Dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis, tim asuhan pelatih asal Jerman itu sempat mendominasi pertandingan dalam waktu yang cukup lama, namun nyaris kehilangan keunggulan empat gol yang sempat mereka raih: Pada akhirnya, Inggris berhasil lolos dengan skor 6:4 (4:0). Prancis menunjukkan semangat juang yang tinggi, namun era Didier Deschamps berakhir dengan kekecewaan.
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Pertandingan gila dengan sepuluh gol di Miami! Inggris berhasil mempertahankan keunggulan 4-0 hingga akhir pertandingan melawan tim Prancis yang marah, yang diperkuat oleh Kylian Mbappé yang legendaris
Declan Rice (3'), Ezri Konsa (18'), dan Bukayo Saka (37', 45'+1) menciptakan rekor baru dalam sejarah Prancis. Belum pernah sebelumnya negara sepak bola yang bangga ini kebobolan empat gol dalam satu babak saja pada pertandingan Piala Dunia, dan baru sekali terjadi dalam pertandingan resmi.
Setelah jeda, jalannya pertandingan berubah: Kylian Mbappé (48., 66.) serta Bradley Barcola (54.) memperkecil ketertinggalan. Dengan 22 gol di Piala Dunia, Mbappé kini menggantikan juara dunia Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak. Saka menambah keunggulan melalui tendangan penalti—gol ketiganya dalam pertandingan ini (87.)—Ousmane Dembelé kembali memperkecil ketertinggalan (90+6), sebelum Jude Bellingham yang masuk sebagai pemain pengganti memastikan kemenangan (90+8).
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Bellingham dan Kane duduk di bangku cadangan: Rice menjadi starter
Meskipun meraih kesuksesan, Tuchel sekali lagi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan. Sudah sejak semifinal melawan Argentina, Inggris sempat melemah setelah sempat memimpin. Dalam laga melawan Prancis, bahkan keunggulan 4-0 pada babak pertama pun tidak cukup untuk memastikan kemenangan yang meyakinkan.
Padahal, dalam pertandingan yang menurut Tuchel “tidak ada yang mau memainkannya”, semangat dan moral tim awalnya sangat baik. Meskipun tanpa Jude Bellingham dan Harry Kane, yang awalnya duduk di bangku cadangan, tim Inggris tetap mengendalikan tempo permainan. Saat mencetak gol, Rice dapat melaju tanpa hambatan melalui lini tengah, dan kiper Prancis Mike Maignan tidak berdaya menghadapi tendangan melengkungnya yang tepat sasaran.
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Deschamps mengenang "momen-momen ajaib dan sulit"
Deschamps tampak muram di pinggir lapangan. Pelatih juara dunia 2018 ini akan pensiun setelah turnamen ini, sementara Zinedine Zidane sudah siap menggantikannya. "Saya akan merindukan tim nasional Prancis," kata Deschamps dengan nada sedih sebelum pertandingan: "Saya memiliki kehormatan untuk mengalami momen-momen ajaib, namun juga sulit, selama 14 tahun."
Pada tahun 2022, ia kalah di final Piala Dunia melawan tim Argentina asuhan Lionel Messi; tahun ini, Prancis dianggap sebagai favorit utama.
Namun, di semifinal, mereka dihentikan secara tiba-tiba oleh Spanyol, juara Eropa yang sangat efisien. Pertandingan perebutan tempat ketiga tetap penting, kata Deschamps: “Jika Anda bermain untuk Prancis, Anda memiliki kewajiban. Kami akan melakukan segalanya agar pertandingan ini berjalan dengan baik.”
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Deschamps membangkitkan semangat Prancis, Saka dan Bellingham menyelamatkan Inggris
Awalnya, hal itu sama sekali tidak terlihat di tengah kondisi cuaca yang sulit dengan suhu tinggi dan kelembapan udara yang ekstrem. Fase awal jelas dikuasai oleh tim Inggris, yang dengan cepat membuahkan gol kedua. Kali ini, Konsa berhasil mencetak gol setelah tendangan sudut dari Rice.
Tim Prancis, yang setidaknya memulai pertandingan dengan Mbappé dan Michael Olise, tampak benar-benar kebingungan. Mbappé memang menunjukkan sedikit ancaman, tetapi enggan melakukan tugas bertahan. Setelah kapten tim kehilangan bola, Saka memanfaatkan serangan balik dan mencetak gol lagi tepat sebelum jeda.
Deschamps merespons penampilan yang sangat buruk itu dengan melakukan empat pergantian pemain, yang berhasil membangkitkan semangat timnya. Mbappé dan Barcola membuat Prancis berharap akan terjadi kebangkitan yang luar biasa.
Inggris terguncang, hampir tidak bisa melepaskan tekanan, dan seperti di semifinal, hanya berfokus pada pertahanan. Bahkan ketika Saka mencetak gol dari titik penalti untuk mengubah skor menjadi 5-3, ketegangan masih terasa. Baru setelah aksi solo Bellingham, setelah Dembélé kembali memperkecil ketertinggalan, kemenangan Inggris pun dipastikan.
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