Pertandingan ditunda! Laga persahabatan terakhir Inggris menjelang Piala Dunia ditunda karena badai di Florida menyebabkan lapangan tergenang air

Tim Tiga Singa semula dijadwalkan menghadapi Kosta Rika di Stadion Inter&Co pada Rabu malam, namun waktu kick-off telah diundur secara signifikan. Gambar-gambar dari lapangan menunjukkan genangan air di permukaan lapangan akibat hujan lebat yang mengganggu persiapan akhir Thomas Tuchel menjelang turnamen.

Keputusan untuk menunda pertandingan segera dikomunikasikan kepada para penggemar melalui saluran resmi. Sebuah pernyataan dari akun media sosial resmi Inggris berbunyi: "Pertandingan hari ini melawan Kosta Rika telah ditunda karena kondisi cuaca di Orlando. Kami akan memberikan informasi terbaru segera setelah kami mendapatkannya."

Reporter BBC Sport, Ian Dennis, menyarankan bahwa pertandingan mungkin tidak akan dimulai hingga pukul 17.00 waktu setempat, yang setara dengan pukul 22.00 waktu Inggris.