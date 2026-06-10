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Pertandingan ditunda! Laga persahabatan terakhir Inggris menjelang Piala Dunia ditunda karena badai di Florida menyebabkan lapangan tergenang air
Kekacauan akibat badai melanda Orlando
Tim Tiga Singa semula dijadwalkan menghadapi Kosta Rika di Stadion Inter&Co pada Rabu malam, namun waktu kick-off telah diundur secara signifikan. Gambar-gambar dari lapangan menunjukkan genangan air di permukaan lapangan akibat hujan lebat yang mengganggu persiapan akhir Thomas Tuchel menjelang turnamen.
Keputusan untuk menunda pertandingan segera dikomunikasikan kepada para penggemar melalui saluran resmi. Sebuah pernyataan dari akun media sosial resmi Inggris berbunyi: "Pertandingan hari ini melawan Kosta Rika telah ditunda karena kondisi cuaca di Orlando. Kami akan memberikan informasi terbaru segera setelah kami mendapatkannya."
Reporter BBC Sport, Ian Dennis, menyarankan bahwa pertandingan mungkin tidak akan dimulai hingga pukul 17.00 waktu setempat, yang setara dengan pukul 22.00 waktu Inggris.
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Para penggemar diminta untuk mencari tempat berlindung
Keamanan telah menjadi perhatian utama bagi panitia penyelenggara karena dilaporkan terjadi sambaran petir di sekitar stadion. Layar raksasa di dalam arena menampilkan peringatan darurat, yang mengimbau para pendukung yang telah datang lebih awal untuk "mencari tempat berlindung" dan menjauhi area terbuka hingga badai petir berlalu.
Cuaca buruk ini telah memicu peringatan resmi di seluruh wilayah setempat, sehingga menimbulkan keraguan kapan pertandingan sebenarnya dapat dimulai. Meskipun hujan lebat, pejabat setempat tetap optimis bahwa pertandingan persahabatan ini pada akhirnya akan selesai, meskipun jadwal untuk malam ini masih berubah-ubah karena staf sedang berupaya mengeringkan lapangan.
Sejarah gangguan cuaca di Amerika Serikat
Ini bukanlah kali pertama sebuah ajang sepak bola besar terganggu oleh cuaca yang tidak menentu di Amerika Serikat. Selama Piala Dunia Antarklub tahun lalu, beberapa pertandingan mengalami penundaan serupa, yang membuat sejumlah tokoh di dunia sepak bola mempertanyakan kesesuaian wilayah tertentu untuk menggelar turnamen musim panas. Pertandingan Chelsea melawan Benfica adalah salah satu dari enam pertandingan yang terdampak, yang akhirnya memakan waktu empat jam 38 menit untuk diselesaikan.
Berbicara setelah cobaan berat tersebut, manajer Chelsea saat itu, Enzo Maresca, secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya, dengan menyatakan: "Jika Anda menunda tujuh, delapan pertandingan, itu berarti mungkin itu bukan tempat yang tepat untuk menggelar kompetisi ini." Akibatnya, FIFA telah menerapkan pendekatan kasus per kasus untuk pertandingan yang diselenggarakan di wilayah Pantai Teluk dan Tenggara Amerika untuk mengelola ancaman badai petir yang tak terhindarkan.
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Suhu dan kelembapan tetap menjadi faktor
Selain ancaman hujan dan petir yang mendesak, skuad Inggris juga harus menghadapi kelembapan yang tinggi serta suhu yang melebihi 30 derajat. Hal ini menyebabkan diberlakukannya jeda minum wajib di setiap babak, sebuah langkah yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan para pemain selama kampanye Piala Dunia mendatang.
Namun, kapten Harry Kane berusaha meredam kekhawatiran terkait iklim di Amerika Utara. Setelah kemenangan dalam laga pemanasan melawan Selandia Baru, sang striker mengatakan: "Istirahat minum itu membantu. Banyak orang membicarakan soal panas, tapi saya tidak berpikir itu akan menjadi faktor sebesar yang dikatakan beberapa orang. Saya pribadi dan beberapa rekan yang sudah berlatih dalam kondisi ini merasa baik-baik saja hari ini. Kami semua adalah atlet, kami semua profesional, dan pernah bermain dalam kondisi cuaca panas sebelumnya."