Goal.com
Live
GattusoGetty
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Pertandingan Bosnia-Italia bernilai 30 juta: angka-angka untuk FIGC

Italy
Bosnia and Herzegovina
World Cup Qualification UEFA
Transfers
Bosnia and Herzegovina vs Italy
World Cup

Kualifikasi ke Piala Dunia mendatang? Bukan hanya itu, pertandingan Bosnia-Italia jauh lebih penting dari itu.

Kualifikasi ke Piala Dunia mendatang, kehormatan, dan kebahagiaan bagi generasi yang belum pernah menyaksikan seragam Azzurra di ajang Piala Dunia? Tentu saja, namun di luar itu, laga Bosnia-Italia yang dijadwalkan pada Selasa, 31 Maret pukul 20.45 memiliki arti yang jauh, jauh lebih besar.


Ini soal perhitungan dan anggaran, lagipula sepak bola adalah industri dan Federasi pun harus mematuhi batasan-batasan tertentu. FIGC menutup anggaran terakhirnya dengan defisit, tetapi perkiraan, seperti yang ditegaskan kembali oleh Presiden Gravina, akan berubah tergantung pada lolos atau tidaknya ke Piala Dunia.


Namun, seberapa besar nilai ekonomi pertandingan Bosnia-Italia bagi Italia? Angka yang diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport menunjukkan sekitar 30 juta.

  • MASALAH DENGAN PARA SPONSOR

    Dalam kontrak-kontrak sponsoryang ditandatangani oleh FIGC dalam beberapa tahun terakhir (nilainya meningkat secara signifikan, dari 42 juta euro pada periode 2015–2018 menjadi sekitar 70 juta euro pada periode 2023–2026), terdapat klausul-klausul penting, termasuk klausul insentif dan terutama klausul penalti jika tim nasional lolos atau tidak lolos ke Piala Dunia. Secara khusus, jika tim gagal lolos, sanksi tersebut akan mengakibatkan pengurangan pendapatan sebesar 9,5 juta euro.

    • Iklan

  • KAOS YANG TERJUAL

    Selain sponsor komersial, tidak boleh dilupakan pula peralihan dari Puma ke Adidas sebagai sponsor perlengkapan, dan di sini pun terjadi peningkatan yang signifikan, tidak hanya pada nilai kontrak dasar (mencapai 30–35 juta euro), tetapi juga pada royalti dari produk yang terjual (11 juta euro pada tahun 2024). Bagi FIGC, pasar AS sangat penting dan lolos ke Piala Dunia akan menjamin sekitar 10 juta euro tambahan dari bonus dan pendapatan.

  • HADIAH FIFA

    Terakhir, berpartisipasi dalam Piala Dunia menjamin federasi mendapatkan bonus finansial yang besarnya sebanding dengan hasil yang dicapai. Dana tersebut, ditambah dengan biaya persiapan, mencapai sekitar 9 juta euro, yang dapat meningkat menjadi 11 juta euro jika berhasil lolos dari babak penyisihan grup, 14 juta euro untuk perempat final, 18 juta euro untuk semifinal, dan 45 juta euro bagi pemenang turnamen.

  • 30 JUTA DI PERTARUHAN

    Secara keseluruhan, pertandingan pada hari Selasa melawan Bosnia bernilai sekitar 30 juta euro bagi Italia, hanya dari segi pendapatan ekonomi bagi FIGC. Selain itu, ada pula pendapatan dari hak siar televisi, yang dikelola secara terpusat dan tidak akan terpengaruh secara negatif jika Italia gagal lolos, namun memungkinkan FIGC untuk mendistribusikan kembali kekayaannya kepada para pemangku kepentingan di tingkat akar rumput.



