Pertandingan Bosnia-Italia bernilai 30 juta: angka-angka untuk FIGC

Kualifikasi ke Piala Dunia mendatang, kehormatan, dan kebahagiaan bagi generasi yang belum pernah menyaksikan seragam Azzurra di ajang Piala Dunia? Tentu saja, namun di luar itu, laga Bosnia-Italia yang dijadwalkan pada Selasa, 31 Maret pukul 20.45 memiliki arti yang jauh, jauh lebih besar.





Ini soal perhitungan dan anggaran, lagipula sepak bola adalah industri dan Federasi pun harus mematuhi batasan-batasan tertentu. FIGC menutup anggaran terakhirnya dengan defisit, tetapi perkiraan, seperti yang ditegaskan kembali oleh Presiden Gravina, akan berubah tergantung pada lolos atau tidaknya ke Piala Dunia.





Namun, seberapa besar nilai ekonomi pertandingan Bosnia-Italia bagi Italia? Angka yang diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport menunjukkan sekitar 30 juta.