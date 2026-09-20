Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
'Pertandingan besar membutuhkan pemain besar!' - Fabinho memuji Mohamed Salah setelah penghancuran sensasional lewat hat-trick
Salah membongkar pemuncak klasemen Galatasaray dengan hat-trick
Superstar Mesir Mohamed Salah menampilkan performa individu yang luar biasa untuk membawa Trabzonspor meraih kemenangan telak 4-0 atas pemuncak Super Lig, Galatasaray, di Papara Park. Pemain berusia 34 tahun itu membuka skor pada menit keempat sebelum memberi assist kepada Noah Saviolo untuk gol kedua timnya.
Salah mencetak gol lagi sesaat sebelum turun minum untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0.
Ia melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-80, menyempurnakan malam yang sempurna bagi manajer baru Thomas Reis.
- Seskim Photo TR
Fabinho memuji mentalitas tanpa henti Salah dalam laga-laga besar
Berbicara setelah pertandingan, gelandang Trabzonspor Fabinho memuji rekan setim lamanya itu karena tampil gemilang di bawah tekanan besar melawan rival terberat mereka. Pemain asal Brasil itu mengaku senang bisa kembali berbagi lapangan dengan Salah, sambil menyoroti konsistensinya yang berada di level elite.
Fabinho mencatat bahwa kerja keras sang penyerang menghadirkan kepercayaan penuh di seluruh skuad.
"Laga besar membutuhkan pemain besar. Anda berharap pemain seperti dia melakukan sesuatu, dan Salah selalu ada," kata Fabinho. "Dia pekerja yang sangat keras. Kami lebih berbahaya saat bersama dia. Hat-trick pertamanya, saya sangat senang. Saya mengucapkan selamat kepadanya."
Galatasaray berantakan saat kartu merah melengkapi mimpi buruk
Malam Galatasaray semakin berantakan pada babak kedua ketika Trabzonspor terus memberikan tekanan tanpa henti. Pelatih kepala tim tamu Okan Buruk diusir ke tribun pada menit ke-72 karena melakukan protes, membuat timnya kehilangan kepemimpinan di tepi lapangan.
Gelandang Lesley Ugochukwu kemudian menerima kartu merah langsung setelah tinjauan VAR untuk sebuah pelanggaran di akhir pertandingan.
Kemenangan itu mengangkat Trabzonspor ke 10 poin di klasemen, sekaligus menegaskan kehadiran mereka dalam perburuan gelar.
- Anadolu Agency
Modal sempurna jelang jeda internasional
Kemenangan bersejarah ini memberi Trabzonspor kepercayaan diri maksimal saat Super Lig jeda untuk agenda internasional mendatang. Dengan Reis yang baru ditunjuk sebagai pelatih, staf kepelatihan akan memanfaatkan jeda ini untuk semakin mengintegrasikan ide-ide taktis.
Setelah terlibat langsung dalam keempat gol, Salah memasuki masa jeda dalam kondisi fisik puncak.
Trabzonspor akan berusaha membangun momentum dari kemenangan penting ini saat kompetisi domestik kembali bergulir.
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