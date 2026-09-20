'Pertandingan besar membutuhkan pemain besar!' - Fabinho memuji Mohamed Salah setelah penghancuran sensasional lewat hat-trick

Superstar Mesir Mohamed Salah menampilkan performa individu yang luar biasa untuk membawa Trabzonspor meraih kemenangan telak 4-0 atas pemuncak Super Lig, Galatasaray, di Papara Park. Pemain berusia 34 tahun itu membuka skor pada menit keempat sebelum memberi assist kepada Noah Saviolo untuk gol kedua timnya.

Salah mencetak gol lagi sesaat sebelum turun minum untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0.

Ia melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-80, menyempurnakan malam yang sempurna bagi manajer baru Thomas Reis.



