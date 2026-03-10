Pertandingan antara Real Madrid dan Manchester City kali ini jauh dari kata membosankan - dua raksasa sepak bola Spanyol dan Inggris telah menciptakan rivalitas paling menarik di Liga Champions

Bagi para penggemar City atau Madrid yang berharap bisa pergi ke tempat baru dan mengunjungi stadion yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, hasil undian ini memang mengecewakan, kami mengerti itu. Tidak diragukan lagi, pertemuan Madrid-City yang lain terasa monoton dan menambah kesan bahwa Liga Champions modern telah menjadi Liga Super Eropa yang begitu ingin dihindari oleh UEFA dan banyak pendukung.

Namun, tidaklah terlalu mengejutkan bahwa dua tim paling sukses dalam dekade terakhir, yang sering melaju jauh dalam kompetisi ini, sering bertemu satu sama lain. Itulah mengapa tidak ada yang benar-benar bisa kesal jika Madrid dan City bertemu lagi. Apa yang perlu ditakuti dari para pemain terbaik dunia yang kembali berhadapan, dengan rivalitas seperti antara Erling Haaland dan Antonio Rudiger dibiarkan berkembang?

Dan siapa pun yang benar-benar kesal harus menonton dua episode lagi dari rivalitas yang sedang berkembang ini memiliki ingatan yang sangat pendek, karena pertandingan antara Madrid dan City telah menghasilkan beberapa momen terbaik dalam sejarah Liga Champions modern.