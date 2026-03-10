Goal.com
Pertandingan antara Real Madrid dan Manchester City kali ini jauh dari kata membosankan - dua raksasa sepak bola Spanyol dan Inggris telah menciptakan rivalitas paling menarik di Liga Champions

Ketika Real Madrid dipertemukan dengan Manchester City di babak 16 besar Liga Champions, keluhan terdengar dari Plaza Mayor hingga Piccadilly Gardens: 'Lagi?!' Keluhan tersebut sepenuhnya dapat diprediksi dan, pada tingkat tertentu, dapat dimengerti. Hingga akhir leg kedua pada Selasa depan, kedua tim akan telah bertemu 11 kali dalam lima musim terakhir, dan 17 kali sejak 2012.

Bagi para penggemar City atau Madrid yang berharap bisa pergi ke tempat baru dan mengunjungi stadion yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, hasil undian ini memang mengecewakan, kami mengerti itu. Tidak diragukan lagi, pertemuan Madrid-City yang lain terasa monoton dan menambah kesan bahwa Liga Champions modern telah menjadi Liga Super Eropa yang begitu ingin dihindari oleh UEFA dan banyak pendukung.

Namun, tidaklah terlalu mengejutkan bahwa dua tim paling sukses dalam dekade terakhir, yang sering melaju jauh dalam kompetisi ini, sering bertemu satu sama lain. Itulah mengapa tidak ada yang benar-benar bisa kesal jika Madrid dan City bertemu lagi. Apa yang perlu ditakuti dari para pemain terbaik dunia yang kembali berhadapan, dengan rivalitas seperti antara Erling Haaland dan Antonio Rudiger dibiarkan berkembang?

Dan siapa pun yang benar-benar kesal harus menonton dua episode lagi dari rivalitas yang sedang berkembang ini memiliki ingatan yang sangat pendek, karena pertandingan antara Madrid dan City telah menghasilkan beberapa momen terbaik dalam sejarah Liga Champions modern.

  • Real Madrid v Manchester City FC - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Awal yang menggemparkan

    Pertandingan kompetitif antara Madrid dan City sebanyak 15 kali telah menghasilkan 51 gol, dengan rata-rata 3,4 gol per pertandingan. Dengan tiga pengecualian yang menonjol, pertandingan ini selalu menjadi tontonan yang wajib ditonton.

    Memang, pertemuan pertama di fase grup musim 2012-13 memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi. Lima gol tercipta dalam 22 menit terakhir di Bernabeu, dengan City dua kali memimpin, termasuk saat Aleksandar Kolarov mencetak gol menjadi 2-1 pada menit ke-86. Liam Gallagher merayakan dengan begitu liar di tribun tuan rumah hingga dia dikeluarkan dari stadion oleh polisi.

    Namun, masih banyak yang terjadi, dengan Karim Benzema menyamakan kedudukan dan kemudian Cristiano Ronaldo mencetak gol di menit ke-90 untuk merebut kemenangan 3-2 dan memicu salah satu perayaan ikonik Jose Mourinho, berlari dari area teknisnya untuk melakukan selebrasi meluncur di lapangan yang membuat jasnya yang berkilau menjadi kotor.

    Pertandingan balasan tidak seheboh itu dan berakhir imbang 1-1, yang berarti City tersingkir di fase grup, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak saat itu. Pada malam itu, Alvaro Arbeloa, yang kini menjadi pelatih Madrid, diusir dari lapangan.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Membalikkan keadaan

    Pertemuan berikutnya antara Madrid dan City baru terjadi pada babak semifinal musim 2015-16, meskipun pertandingan tersebut tidak terlalu menarik. Leg pertama di Manchester berakhir tanpa gol dengan permainan yang hati-hati, dan leg kedua di Bernabeu juga tidak lebih menarik, dengan gol tunggal Gareth Bale yang terdefleksi menjadi penentu kemenangan. Manuel Pellegrini mendapat kritik tajam atas taktik defensifnya, karena City gagal memberikan tekanan serius pada Los Blancos meskipun hanya butuh satu gol untuk lolos ke final berdasarkan aturan gol tandang.

    Pertandingan tersebut, bagaimanapun, menjadi pengecualian yang membuktikan aturan, karena Pep Guardiola, musuh bebuyutan Madrid baik sebagai pemain maupun pelatih Barcelona, tiba di Etihad Stadium hanya sebulan kemudian. Perekrutan Guardiola menandai transisi City dari kekuatan sepak bola yang sedang naik daun menjadi kekuatan yang tak terbendung, yang harus diperhitungkan oleh setiap klub, bahkan Madrid.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Klasik sepanjang masa

    Guardiola melakukan kunjungan pertamanya ke Madrid bersama City pada Februari 2020 untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions dan melihat timnya bangkit untuk menang 2-1. Leg kedua tidak digelar selama enam bulan berikutnya karena pandemi coronavirus, dan dimainkan di Etihad yang kosong. City, dibantu oleh Raphael Varane yang memberikan gol awal, menguasai permainan dan menang dengan skor yang sama.

    Kedua tim bertemu lagi dua tahun kemudian, kembali di babak semifinal, namun kali ini dengan penonton kembali di stadion. Yang terjadi selanjutnya adalah dua pertandingan paling berkesan dalam sejarah kompetisi: leg pertama yang menegangkan di Manchester yang berakhir 4-3 untuk City, diikuti oleh akhir yang paling dramatis dalam leg kedua, di mana Madrid tertinggal 1-0 pada malam itu dan 5-3 secara agregat saat memasuki menit ke-90, namun Rodrygo mencetak dua gol dan memaksa perpanjangan waktu sebelum Benzema mencetak penalti untuk membawa Los Blancos lolos.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Pembalasan untuk kedua belah pihak

    Setahun kemudian, City mendapat kesempatan untuk membalas kekalahan menyakitkan itu, dan setelah pertandingan leg pertama yang menegangkan dengan skor 1-1 yang menampilkan gol-gol spektakuler dari Vinicius Jr dan Kevin De Bruyne, mereka berhasil melakukannya. City tampil sangat dominan di Etihad dan tidak pernah menoleh lagi setelah Bernardo Silva memberikan keunggulan bagi mereka, kemudian menghancurkan juara bertahan dan pemegang rekor juara dengan skor 4-0 dalam penampilan yang Guardiola gambarkan sebagai yang terbaik yang pernah dia pimpin sepanjang kariernya di Liga Champions.

    Madrid telah menyamakan skor sejak saat itu. Pertandingan perempat final pada 2024 menjadi klasik lainnya, dengan hasil imbang 3-3 di Bernabeu diikuti oleh imbang 1-1 di Etihad sebelum tim Carlo Ancelotti menang melalui adu penalti. Pertandingan playoff babak gugur musim lalu, sementara itu, lebih timpang, di mana Madrid bangkit dari ketinggalan untuk menang 3-2 di Etihad sebelum Kylian Mbappe meledak di leg kedua, mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-1. City menunjukkan seberapa jauh mereka telah berkembang sejak bulan Februari yang suram itu dengan mengalahkan Madrid di kandang mereka sendiri pada Desember dalam fase liga.

    Pertandingan ini hampir tidak bisa lebih seimbang: Madrid dan City masing-masing memenangkan lima pertandingan, sementara lima lainnya berakhir imbang. Sejak Guardiola menjadi pelatih, City lebih dominan, memenangkan lima kali, imbang tiga kali, dan kalah hanya tiga kali. Namun, Madrid memiliki keunggulan dalam pertandingan knockout, memenangkan empat kali dibandingkan dua kali milik City.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    "Tidak, jangan lagi!"

    Kali ini, City menjadi favorit menurut bandar taruhan dan dalam kondisi yang lebih baik, tak terkalahkan sejak kalah dari Bodo/Glimt pada Januari, sementara Madrid telah kalah tiga kali dalam periode yang sama. Madrid juga kehilangan Rodrygo untuk sisa musim ini akibat cedera lutut dan berpotensi tanpa Mbappe setidaknya dalam satu pertandingan di laga ini karena masalah lutut yang dialaminya.

    Mengalahkan Guardiola adalah motivasi utama Madrid. "Pep lagi! Mimpi buruk lain menanti Anda, Guardiola!" kata jurnalis AS dan penggemar berat Real Madrid, Tomas Roncero, saat undian diumumkan. "Meskipun City lebih baik saat ini, Madrid sedang dalam krisis dan kita tidak tahu apakah Mbappe akan bermain, saya yakin bahwa saat Guardiola melihat undian, dia pasti berpikir: 'Tidak, tidak lagi!'.  

    "Ini akan sulit, leg kedua di Etihad. Saya tahu semua itu. Tapi ini Madrid di Liga Champions, kompetisi favorit kita dan statistik memberitahu kita semua. Dalam tiga dari empat pertandingan terakhir, City tersingkir. Tidak ada yang perlu ditakuti. Guardiola punya banyak alasan untuk khawatir."

  • Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Apa yang perlu dikeluhkan?

    Reaksi Guardiola terhadap hasil imbang tersebut menunjukkan bahwa dia tidak terlalu antusias untuk kembali berhadapan dengan Madrid: "Ya, ini sedikit aneh... Jika ingin lolos di kompetisi ini, kamu harus mengalahkan tim-tim terbaik, jika tidak, kamu tidak pantas mendapatkannya."

    Lagi pula, Liga Champions dibuat agar tim-tim terbaik bisa saling berhadapan. Jadi, mengapa mengeluh tentang edisi lain dari salah satu rivalitas Eropa modern yang paling menarik dan mendebarkan?

