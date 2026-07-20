'Pertama dan terakhir kali' - Zlatan Ibrahimovic tampaknya berhenti menjadi komentator sepak bola sambil mengucapkan terima kasih kepada Thierry Henry dan Alexi Lalas setelah final Piala Dunia

Saat Fox Sports mengakhiri siaran final Piala Dunia, Ibrahimovic memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja bersamanya selama turnamen tersebut.

"Saya sudah banyak bicara selama satu setengah bulan terakhir, tapi ini akan menjadi kata-kata terakhir saya," katanya di saat-saat terakhir siaran. "Alexi, terima kasih. Thierry, terima kasih. Rebecca, terima kasih.

"Sungguh suatu kebahagiaan bisa berbagi studio ini dengan kalian semua—kalian telah membuat segalanya menjadi sangat mudah bagi saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Fox, Amerika, dan semua orang yang tidak terlihat di layar."

Pria berusia 44 tahun itu kemudian sepertinya menegaskan bahwa ia tidak berencana melanjutkan kariernya sebagai komentator televisi, sambil menambahkan: “Saya harap Amerika menikmatinya sama seperti saya. Ini adalah perpisahan saya dengan studio ini. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya bagi saya. Jadi, jaga diri baik-baik, semuanya.”