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'Pertama dan terakhir kali' - Zlatan Ibrahimovic tampaknya berhenti menjadi komentator sepak bola sambil mengucapkan terima kasih kepada Thierry Henry dan Alexi Lalas setelah final Piala Dunia
Ibrahimovic mengucapkan selamat tinggal setelah liputan Piala Dunia
Ibrahimovic tampaknya mengumumkan berakhirnya kariernya sebagai komentator TV setelah final Piala Dunia, yang menandai berakhirnya masa kerjanya bersama Fox Sports. Mantan pemain timnas Swedia ini bekerja sepanjang turnamen bersama mantan rekan setimnya di Barcelona, Thierry Henry, mantan bek timnas AS Alexi Lalas, dan pembawa acara Rebecca Lowe.
Striker yang sudah pensiun ini dengan cepat menjadi sosok populer berkat pendapatnya yang blak-blakan dan interaksi lucunya dengan sesama panelis. Meskipun mendapat sambutan positif, Ibrahimovic mengisyaratkan bahwa pengalaman pertamanya di studio itu juga akan menjadi yang terakhir.
- Getty
Ibrahimovic mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya
Saat Fox Sports mengakhiri siaran final Piala Dunia, Ibrahimovic memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja bersamanya selama turnamen tersebut.
"Saya sudah banyak bicara selama satu setengah bulan terakhir, tapi ini akan menjadi kata-kata terakhir saya," katanya di saat-saat terakhir siaran. "Alexi, terima kasih. Thierry, terima kasih. Rebecca, terima kasih.
"Sungguh suatu kebahagiaan bisa berbagi studio ini dengan kalian semua—kalian telah membuat segalanya menjadi sangat mudah bagi saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Fox, Amerika, dan semua orang yang tidak terlihat di layar."
Pria berusia 44 tahun itu kemudian sepertinya menegaskan bahwa ia tidak berencana melanjutkan kariernya sebagai komentator televisi, sambil menambahkan: “Saya harap Amerika menikmatinya sama seperti saya. Ini adalah perpisahan saya dengan studio ini. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya bagi saya. Jadi, jaga diri baik-baik, semuanya.”
Debut yang tak terlupakan di studio
Ibrahimovic menjadi bagian dari panel Fox Sports yang mendapat sambutan hangat bersama Henry, Lalas, dan Lowe sepanjang Piala Dunia. Perbedaan sudut pandang mereka sering memicu diskusi yang hidup, dengan Henry dan Lalas terlibat dalam beberapa perdebatan yang tak terlupakan selama turnamen tersebut.
Komentarnya ini akan mengejutkan mengingat spekulasi bahwa dunia penyiaran bisa menjadi peran jangka panjang baginya setelah pensiun dari sepak bola profesional pada 2023. Sebaliknya, mantan striker AC Milan, PSG, dan Barcelona ini mengisyaratkan bahwa ia siap untuk mundur setelah hanya satu turnamen besar.
- Getty
Apakah Ibrahimovic akan kembali ke dunia pertelevisian?
Masih harus dilihat apakah perpisahan Ibrahimovic ini menandai kepergian permanennya dari dunia penyiaran. Meskipun ia menggambarkan final Piala Dunia sebagai perpisahannya dari studio, belum jelas apakah ia benar-benar menutup kemungkinan untuk kembali bekerja di televisi di masa depan. Untuk saat ini, mantan striker tersebut mengakhiri perannya setelah mendapat pujian atas chemistry-nya dengan Henry, Lalas, dan Lowe, serta meninggalkan kesan yang mendalam selama masa tugas pertamanya sebagai komentator.
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