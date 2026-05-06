Arsenal Atletico Madrid
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Pertahanan kokoh Arsenal telah mengantarkan mereka ke final Liga Champions - kini ujian sesungguhnya menanti di Budapest: Pemenang dan pecundang saat The Gunners berhasil lolos, sementara Antoine Griezmann dan Atlético Madrid tersingkir tanpa perlawanan berarti

Arsenal
Atletico Madrid
M. Arteta
B. Saka
A. Griezmann
D. Simeone
J. Alvarez
Arsenal vs Atletico Madrid

Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions setelah mengalahkan Atlético Madrid 1-0 di Emirates pada Selasa. Pertandingan itu tidak berjalan mulus—hal itu memang jarang terjadi saat Arsenal terlibat. Pasukan Mikel Arteta memang terkenal dengan kemenangan-kemenangan yang tidak indah. Namun, tak dapat disangkal ada keindahan tersendiri saat Bukayo Saka mencetak gol yang menentukan hasil akhir 2-1 untuk keunggulan The Gunners dalam laga yang membosankan itu.

Sungguh menyenangkan melihat kepercayaan Arteta terhadap Myles Lewis-Skelly terbayar, dengan sang remaja menampilkan performa yang luar biasa tenang dalam penampilannya yang baru kedua di lini tengah untuk Arsenal. Dan siapa yang bisa menyalahkan Viktor Gyokeres—yang sering dikritik—atas semua pujian yang diterimanya berkat penampilan khas penyerang tengah gaya lama? Pemain asal Swedia itu mungkin telah membahayakan peluang Arsenal untuk lolos ke final dengan penyelesaian akhir yang tidak akurat, seperti biasanya, pada saat Atleti sedang memberikan sedikit tekanan kepada tuan rumah - tetapi ia memimpin lini depan dengan sangat baik sepanjang malam.

Namun, pada akhirnya, kesuksesan Arsenal di semifinal hampir sepenuhnya berkat pertahanan mereka, yang membatasi Atleti hanya pada satu peluang emas di leg kedua, saat Giuliano Simeone gagal memanfaatkan kesalahan langka dari William Saliba.

Tentu saja, kelengahan semacam itu tidak akan luput dari hukuman di final di Budapest, di mana Arsenal akan menghadapi Paris Saint-Germain atau Bayern Munich setelah mendapat keuntungan dari lawan-lawan yang relatif mudah di babak gugur turnamen yang konon paling sulit di dunia sepak bola. Namun, itu akan menjadi masalah terkecil bagi Arsenal saat ini.

GOAL merangkum semua pemenang dan pecundang besar setelah malam yang kurang seru namun penuh emosi di Emirates....

  Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

    PEMENANG: Diego Simeone

    Diego Simeone telah berulang kali dikaitkan dengan lowongan manajerial paling bergengsi di Inggris — namun kita kini berada pada titik di mana sulit untuk membayangkan klub Liga Premier mana yang benar-benar akan mempertimbangkan untuk merekrut pelatih asal Argentina itu. Chelsea, mungkin? Untuk membawa ketertiban yang sangat dibutuhkan ke klub yang terus-menerus berada dalam kekacauan. Namun, sama sekali tidak mungkin Manchester United, Manchester City, atau Liverpool akan mempertimbangkan Simeone.

    Dia adalah manajer dengan gaji tertinggi di dunia dan telah mendapat dukungan serius di bursa transfer selama dua musim panas terakhir - namun Atleti kini diprediksi akan mengakhiri musim tanpa trofi untuk kelima kalinya secara berturut-turut setelah dua penampilan yang sangat buruk melawan Arsenal.

    Tak ada yang bisa meragukan besarnya prestasi yang diraih Simeone di Atletico. Dia mengambil alih klub yang dalam kekacauan total dan mengubahnya menjadi juara Spanyol dua kali, sekaligus mencapai final Liga Champions dua kali antara 2014 dan 2016. Apa yang dia lakukan saat itu benar-benar bersejarah.

    Namun, Simeone kini tampak seperti manajer yang dilanda dilema. Ia mencoba menambahkan dimensi baru pada permainan serangan timnya dalam beberapa tahun terakhir, namun tanpa hasil yang nyata, dan hal ini mengakibatkan hilangnya sentuhan ajaibnya dari segi pertahanan - seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa hanya Qarabag yang kebobolan lebih banyak gol di Liga Champions musim ini daripada Atletico.

    Sedih memang untuk mengatakannya, tetapi berpisah mungkin merupakan pilihan terbaik bagi Simeone dan Atletico. Hanya saja, jangan berharap dia akan direkrut oleh tim dengan tradisi sepak bola yang mengalir bebas—karena tampaknya dia memang tidak memiliki bakat itu.

  Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

    PEMENANG: Mikel Arteta

    Mikel Arteta bisa dibilang sebagai versi modern dari Simeone. Ia tak pernah berhenti berteriak-teriak di pinggir lapangan dan telah membentuk tim yang sinis dengan mentalitas "menang dengan segala cara" yang tak ada yang mau hadapi—atau tonton.

    Dalam hal itu, Arsenal 2025-26 sebenarnya tidak jauh berbeda dari Atletico 2013-14 - setidaknya tidak dari sudut pandang taktis dasar. Simeone jelas tidak mendapat dukungan finansial sebesar yang dimiliki Arteta, sehingga timnya jauh lebih bergantung pada serangan balik dan dominasi tanpa bola, seperti yang pernah dikatakan Koke.

    Yang menyatukan kedua pelatih ini, bagaimanapun, adalah ketidakpedulian total terhadap pendapat orang lain. Arteta sudah beberapa kali menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan kritik yang diterima timnya musim ini - dan mengapa dia harus peduli? Di pikirannya, tujuan menghalalkan cara, dan saat ini, Arsenal berada di puncak klasemen Premier League dan kembali ke final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa para pendukung yang cukup beruntung bisa berada di Emirates pada hari Selasa akan peduli bagaimana mereka bisa sampai di sana?

    Para penggemar menaruh kepercayaan pada proses yang dijalankan Arteta dan bisa saja dibalas dengan cara yang paling luar biasa, yaitu dengan meraih bukan hanya satu, melainkan dua trofi besar dalam waktu empat minggu.

  Antoine Griezmann Atletico Madrid 2025-26

    PEMENANG: Antoine Griezmann

    Tidak akan ada perpisahan layaknya dongeng bagi Antoine Griezmann di Budapest. Pemain asal Prancis itu akan meninggalkan Atlético Madrid—dan bahkan dunia sepak bola Eropa—tanpa pernah berhasil meraih trofi Liga Champions.

    Sejujurnya, peluang terbaiknya untuk meraih gelar itu telah berlalu satu dekade lalu, ketika Rojiblancos dikalahkan melalui adu penalti oleh rival sekota mereka, Real Madrid, pada final 2016 di Milan. Namun, Griezmann pasti akan memiliki banyak penyesalan setelah Atleti tersingkir di tangan Arsenal - terutama dalam pertandingan leg pertama.

    Dia nyaris mencetak gol beberapa kali di Metropolitano, terutama saat tendangan cerdiknya yang dilakukan dalam posisi tidak seimbang menyentuh mistar gawang. Sayangnya bagi salah satu pemain sepak bola terbaik era modern ini, dia hampir tidak mendapat kesempatan bermain di Emirates.

    Dengan teknik luar biasa dan kesadaran taktik yang hebat, Griezmann menjadi kunci dalam serangan-serangan menjanjikan Atleti di babak pertama, namun dia ditarik keluar pada menit ke-66 saat timnya putus asa mencari kreativitas dan ketajaman yang membuat Griezmann terkenal.

    Ini adalah akhir yang menyedihkan bagi karier klub level elit yang tak pernah membuahkan gelar Liga Champions atau gelar liga yang sebenarnya pantas ia dapatkan.


  FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICO

    PEMENANG: Bukayo Saka

    Saka jelas belum pulih sepenuhnya. Ia baru saja kembali dari cedera sebagai pemain pengganti di babak kedua pada leg pertama pekan lalu di Madrid, sebelum hanya bermain selama 45 menit dalam kemenangan Liga Premier melawan Fulham pada Sabtu lalu. Namun, Saka menunjukkan melalui penampilan luar biasa di babak pertama melawan The Cottagers mengapa Arteta pasti akan menurunkannya sebagai starter melawan Atleti.

    Bahkan ketika dia tidak dalam kondisi 100 persen, dia membuat perbedaan yang sangat besar bagi serangan Arsenal. Dia adalah 'Starboy' mereka, seorang penyerang yang sama sekali tidak kenal takut dan membuat lawan-lawannya ketakutan.

    Saka juga sangat menyukai bermain di Emirates - terutama pada malam-malam besar Eropa. Ia memasuki pertandingan ini setelah terlibat langsung dalam 13 gol dalam 13 pertandingan kandang Liga Champions sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada yang terkejut sedikit pun ketika Saka menyambar bola liar di area penalti untuk membawa Arsenal lolos ke final.

    Seperti yang dikatakan Arteta kepada Amazon Prime, "Itu haruslah seseorang yang sangat istimewa dan tentu saja dia sangat istimewa bagi saya dan para pemain serta semua orang yang terkait dengan klub ini. Jika harus ada seseorang yang mencetak gol itu, mungkin itu haruslah dia."

  Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

    PEMENANG: Serangan Atletico

    Atlético harus mengambil beberapa keputusan besar musim panas ini, dan yang pertama tentu saja berkaitan dengan pelatih. Namun, mereka juga harus memikirkan siapa yang akan mereka datangkan untuk menggantikan Julian Álvarez di lini depan—karena peluang tipis yang mereka miliki untuk mempertahankan striker andalan mereka kini telah sirna.

    Pemain internasional Argentina ini adalah penyerang tengah kelas dunia sejati dan saat ini tidak banyak pemain seperti itu, itulah sebabnya Barcelona, Paris Saint-Germain, dan beberapa tim papan atas Inggris sangat ingin merekrut Alvarez musim panas ini. Alvarez jelas juga ingin meninggalkan Atleti - dan orang tidak bisa menyalahkannya, mengingat minimnya umpan yang ia terima di Emirates.

    Mungkin segalanya akan berbeda jika ia tidak mengalami cedera ringan pada leg pertama yang membuat partisipasinya diragukan, tetapi bahkan jika ia tampil dalam performa terbaiknya, kecil kemungkinan ia bisa memberikan kontribusi yang menentukan di Emirates.

    Pemenang Piala Dunia ini hanya mendapat satu sentuhan di kotak penalti Arsenal dan total 29 sentuhan - yang masih lebih banyak daripada Ademola Lookman yang buruk dan Giuliano Simeone yang boros.

    Beberapa pendukung Atleti kurang terkesan dengan sikap Alvarez musim ini, tetapi kenyataannya adalah bahwa dia terlalu bagus untuk tim Atletico yang sangat biasa-biasa saja ini dan keinginannya untuk hengkang hanya akan semakin kuat setelah dipaksa menjadi bagian dari penampilan serangan yang begitu hambar.

  Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

    PEMENANG: Sepak bola defensif

    Mantan striker Inggris Alan Shearer mengatakan bahwa ini "bukan penampilan terbaik Arsenal" — namun sebenarnya memang begitu. Inilah jati diri mereka: tim yang gigih, bertekad kuat, dan terlatih dengan baik, yang sangat sulit untuk ditembus.

    Statistik tidak berbohong: Arsenal belum pernah kalah dalam 14 pertandingan mereka di Liga Champions musim ini - dan itu terutama karena mereka berhasil menjaga gawang tetap bersih dalam sembilan di antaranya. Jadi, di saat para penonton netral di seluruh dunia dengan tepat mengagumi permainan menyerang habis-habisan dari PSG dan Bayern Munich, kemajuan Arsenal ke final Liga Champions merupakan kemenangan besar bagi sepak bola yang mengutamakan pertahanan.

    Apakah Anda menganggap hal itu sebagai hal yang baik atau tidak, itu tergantung pada persepsi pribadi Anda tentang 'The Beautiful Game' - namun yang dapat kami katakan adalah bahwa final ini pasti akan menjadi pertarungan gaya yang sangat menarik.

