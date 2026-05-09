Persyaratan Jose Mourinho untuk Real Madrid terungkap: Pelatih Benfica itu 'menginginkan kendali penuh' dan 'hak suara yang besar dalam urusan transfer' jika ia akan menjabat sebagai pelatih kepala

Madrid akan menghadapi laga tandang yang berat ke Barcelona pada Minggu ini, dengan menyadari bahwa hasil selain kemenangan akan secara matematis mengakhiri harapan tipis mereka untuk merebut kembali gelar liga. Di luar lapangan, klub harus memutuskan apakah akan mengaktifkan klausul pelepasan Mourinho senilai €3 juta di Benfica, yang berlaku selama 10 hari pertama setelah musim di Portugal berakhir. Keputusan akhir mengenai penunjukan tersebut diperkirakan akan diambil tak lama setelah El Clásico, sementara Perez mempertimbangkan untuk memberikan Mourinho wewenang yang belum pernah ada sebelumnya guna merombak skuad saat ini.