Getty Images
Diterjemahkan oleh
Persyaratan Jose Mourinho untuk Real Madrid terungkap: Pelatih Benfica itu 'menginginkan kendali penuh' dan 'hak suara yang besar dalam urusan transfer' jika ia akan menjabat sebagai pelatih kepala
Pembicaraan mengenai pemulangan semakin intensif
Madrid telah mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Mourinho setelah perwakilan dari klub raksasa Spanyol itu bertemu dengan pihak sang manajer awal pekan ini guna memperdalam pembicaraan mengenai kembalinya Mourinho. Pelatih asal Portugal itu, yang membawa klub tersebut meraih gelar liga yang memecahkan rekor pada 2012, kini muncul sebagai kandidat utama Florentino Perez untuk memimpin proses perombakan mendesak pada musim panas ini. Direktur Jenderal Jose Angel Sanchez adalah motor di balik penunjukan ini, yang mencari sosok pemenang yang teruji untuk menstabilkan proyek yang telah terpuruk setelah dua musim tanpa trofi besar.
- AFP
Taktik keras Mourinho
Menurut laporan dari Sky Sport, pria berusia 63 tahun itu siap untuk kembali, namun telah menetapkan syarat-syarat yang tidak dapat dinegosiasikan terkait hierarki tradisional klub. Mourinho dikabarkan menuntut "kendali penuh dan peran besar dalam urusan transfer" sebelum bersedia menandatangani kontrak yang akan mengakhiri masa jabatannya saat ini di Benfica. Meskipun hubungannya dengan Perez tetap kuat, sang presiden kini harus memutuskan apakah akan memberikan wewenang otoriter tersebut, sebuah langkah yang sebelumnya ia tolak untuk calon pelatih lainnya.
Ruang ganti yang terpecah belah
Kebutuhan mendesak akan pergantian manajemen semakin diperparah oleh suasana yang tidak sehat di pusat latihan Valdebebas, yang baru-baru ini memuncak menjadi kekerasan fisik di antara para pemain senior. Gelandang Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni terlibat dalam pertengkaran serius yang mengakibatkan Valverde harus dirawat di rumah sakit. Lingkungan yang retak ini telah membuat kapten klub mengeluh secara terbuka tentang 'pengkhianat' di dalam skuad, yang menegaskan bahwa perombakan total skuad kini dianggap tak terhindarkan oleh dewan direksi.
- Getty images
El Clásico menentukan nasib di kancah domestik
Madrid akan menghadapi laga tandang yang berat ke Barcelona pada Minggu ini, dengan menyadari bahwa hasil selain kemenangan akan secara matematis mengakhiri harapan tipis mereka untuk merebut kembali gelar liga. Di luar lapangan, klub harus memutuskan apakah akan mengaktifkan klausul pelepasan Mourinho senilai €3 juta di Benfica, yang berlaku selama 10 hari pertama setelah musim di Portugal berakhir. Keputusan akhir mengenai penunjukan tersebut diperkirakan akan diambil tak lama setelah El Clásico, sementara Perez mempertimbangkan untuk memberikan Mourinho wewenang yang belum pernah ada sebelumnya guna merombak skuad saat ini.