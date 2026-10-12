Ditanya tentang kesulitan yang dialami rekrutan-rekrutan besar di Anfield, mantan penyerang Liverpool Owen, yang berbicara sebagai duta Casino.org, tempat pemain di Inggris dapat menemukan informasi kasino daring yang tepercaya, mengatakan kepada GOAL: “Ini menjadi masalah bagi Liverpool mengingat uang yang telah mereka keluarkan untuk berbagai pemain.

“Pada bursa transfer ketika mereka mengeluarkan uang sebanyak itu, mereka membeli Isak, Ekitike, Wirtz. Untuk saat ini, uang yang mereka keluarkan tampaknya belum sepadan dengan hasilnya. Ada ungkapan bahwa ketika keadaan membaik, semua ikut terangkat. Yang terjadi selalu semuanya atau tidak sama sekali.

“Saya sama sekali tidak berpikir mereka pemain buruk. Bahkan, menurut saya mereka pemain luar biasa. Saat mereka direkrut, saya sangat berharap, menantikan, dan antusias. Namun, seiring berjalannya waktu, tim ternyata tidak bermain dengan baik.

“Lalu perhatian Anda tertuju kepada para pemain yang menghabiskan banyak uang, atau Anda berpikir, ‘Tunggu dulu, tim ini sangat bagus tahun lalu dan sudah menginvestasikan uang sebanyak ini. Di mana letak kesalahannya?’ Perhatian Anda selalu tertuju kepada rekrutan-rekrutan mahal. Saya mengerti. Itulah yang terjadi.

“Saya tahu Barcola baru bermain di sana selama lima pertandingan, tetapi bahkan dengan perekrutan itu, Anda berpikir bahwa masalahnya adalah ia harus mencatat angka seperti Mo Salah agar biaya sebesar itu bisa dibenarkan.

“Sebagai klub, Anda akan berpikir, ‘Baiklah, jika mengeluarkan uang sebanyak ini, kami membutuhkan angka-angka seperti itu untuk membenarkannya.’ Dan jelas, tak seorang pun akan mendekati angka-angka Mo Salah. Jadi, ini memang masalah.

“Saya tidak percaya kalau dia [Wirtz] tidak cukup bagus. Kita sudah melihat kemampuannya di liga-liga lain. Kita juga sudah melihatnya saat membela tim nasional. Namun, tidak diragukan lagi bahwa performanya bersama Liverpool belum sesuai harapan, dan itu sudah berlangsung selama lebih dari satu musim.

“Ini masalah. Liverpool harus menemukan cara untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena tidak ada keraguan bahwa kemampuan itu ada dalam dirinya. Namun, apakah mereka bisa mengeluarkannya sangat diragukan karena sudah lebih dari setahun berlalu.”