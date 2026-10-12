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Persoalan “catatan statistik Mo Salah” bagi Florian Wirtz dan Bradley Barcola di Liverpool, Michael Owen mengakui pertanyaan soal biaya transfer membayangi para bintang bernilai lebih dari £100 juta
Liverpool keluarkan dana besar untuk Wirtz, Isak, dan Ekitike
Liverpool menginvestasikan £116 juta ($154 juta) untuk mendatangkan gelandang Jerman Wirtz pada musim panas 2025. Ia bergabung dengan tim yang berstatus juara bertahan Liga Primer Inggris. Dalam bursa transfer yang sangat sibuk itu, dana besar juga digelontorkan untuk Alexander Isak, Hugo Ekitike, dan Jeremie Frimpong.
Liverpool tampil buruk secara kolektif musim lalu, dengan rekrutan pemecah rekor transfer Inggris Isak hanya mencetak empat gol. Wirtz pun tak jauh lebih baik. Sebagai pemain kreatif nomor 10, ia kesulitan mengatur permainan secara efektif dan masih menunggu kembalinya sentuhan gemilang yang pernah ia tunjukkan di Bayer Leverkusen.
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Cherki mengungguli Wirtz sebagai pengatur serangan di Liga Primer Inggris
Ia gagal tampil gemilang di bawah sorotan besar saat menghadapi Manchester City. Sebaliknya, Cherki mencuri perhatian lewat gol ketiga yang cerdik untuk Manchester City, sekaligus memastikan kemenangan meyakinkan tim tamu di Merseyside atas lawan yang bermain dengan sepuluh orang.
Manchester City hanya mengeluarkan £34 juta ($45 juta) untuk merekrut pemain internasional Prancis Cherki, tetapi kiprahnya di barat laut Inggris jauh lebih mengesankan dibandingkan apa yang sejauh ini ditunjukkan Wirtz. Pertanyaan serius pun muncul mengenai apakah Liverpool telah mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain yang tepat.
Barcola terancam mengalami hal serupa setelah kepindahannya senilai £123 juta ($163 juta) dari juara bertahan Liga Champions, Paris Saint-Germain. Pemain berusia 24 tahun itu belum mencetak gol ataupun mencatatkan assist dalam lima penampilan di semua kompetisi.
Mengapa rekrutan mahal kesulitan di Liverpool?
Ditanya tentang kesulitan yang dialami rekrutan-rekrutan besar di Anfield, mantan penyerang Liverpool Owen, yang berbicara sebagai duta Casino.org, tempat pemain di Inggris dapat menemukan informasi kasino daring yang tepercaya, mengatakan kepada GOAL: “Ini menjadi masalah bagi Liverpool mengingat uang yang telah mereka keluarkan untuk berbagai pemain.
“Pada bursa transfer ketika mereka mengeluarkan uang sebanyak itu, mereka membeli Isak, Ekitike, Wirtz. Untuk saat ini, uang yang mereka keluarkan tampaknya belum sepadan dengan hasilnya. Ada ungkapan bahwa ketika keadaan membaik, semua ikut terangkat. Yang terjadi selalu semuanya atau tidak sama sekali.
“Saya sama sekali tidak berpikir mereka pemain buruk. Bahkan, menurut saya mereka pemain luar biasa. Saat mereka direkrut, saya sangat berharap, menantikan, dan antusias. Namun, seiring berjalannya waktu, tim ternyata tidak bermain dengan baik.
“Lalu perhatian Anda tertuju kepada para pemain yang menghabiskan banyak uang, atau Anda berpikir, ‘Tunggu dulu, tim ini sangat bagus tahun lalu dan sudah menginvestasikan uang sebanyak ini. Di mana letak kesalahannya?’ Perhatian Anda selalu tertuju kepada rekrutan-rekrutan mahal. Saya mengerti. Itulah yang terjadi.
“Saya tahu Barcola baru bermain di sana selama lima pertandingan, tetapi bahkan dengan perekrutan itu, Anda berpikir bahwa masalahnya adalah ia harus mencatat angka seperti Mo Salah agar biaya sebesar itu bisa dibenarkan.
“Sebagai klub, Anda akan berpikir, ‘Baiklah, jika mengeluarkan uang sebanyak ini, kami membutuhkan angka-angka seperti itu untuk membenarkannya.’ Dan jelas, tak seorang pun akan mendekati angka-angka Mo Salah. Jadi, ini memang masalah.
“Saya tidak percaya kalau dia [Wirtz] tidak cukup bagus. Kita sudah melihat kemampuannya di liga-liga lain. Kita juga sudah melihatnya saat membela tim nasional. Namun, tidak diragukan lagi bahwa performanya bersama Liverpool belum sesuai harapan, dan itu sudah berlangsung selama lebih dari satu musim.
“Ini masalah. Liverpool harus menemukan cara untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena tidak ada keraguan bahwa kemampuan itu ada dalam dirinya. Namun, apakah mereka bisa mengeluarkannya sangat diragukan karena sudah lebih dari setahun berlalu.”
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Jadwal Liverpool 2026-27: Pertandingan Liga Champions kembali bergulir
Kekalahan 0-3 dari City, dalam laga yang diwarnai kartu merah untuk Ryan Gravenberch, menjadi kekalahan pertama Liverpool di pertandingan kompetitif musim ini di bawah Andoni Iraola. Mereka berkesempatan segera menebus hasil tersebut saat menghadapi LASK di Liga Champions pada Rabu.
Wirtz dan Barcola termasuk pemain yang berharap bisa kembali menemukan performa terbaik dalam laga itu, terutama karena penyerang asal Swedia, Isak, sedang mengalami cedera paha. Namun, masih banyak yang harus mereka lakukan sebelum bisa dikatakan telah membuktikan bahwa harga transfer mereka yang mencapai sembilan digit sepadan.
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