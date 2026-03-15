"Persis seperti yang diinginkan seorang pelatih": Niko Kovac benar-benar tepat dalam penilaiannya terhadap BVB

Jadi, dia memiliki banyak pengalaman, bahkan jika kita tidak memperhitungkan 18 tahun kariernya sebagai pemain. Kovac membagikan salah satu pengalamannya selama paruh pertama musim ini. Menurutnya, pada umumnya dibutuhkan "tiga hingga enam bulan" "sampai seorang pemain muda bisa beradaptasi di klub baru". Seberapa cepat proses itu berlangsung tentu saja berbeda-beda pada setiap individu. Namun yang jelas: "Butuh waktu. Tapi terkadang orang-orang tidak adil dan mengharapkan lompatan perkembangan yang besar secara instan."

Begitulah juga yang terjadi pada Jobe Bellingham, yang menjadi subjek pernyataan Kovac tersebut. Hari ini dapat disimpulkan: Kovac benar sekali dalam penilaiannya. Bellingham memang telah menunjukkan lompatan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan masa-masa awalnya di Borussia Dortmund.

Kemajuannya bukanlah sesuatu yang luar biasa, pemain berusia 20 tahun ini tidak tiba-tiba bermain dua kelas lebih baik. Ini adalah pertumbuhan organik yang telah dicapai Bellingham seiring berjalannya waktu, persis seperti prediksi Kovac yang disampaikan dengan tenang. Langkah maju ini juga patut diperhatikan karena pemain baru yang dibeli seharga lebih dari 30 juta euro dari AFC Sunderland ini sama sekali tidak memiliki awal yang mudah.