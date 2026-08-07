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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Persimpangan jalan: Moussa Diaby menempatkan Al-Ittihad dalam posisi yang tidak menyenangkan!

M. Diaby
Al Ittihad
Saudi Pro League
Bayer Leverkusen
Prancis
Arab Saudi
Jerman

Apa yang Dinanti Sang Penyihir Prancis?

Masa depan winger Al Ittihad Saudi, pemain asal Prancis Moussa Diaby, memasuki fase krusial setelah Bayer Leverkusen semakin berkeras untuk merampungkan transfer secepatnya, seiring keinginan klub tersebut untuk mengontrak sang pemain sebelum bergulirnya Liga Jerman.

Diaby merupakan salah satu senjata paling menonjol milik Al Ittihad, namun tampaknya ia tengah menjalani hari-hari terakhirnya di lingkungan klub, terlebih karena ia terbuka untuk hengkang.

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    Inter Mencoba, Al-Ittihad Menolak

    Menurut jurnalis Mohamed El Bekiri, manajemen Al Ittihad kini berada dalam kebingungan antara rencana mereka terkait masa depan Diaby dan tawaran dari klub Jerman yang mengharuskan transfer diselesaikan dengan segera.

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    El Bekiri mengungkapkan bahwa Inter Milan sebelumnya telah mengajukan tawaran senilai 40 juta euro untuk merekrut Diaby pada musim dingin lalu, namun Al Ittihad menolak tawaran tersebut karena kondisi suporter dan media pada saat itu.

    Klub Italia itu kembali pada musim panas ini dengan tawaran baru senilai 20 juta euro, ditambah seorang pemain dengan nilai mencapai 10 juta euro, namun Al Ittihad menolak usulan tersebut karena keinginan mereka untuk mendapatkan kompensasi finansial

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  • Leverkusen Menetapkan Syaratnya

    Bayer Leverkusen turut masuk ke dalam perburuan berdasarkan rekomendasi dari mantan pelatihnya, Xabi Alonso, dengan mengajukan tawaran senilai 30 juta euro yang dibayarkan sekaligus, disertai syarat penyelesaian transaksi sebelum bergulirnya kompetisi Liga Jerman.

    Tawaran ini menempatkan Al-Ittihad pada keputusan yang sulit, terlebih manajemen sempat mempertimbangkan untuk menunda kepergian Diaby dan memanfaatkannya dalam laga play-off Asia pada Selasa mendatang.

    Dengan demikian, jam-jam mendatang bisa jadi sangat menentukan bagi masa depan winger asal Prancis tersebut, antara menyetujui tawaran dari Jerman atau mempertahankannya dan menutup sementara berkas kepergiannya.

  • Apa yang dipersembahkan Moussa Diaby?

    Diaby dianggap sebagai salah satu elemen berpengaruh dalam lini serang Al Ittihad, terlebih karena klub Arab Saudi itu tidak mendatangkan pemain pengganti untuknya di posisi sayap kanan, sehingga absennya dari pertandingan melawan Al Jazira akan berdampak jika hal itu terjadi.

    Diaby bergabung dengan Al Ittihad pada musim panas 2024, datang dari Aston Villa, dan tampil dengan level tinggi selama dua musim, terutama pada musim pertama ketika ia membawa tim meraih dua gelar Liga Roshn dan Piala Raja Salman untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

    Diaby mencatatkan kehadiran yang istimewa bersama Al Ittihad; ia bermain dalam 71 pertandingan resmi dengan seragam tim di seluruh ajang, di mana ia berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 31 assist untuk rekan-rekannya.

    Nilai pasar terkini bintang asal Prancis itu diperkirakan mencapai 25 juta euro menurut data situs khusus “Transfermarkt”, yang semakin memperkuat nilai investasinya yang besar bagi manajemen Al Ittihad.

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