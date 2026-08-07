Persimpangan jalan: Moussa Diaby menempatkan Al-Ittihad dalam posisi yang tidak menyenangkan!

Menurut jurnalis Mohamed El Bekiri, manajemen Al Ittihad kini berada dalam kebingungan antara rencana mereka terkait masa depan Diaby dan tawaran dari klub Jerman yang mengharuskan transfer diselesaikan dengan segera.

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El Bekiri mengungkapkan bahwa Inter Milan sebelumnya telah mengajukan tawaran senilai 40 juta euro untuk merekrut Diaby pada musim dingin lalu, namun Al Ittihad menolak tawaran tersebut karena kondisi suporter dan media pada saat itu.

Klub Italia itu kembali pada musim panas ini dengan tawaran baru senilai 20 juta euro, ditambah seorang pemain dengan nilai mencapai 10 juta euro, namun Al Ittihad menolak usulan tersebut karena keinginan mereka untuk mendapatkan kompensasi finansial