Persimpangan jalan: Moussa Diaby menempatkan Al-Ittihad dalam posisi yang tidak menyenangkan!

Diaby dianggap sebagai salah satu elemen berpengaruh dalam lini serang Al Ittihad, terlebih karena klub Arab Saudi itu tidak mendatangkan pemain pengganti untuknya di posisi sayap kanan, sehingga absennya dari pertandingan melawan Al Jazira akan berdampak jika hal itu terjadi.
Diaby bergabung dengan Al Ittihad pada musim panas 2024, datang dari Aston Villa, dan tampil dengan level tinggi selama dua musim, terutama pada musim pertama ketika ia membawa tim meraih dua gelar Liga Roshn dan Piala Raja Salman untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.
Diaby mencatatkan kehadiran yang istimewa bersama Al Ittihad; ia bermain dalam 71 pertandingan resmi dengan seragam tim di seluruh ajang, di mana ia berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 31 assist untuk rekan-rekannya.
Nilai pasar terkini bintang asal Prancis itu diperkirakan mencapai 25 juta euro menurut data situs khusus “Transfermarkt”, yang semakin memperkuat nilai investasinya yang besar bagi manajemen Al Ittihad.