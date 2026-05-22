Persijap Jepara Dinilai Bisa Berikan Kejutan, Bojan Hodak Ingatkan Pemain Persib Bandung Tetap Tenang Di Laga Penentuan Juara
Mengusung Misi Three-Peat Di Stadion GBLA
Persib Bandung tinggal selangkah lagi mewujudkan ambisi menjadi juara Indonesia Super League untuk ketiga kalinya secara beruntun alias three-peat. Ambisi itu dapat terealisasi bila mereka mampu mengalahkan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) sore WIB. Peluang itu cukup terbuka lebar, mengingat Maung Bandung akan melakoni pertandingan terakhir menentukan musim 2025/26 di hadapan pendukung mereka.
Pangeran Biru sejauh ini mendapatkan 24 kemenangan, enam imbang, dan tiga kekalahan dari 33 pertandingan yang telah mereka jalani. Namun, satu dari tiga kekalahan itu, mereka dapatkan ketika dibekap Persijap 2-1 pada awal musim. Apalagi Persijap juga sukses menahan pesaing utama Persib dalam perburuan gelar juara, Borneo FC, pada laga sebelumnya.
Hodak Berusaha Menenangkan Skuad Maung Bandung
Para pemain sangat antusias dalam mejalani pertandingan terakhir ini, karena tidak ingin melewatkan kans melakukan selebrasi juara di kandang. Hodak pun mengingatkan anak asuhnya agar tetap tenang.
“Setiap pertandingan kami selalu berusaha untuk menang. Saat ini kami sedang dalam tren yang bagus. Tim cukup percaya diri, dan itu bagus untuk kami. Siapapun yang bermain, semua orang ingin tampil di pertandingan ini. Jadi bagi saya, saya tidak perlu memotivasi mereka lagi, saya justru harus menenangkan mereka,” tutur Hodak melalui laman resmi klub.
“Pemain harus siap 100 persen, karena Persijap adalah tim yang bagus. Mereka lebih baik daripada Borneo, mereka memiliki beberapa hasil bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi mereka pasti berbahaya.”
“Mereka adalah salah satu tim yang mengalahkan kami. Meski bukan satu-satunya, karena kami kalah tiga pertandingan, tapi kita harus sepenuhnya fokus pada hal ini.”
Tuan rumah Kehilangan Dua Pemain Pilar
Meski tampil sebagai unggulan, Hodak harus memutar otak karena dua pemain pilar dipastikan absen dalam pertandingan krusial ini. Jenderal lapangan tengah, Marc Klok, terpaksa menepi karena hukuman akumulasi kartu kuning, sementara bek berpengalaman Layvin Kurzawa masih dibekap cedera yang belum pulih tepat waktu.
“Semua orang baik-baik saja. Kurzawa absen karena belum siap untuk pertandingan ini. Marc (Klok) juga absen karena mendapat akumulasi kartu kuning. Tapi selain mereka, semua siap untuk pertandingan,” ungkap Hodak.
Persijap Janjikan Beri Perlawanan Sengit
Berbeda dengan Persib, Persijap datang ke Kota Kembang tanpa membawa beban. Mereka sudah dipastikan aman dari ancaman degradasi, karena tidak mungkin terkejar Persis Solo yang berada di posisi teratas zona merah. Pelatih Mario Lemos menegaskan Laskar Kalinyamat datang dengan mengusung misi mencuri hasil maksimal, dan tidak akan terintimidasi atmosfer Stadion GBLA yang dipastikan akan membara.
“Kami ingin tetap bersaing dan mencoba mendapatkan hasil terbaik yang kami bisa. Cara bermain kami saat melawan Borneo akan sama dengan melawan Persib. Mungkin akan ada beberapa perubahan di dalam tim, tetapi mentalitasnya tetap sama. Keinginan untuk melakukannya tetap sama, dan kami akan menjalaninya dengan cara yang sama. Kami tidak menganggap pertandingan ini berbeda dari pertandingan sebelumnya,” pungkas Lemos.