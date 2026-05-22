Persijap Jepara Dinilai Bisa Berikan Kejutan, Bojan Hodak Ingatkan Pemain Persib Bandung Tetap Tenang Di Laga Penentuan Juara

Para pemain sangat antusias dalam mejalani pertandingan terakhir ini, karena tidak ingin melewatkan kans melakukan selebrasi juara di kandang. Hodak pun mengingatkan anak asuhnya agar tetap tenang.

“Setiap pertandingan kami selalu berusaha untuk menang. Saat ini kami sedang dalam tren yang bagus. Tim cukup percaya diri, dan itu bagus untuk kami. Siapapun yang bermain, semua orang ingin tampil di pertandingan ini. Jadi bagi saya, saya tidak perlu memotivasi mereka lagi, saya justru harus menenangkan mereka,” tutur Hodak melalui laman resmi klub.

“Pemain harus siap 100 persen, karena Persijap adalah tim yang bagus. Mereka lebih baik daripada Borneo, mereka memiliki beberapa hasil bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi mereka pasti berbahaya.”

“Mereka adalah salah satu tim yang mengalahkan kami. Meski bukan satu-satunya, karena kami kalah tiga pertandingan, tapi kita harus sepenuhnya fokus pada hal ini.”