Persib Bandung
Persib Bandung Imbangi Borneo FC, Bojan Hodak: Liga Tetap Menarik Hingga Akhir Musim
Persib Berbagi Poin Dengan Borneo FC
Persib Bandung tidak berhasil memperlebar jarak dengan pesaingnya di klasemen sementara, Borneo FC, setelah harus puas bermain imbang 1-1 di Stadion Segiri, Minggu (15/3) malam WIB, pada pertandingan tunda pekan ke-21 Super League 2025/26. Kendati demikian, pelatih Bojan Hodak tidak terlalu kecewa dengan kegagalan memetik poin penuh di Samarinda, dan menilai persaingan memburu gelar juara akan tetap sengit hingga akhir musim.
Peta Persaingan Tak Berubah
Persib sebetulnya memulai laga dengan sangat meyakinkan, dan mereka mampu membuka keunggulan terlebih dulu pada menit ke-14 melalui gol Adam Alis. Namun Borneo FC bangkit di babak kedua, dan mulai memberikan tekanan hebat. Akibatnya, Pesut Etam berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-86 lewat eksekusi penalti Mariano Peralta. Hasil ini tidak mengubah papan atas klasemen sementara dengan Persib, yang telah mengoleksi 58 poin, tetap memimpin di puncak, serta berselisih empat angka dari Borneo FC yang berada di posisi kedua.
- Persib Bandung
Sisa Kompetisi Makin Menarik
Hodak memberikan apresiasi tinggi terhadap organisasi permainan anak asuhnya yang tampil disiplin. “Saya pikir kami memiliki peluang yang lebih baik di babak pertama, mereka tidak memiliki banyak peluang,” kata Hodak dilansir laman resmi klub.
Sang pelatih tetap mensyukuri raihan satu poin di kandang lawan. Menurut Hodak, hasil imbang tersebut membuat sisa kompetisi musim ini menjadi semakin menarik untuk disaksikan. “Secara keseluruhan saya pikir ini hasil yang bagus, karena kami tidak kalah. Selisih poin masih terjaga, dan liga akan tetap menarik hingga akhir musim,” kata pelatih asal Kroasia tersebut.
Apa Selanjutnya Buat Persib & Borneo?
Kompetisi Super League selanjutnya akan diliburkan lebih dari satu pekan. Selain karena menyambut hari raya Idul Fitri, jeda ini juga berkaitan dengan kalender FIFA. Persib kembali akan berlaga pada 5 April dengan menyambangi markas Semen Padang di Stadion H Agus Salim. Sementara Borneo FC melakoni pertandingan tandang mereka ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan untuk menantang Madura United pada hari yang sama.
Iklan