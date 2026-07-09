Mantan bintang penyerang yang pada tahun 1994 membawa negaranya meraih gelar juara dunia keempat dalam final di Los Angeles itu kini menjadi sorotan besar berkat pernyataan blak-blakan yang dilontarkannya.
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"Persetan dengan usianya yang masih muda!" Legenda Brasil meluapkan kemarahannya kepada Carlo Ancelotti dan Endrick setelah kegagalan Selecao di Piala Dunia
Yang menjadi pusat ketidakpuasan sang idola adalah Endrick, yang penampilannya yang kurang memuaskan pada babak gugur turnamen tersebut memicu kemarahan sang idola. Pada menit ke-58 pertandingan babak 16 besar, pemain berusia 19 tahun itu gagal memanfaatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan setelah menerima umpan dari Vinicius Junior, saat ia berada dalam posisi bebas di depan gawang tim Skandinavia tersebut.
Mantan pemain tim nasional yang kontroversial ini tidak menerima alasan “perlindungan khusus bagi remaja” yang sering dikemukakan oleh para penggemar dan media. “Banyak orang berkata: ‘Ah, tapi dia masih muda.’ Persetan dengan usianya yang masih muda, dia harus mencetak gol sialan itu. Muda, biasa-biasa saja, tua — persetan,” seru Romario dengan marah.
- AFP
Tuntutan Romario kepada asosiasi: Batalkan kontrak Ancelotti
Bagi pemain berusia 60 tahun itu, di level tertinggi, tidak ada alasan apa pun terkait efisiensi dalam mencetak gol. Dia melanjutkan penjelasannya: "Jika dia berada di posisi itu, dia memiliki tanggung jawab untuk mencetak gol, tidak ada jalan lain. Gol yang gagal dicetak Endrick adalah kesalahannya sendiri. Saat dia berada di sana, dia harus fokus untuk mencetak gol, karena itu adalah bola penentu yang akan menentukan hasil pertandingan. Saya menyukainya, saya yakin dia akan menjadi pemain yang akan membawa kebahagiaan bagi kami, tetapi pada hari Minggu dia bermain sangat buruk."
Mantan Pemain Sepak Bola Terbaik Dunia itu juga mengkritik Ancelotti dengan nada yang tak kalah keras. Romario menuntut pengunduran diri segera sang pelatih asal Italia, terlepas dari sisa masa kontrak atau hambatan hukum apa pun.
Mempertahankan pelatih bintang yang mengambil alih tim setelah masa transisi yang cukup lama itu tidak dapat diterima lagi setelah penampilan seperti ini. “Tidak mungkin Ancelotti tetap menjadi pelatih tim nasional Brasil setelah kegagalan besar dan aib yang dia timbulkan ini. Saya akan merobek kontrak ini dan mengatakan kepadanya agar dia menggugat saya,” tegas Romario.
Vinicius Junior pun menjadi sasaran kritik Romario
Selain sang pelatih dan Endrick yang kurang beruntung, Vinicius Junior juga menjadi sorotan Romario. Dalam hal ini, sang idola merujuk pada sebuah insiden di babak pertama, ketika gelandang Bruno Guimaraes gagal mengeksekusi tendangan penalti untuk Brasil.
Fakta bahwa gelandang bertahan tersebut yang mengambil tendangan penalti itu disebabkan oleh arahan internal dari staf pelatih — bagi Romario, hal ini menjadi bukti adanya pemahaman yang keliru mengenai hierarki di lapangan. Bintang utama tim seharusnya mengambil inisiatif pada saat itu.
"Saya telah mendengar dan membaca mengenai tendangan penalti itu, bahwa Bruno Guimaraes lebih baik darinya, bahwa Bruno lebih jago mengeksekusi penalti. Itulah sebabnya instruksinya adalah dia yang harus menendangnya. Tidak apa-apa, tidak masalah, dia telah menghormati instruksi pelatih," kata Romario: "Tapi, saudara, kita harus menunjukkan karakter. Vini Jr. adalah tokoh utama, dia yang terbaik yang kita miliki di tim nasional. Ambil bola sialan itu, tendang penalti itu, dan masalahnya selesai."
- Getty Images Sport
Apakah Carlo Ancelotti akan tetap menjadi pelatih timnas Brasil?
Sementara kritik keras dari sang legenda terus memanaskan suasana di negara itu, di jajaran pimpinan Federasi Sepak Bola Brasil terjadi ketidaksepakatan mengenai arah masa depan. Sebagian pejabat federasi, meskipun mengalami kemunduran, tetap mendesak agar kerja sama dengan Ancelotti dilanjutkan dalam jangka panjang menjelang Piala Dunia 2030.
Di sisi lain, terdapat tekanan internal yang cukup besar yang menuntut dimulainya babak baru setelah kekalahan yang dianggap memalukan melawan Norwegia. Dengan demikian, masa depan timnas Brasil di bidang olahraga tetap menjadi isu politik untuk saat ini.
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