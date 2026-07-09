Bagi pemain berusia 60 tahun itu, di level tertinggi, tidak ada alasan apa pun terkait efisiensi dalam mencetak gol. Dia melanjutkan penjelasannya: "Jika dia berada di posisi itu, dia memiliki tanggung jawab untuk mencetak gol, tidak ada jalan lain. Gol yang gagal dicetak Endrick adalah kesalahannya sendiri. Saat dia berada di sana, dia harus fokus untuk mencetak gol, karena itu adalah bola penentu yang akan menentukan hasil pertandingan. Saya menyukainya, saya yakin dia akan menjadi pemain yang akan membawa kebahagiaan bagi kami, tetapi pada hari Minggu dia bermain sangat buruk."

Mantan Pemain Sepak Bola Terbaik Dunia itu juga mengkritik Ancelotti dengan nada yang tak kalah keras. Romario menuntut pengunduran diri segera sang pelatih asal Italia, terlepas dari sisa masa kontrak atau hambatan hukum apa pun.

Mempertahankan pelatih bintang yang mengambil alih tim setelah masa transisi yang cukup lama itu tidak dapat diterima lagi setelah penampilan seperti ini. “Tidak mungkin Ancelotti tetap menjadi pelatih tim nasional Brasil setelah kegagalan besar dan aib yang dia timbulkan ini. Saya akan merobek kontrak ini dan mengatakan kepadanya agar dia menggugat saya,” tegas Romario.