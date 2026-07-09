Getty/GOAL
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"Persetan dengan itu, dia harus mencetak gol!" - Legenda Brasil itu dengan keras mengkritik Vinicius Jr dan Endrick atas kekalahan dari Norwegia dan mengatakan kontrak Carlo Ancelotti harus dibatalkan setelah tersingkir dari Piala Dunia
Kritik tajam terhadap kesalahan Endrick
Bintang muda Endrick menjadi sasaran kritik tajam Romario. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-13 babak kedua, setelah menerima umpan dari Vinícius Junior, namun tendangannya justru melebar. Alasan bahwa usia sang pemain yang masih muda dapat menjadi pembenaran atas kesalahannya itu tidak diterima oleh legenda Brasil tersebut.
"Banyak orang bilang: 'Ah, tapi dia masih muda'. Persetan dengan usianya yang masih muda, dia harus mencetak gol sialan itu. Muda, biasa-biasa saja, tua, persetan," kata sang legenda di Romario TV. "Kalau dia ada di sana, dia punya tanggung jawab untuk mencetak gol, tidak ada jalan lain. Gol yang gagal dicetak Endrick adalah kesalahannya sendiri. Saat dia berada di posisi itu, dia harus fokus untuk mencetak gol, karena itu adalah bola yang menentukan, yang akan menentukan hasil pertandingan. Saya suka dia, saya pikir dia akan menjadi pemain yang akan membawa kebahagiaan bagi kita, tapi [pada hari Minggu], dia bermain sangat buruk."
- Getty Images
Romario menuntut agar Ancelotti segera mundur
Mantan penyerang dan idola nasional itu tak bisa menahan amarahnya saat menganalisis penampilan tim nasional Brasil di bawah asuhan Ancelotti di Amerika Serikat. Bagi Romario, kekalahan dari Norwegia merupakan aib yang tak termaafkan yang seharusnya berujung pada pemutusan kontrak pelatih asal Italia itu dengan Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) secara segera, terlepas dari klausul pemutusan kontrak yang ada.
Pemain dengan nomor punggung 11 legendaris itu menegaskan bahwa kelanjutan proyek ini tidak mungkin dilakukan setelah kegagalan di Piala Dunia. "Tidak mungkin Ancelotti bisa terus menjadi pelatih tim nasional Brasil setelah kegagalan ini, aib yang dia timbulkan [melawan Norwegia]. Saya akan merobek kontrak itu dan menyuruhnya menggugat saya," seru Romario.
Kurangnya kepemimpinan Vinícius Junior menuntut
Bahkan Vinícius pun tak luput dari pengamatan Romario. Romario mempertanyakan hierarki tim saat Bruno Guimaraes gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama pertandingan tersebut. Menurutnya, penyerang Madrid itu seharusnya mengambil penalti itu sendiri, mengabaikan urutan yang telah ditetapkan oleh staf pelatih jika ia merasa harus melakukannya.
“Saya mendengar dan membaca, terkait tendangan penalti itu, bahwa Bruno Guimaraes lebih baik darinya, bahwa Bruno lebih jago mengeksekusi penalti, itulah sebabnya perintahnya adalah agar dia yang menendangnya. Semua baik-baik saja, santai saja, dia menghormati perintah pelatih,” komentar Romario, sebelum menaikkan suaranya mengenai peran kepemimpinan. “Tapi, bro, kamu harus punya sikap. Vini Jr. adalah bintang utamanya, dia yang terbaik yang kita miliki di tim nasional. Ambil bola sialan itu, ambil tendangan penaltinya, dan masalahnya selesai.”
- AFP
Masa depan tim nasional yang tidak pasti
Terlepas dari desakan publik dan kritik dari para legenda seperti Romario, masa depan staf kepelatihan tim nasional masih menjadi bahan perdebatan di balik layar di CBF. Meskipun ada yang mendukung agar Ancelotti tetap dipertahankan untuk siklus 2030, tekanan untuk melakukan perombakan setelah “kekalahan memalukan” melawan Norwegia membuat kinerja pelatih asal Italia itu menjadi sorotan tajam.
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