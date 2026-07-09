"Persetan dengan itu, dia harus mencetak gol!" - Legenda Brasil itu dengan keras mengkritik Vinicius Jr dan Endrick atas kekalahan dari Norwegia dan mengatakan kontrak Carlo Ancelotti harus dibatalkan setelah tersingkir dari Piala Dunia

Bintang muda Endrick menjadi sasaran kritik tajam Romario. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-13 babak kedua, setelah menerima umpan dari Vinícius Junior, namun tendangannya justru melebar. Alasan bahwa usia sang pemain yang masih muda dapat menjadi pembenaran atas kesalahannya itu tidak diterima oleh legenda Brasil tersebut.

"Banyak orang bilang: 'Ah, tapi dia masih muda'. Persetan dengan usianya yang masih muda, dia harus mencetak gol sialan itu. Muda, biasa-biasa saja, tua, persetan," kata sang legenda di Romario TV. "Kalau dia ada di sana, dia punya tanggung jawab untuk mencetak gol, tidak ada jalan lain. Gol yang gagal dicetak Endrick adalah kesalahannya sendiri. Saat dia berada di posisi itu, dia harus fokus untuk mencetak gol, karena itu adalah bola yang menentukan, yang akan menentukan hasil pertandingan. Saya suka dia, saya pikir dia akan menjadi pemain yang akan membawa kebahagiaan bagi kita, tapi [pada hari Minggu], dia bermain sangat buruk."