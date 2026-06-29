"Tujuan kami sangat jelas: Yan Diomande akan bermain untuk RB Leipzig tahun depan. Dan kami tidak akan mundur dari keputusan itu!", tegas Schäfer, Direktur Olahraga RB, kepada Bild.
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Perselisihan transfer dengan PSG? Bos Leipzig mengambil keputusan tegas dalam negosiasi untuk Yan Diomande
Jika Diomande terus tampil seperti pada musim debutnya yang sangat gemilang di Leipzig, “akan tiba saatnya kami memberinya kesempatan untuk melangkah ke tahap berikutnya – tapi bukan tahun ini,” tegas Schäfer menanggapi kemungkinan transfer pada musim panas ini.
Pada hari Minggu, laporan media sempat menimbulkan kehebohan, yang menyebutkan bahwa Diomande telah mencapai kesepakatan dengan PSG untuk pindah ke Paris. Menurut laporan tersebut, pemain sayap itu akan menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 bersama juara Liga Champions tersebut. PSG adalah klub “yang sudah saya cintai sejak kecil. Ini adalah tim yang saya kagumi sebagai penggemar sepak bola,” kata Diomande baru-baru ini kepada media Prancis sambil melontarkan isyarat ketertarikan kepada klub asal Paris tersebut.
Menurut Sky, kontak juga dilaporkan telah terjalin antara Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dan Oliver Mintzlaff, Ketua Dewan Pengawas RB Leipzig. Sementara itu, Liverpool FC, yang tawaran senilai 100 juta euro untuk Diomande baru-baru ini ditolak oleh RB Leipzig, dilaporkan tidak berencana mengajukan tawaran lain untuk saat ini.
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Yan Diomande masih memiliki sisa kontrak empat tahun bersama RB Leipzig
Diomande, yang didatangkan dari Leganes musim panas lalu dengan nilai transfer 20 juta euro, masih terikat kontrak di Leipzig hingga tahun 2030. Oleh karena itu, tim yang menempati peringkat ketiga pada musim Bundesliga lalu ini “memegang kendali penuh”, tegas Schäfer. “Dan jika kami tidak menemukan solusi, ya memang tidak ada solusi—tetapi dia masih memiliki kontrak empat tahun. Jadi, untuk menekankan sekali lagi: Yan Diomande akan tetap menjadi pemain Leipzig,” tegasnya, sambil menambahkan bahwa RB juga tidak memiliki batas harga minimum terkait biaya transfer Diomande.
Pemain berusia 19 tahun ini dengan cepat berkembang menjadi pemain kunci di Leipzig; ia berhasil mencetak 13 gol dan 10 assist dalam 36 penampilan di semua kompetisi pada musim 2025/26. Selain PSG dan Liverpool, klub-klub top Eropa lainnya dilaporkan juga mulai melirik Diomande, termasuk kemungkinan besar FC Bayern München dan Real Madrid.
Saat ini, Diomande sedang berlaga bersama Pantai Gading di Piala Dunia di Amerika Utara. Pemain Leipzig ini selalu masuk dalam starting eleven di ketiga pertandingan fase grup, dan memberikan satu assist saat timnya menang 2-0 atas Curacao pada pertandingan penutup fase grup. Di babak 16 besar, Pantai Gading akan menghadapi Norwegia yang sangat diunggulkan dan dipimpin oleh bintang penyerang Erling Haaland pada hari Selasa.
Yan Diomande ke PSG? Catatan statistiknya bersama RB Leipzig
Penugasan
36
Gol
13
Umpan
10