Perselisihan transfer dengan PSG? Bos Leipzig mengambil keputusan tegas dalam negosiasi untuk Yan Diomande

Jika Diomande terus tampil seperti pada musim debutnya yang sangat gemilang di Leipzig, “akan tiba saatnya kami memberinya kesempatan untuk melangkah ke tahap berikutnya – tapi bukan tahun ini,” tegas Schäfer menanggapi kemungkinan transfer pada musim panas ini.

Pada hari Minggu, laporan media sempat menimbulkan kehebohan, yang menyebutkan bahwa Diomande telah mencapai kesepakatan dengan PSG untuk pindah ke Paris. Menurut laporan tersebut, pemain sayap itu akan menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 bersama juara Liga Champions tersebut. PSG adalah klub “yang sudah saya cintai sejak kecil. Ini adalah tim yang saya kagumi sebagai penggemar sepak bola,” kata Diomande baru-baru ini kepada media Prancis sambil melontarkan isyarat ketertarikan kepada klub asal Paris tersebut.

Menurut Sky, kontak juga dilaporkan telah terjalin antara Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dan Oliver Mintzlaff, Ketua Dewan Pengawas RB Leipzig. Sementara itu, Liverpool FC, yang tawaran senilai 100 juta euro untuk Diomande baru-baru ini ditolak oleh RB Leipzig, dilaporkan tidak berencana mengajukan tawaran lain untuk saat ini.