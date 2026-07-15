Meskipun demikian, Tuchel mengungkap kelemahan permainan tim Inggris, yang jelas-jelas mengalami kesulitan saat menghadapi Norwegia yang bermain lebih leluasa, terutama setelah jeda babak pertama. Ketika ditanya mengenai kritik dari pelatihnya, Bellingham pun merespons dengan nada tajam dalam wawancara pasca-pertandingannya dan tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran kecil terhadap karier profesional Tuchel yang terbilang singkat.

"Thomas Tuchel melemparkan granat ke tengah kerumunan. Jude Bellingham mengambilnya dan melemparkannya kembali," demikian komentar The Guardian.

Menjelang semifinal Piala Dunia pada Rabu (pukul 21.00) melawan Argentina, Tuchel meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan bahwa ketegangan apa pun telah diatasi dalam rapat tim segera setelah pertandingan melawan Norwegia.

"Saya telah berbicara dengan seluruh tim di ruang ganti setelah itu, dan saya menjelaskannya lagi pada Minggu malam bahwa kita hanya perlu melihat ke depan. Kami telah mengambil arah baru, menetapkan fokus baru — yaitu semifinal dan Argentina," kata pelatih asal Jerman itu.