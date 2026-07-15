Segera setelah kemenangan 2-1 yang diraih Three Lions pada Sabtu lalu, Tuchel tampil di hadapan wartawan dan memuji timnya atas mentalitas luar biasa yang mereka tunjukkan. Pelatih timnas Inggris itu tampak sangat terkesan dengan penampilan Jude Bellingham, yang menjadi pahlawan kemenangan dengan mencetak dua gol saat melawan tim Skandinavia tersebut.
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"Perselisihan" dengan Jude Bellingham? Thomas Tuchel melontarkan kritik tajam kepada media menjelang semifinal Piala Dunia melawan Argentina
Meskipun demikian, Tuchel mengungkap kelemahan permainan tim Inggris, yang jelas-jelas mengalami kesulitan saat menghadapi Norwegia yang bermain lebih leluasa, terutama setelah jeda babak pertama. Ketika ditanya mengenai kritik dari pelatihnya, Bellingham pun merespons dengan nada tajam dalam wawancara pasca-pertandingannya dan tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran kecil terhadap karier profesional Tuchel yang terbilang singkat.
"Thomas Tuchel melemparkan granat ke tengah kerumunan. Jude Bellingham mengambilnya dan melemparkannya kembali," demikian komentar The Guardian.
Menjelang semifinal Piala Dunia pada Rabu (pukul 21.00) melawan Argentina, Tuchel meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan bahwa ketegangan apa pun telah diatasi dalam rapat tim segera setelah pertandingan melawan Norwegia.
"Saya telah berbicara dengan seluruh tim di ruang ganti setelah itu, dan saya menjelaskannya lagi pada Minggu malam bahwa kita hanya perlu melihat ke depan. Kami telah mengambil arah baru, menetapkan fokus baru — yaitu semifinal dan Argentina," kata pelatih asal Jerman itu.
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Thomas Tuchel meredakan ketegangan dalam "perselisihan" dengan Jude Bellingham
Dia sama sekali tidak tersinggung dengan pernyataan Bellingham; sebaliknya, “pernyataan kami sejalan dengan tujuan yang sama, yaitu menjadi tim yang kompetitif.” Mengenai laporan tentang suasana negatif dan bahkan “keributan” di dalam tim Inggris, dia menyalahkan media.
“Saya bertanya-tanya, siapa yang membesar-besarkan cerita-cerita ini? Tidak ada yang bisa dibesar-besarkan, dan jika ada yang dibesar-besarkan, tentu saja itu terjadi di media,” kata Tuchel kepada Talksport. “Apa yang diharapkan dari seorang pemain yang baru saja bermain selama 120 menit dan benar-benar telah memberikan segalanya, jika pernyataan pelatihnya dipersingkat, jika tidak dikatakan kepadanya bahwa ‘dia kelas dunia’, jika tidak dikatakan kepadanya bahwa ‘dia menunjukkan aksi-aksi kelas dunia’? Jika semua itu diabaikan begitu saja dan kepadanya dikatakan: ‘Oh, pelatihmu bilang kamu bermain ceroboh’ – lalu apa yang diharapkan?”
Dari berbagai pihak, “kesalahpahaman dan perpecahan diciptakan di tempat yang sebenarnya tidak ada perpecahan,” keluh pria berusia 52 tahun itu. Poin-poin positif dari wawancaranya sengaja disembunyikan dari Bellingham untuk memicu reaksi tertentu. “Mungkin saya juga akan membalas jika saya telah bermain selama 120 menit, mencetak dua gol, dan benar-benar memberikan segalanya yang saya miliki. Itu adalah reaksi yang sangat wajar bagi seorang pemain dengan mentalitas seperti dia,” kata Tuchel.
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