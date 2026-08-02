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RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

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Perselisihan dan pelanggaran kontrak: FIFA mengancam transfer Diomande dan Real Madrid

Transfers
LaLiga
Real Madrid
RB Leipzig
Y. Diomande
Spanyol
Jerman

Proses penyempurnaan akhir kepindahan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig, ke skuad Real Madrid mengalami penundaan akibat perselisihan di antara para agennya. 

Surat kabar AS menyebutkan bahwa agensi Roc Nation saat ini menangani urusan Diomande, namun agensi Maxidel mengajukan gugatan ke FIFA dengan dalih adanya dugaan pelanggaran kontrak, karena Real Madrid bernegosiasi dengan Roc Nation untuk merampungkan transfer tersebut.

Disebutkan bahwa agensi Maxidel adalah perusahaan yang tahun lalu menangani kepindahan pemain asal Pantai Gading itu dari Leganes ke Leipzig, sehingga persoalan ini bukan sekadar perselisihan internal antara dua perusahaan, dan bukan pula perkara sederhana, melainkan berdampak langsung pada transfer pemain tersebut ke Los Merengues.

Menurut regulasi FIFA, perselisihan ini bisa berdampak langsung pada pendaftaran sang winger asal Pantai Gading.

AS mengungkapkan bahwa Real Madrid tidak mengetahui situasi ini, dan tentu saja bukan bagian dari perkara tersebut, sehingga di internal klub kerajaan itu diyakini bahwa pada akhirnya mereka akan memperoleh putusan yang menguntungkan mereka. 

Namun untuk saat ini, Madrid harus menghadapi konsekuensi dari krisis tersebut, dan solusinya mungkin adalah memberikan Diomande izin yang memungkinkannya memperoleh lisensi sementara hingga perkara itu diputuskan, yang berkaitan dengan aspek finansial dari nilai keseluruhan transfer.

Adapun sisa detail transfer sudah hampir rampung, baik yang berkaitan dengan sejumlah dana yang akan dibayarkan Real Madrid kepada Leipzig dan mekanisme pembayarannya, dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun kontrak baru yang akan ditandatangani pemain tersebut dengan klub kerajaan itu.

  • Yan Diomande Leipziggetty

    FIFA adalah rintangan terakhir

    Namun, persetujuan FIFA masih dinanti, sebab badan pengatur sepak bola tersebut menerapkan regulasi ketat terkait pekerjaan agen pemain dan perusahaan perwakilan, serta berupaya menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas mereka. Federasi Internasional telah menerima keluhan tersebut dan saat ini sedang mengkajinya.

    Berdasarkan regulasi, FIFA dapat menunda, dan dalam kasus-kasus ekstrem menolak, pencatatan transfer tersebut dalam sistem penerbitan Sertifikat Transfer Internasional (ITC) miliknya jika terdapat sengketa terbuka antara para agen pemain mengenai hak perwakilan salah satu pemain.

    Klub-klub itu sendiri juga berupaya memastikan segala sesuatunya berjalan jelas, karena membayar komisi kepada agen yang tidak resmi dapat membuat mereka terancam sanksi.

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Perubahan kontroversial

    Diomande kini berada di pusat sebuah pertikaian yang berlangsung di dalam kantor-kantor para agen. Maxidel-lah yang menangani kepindahan sang penyerang, salah satu pemain andalannya, ke Leipzig. 

    Dan bukan kebetulan, atau kelalaian, bahwa perusahaan itu tetap memasang foto penandatanganan kontrak Diomande dengan Leipzig di bagian atas akun Instagram-nya, yang memperlihatkan sang pemain berdiri di samping Jean Marcial Loubou, agen utama di Maxidel.

    Klub Leipzig sendiri pun berurusan dengan Maxidel, perusahaan yang telah diberi izin oleh sang pemain untuk menegosiasikan masa depannya.

    Di sisi lain, beberapa bulan lalu Diomande ingin naik ke level yang lebih tinggi, sehingga ia memilih untuk menjadi salah satu wajah baru paling menonjol dalam daftar klien Roc Nation, yang memiliki kehadiran kuat di pasar sepak bola, terutama di Brasil, melalui Frederico Pena, yang juga mengurus urusan Vinicius Junior dan Endrick, di antara yang lainnya. Dari sinilah perselisihan antara kedua pihak bermula.

    Dan selama liburan musim panasnya, yang ia habiskan dengan tetap tinggal di Amerika Serikat setelah Piala Dunia berakhir, sang talenta Afrika itu mengunjungi kantor perusahaan tersebut di New York.

    Dan dengan Roc Nation secara khusus, Real Madrid bernegosiasi untuk merampungkan transfer tersebut, namun Los Blancos saat ini menanti keluarnya keputusan cepat terkait sengketa antara para agen sang pemain ini, sebagaimana Diomande sendiri juga menantikannya. Ia kini berada di Leipzig, sementara pikirannya sudah tertuju pada kepulangan ke Madrid.

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