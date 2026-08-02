Proses penyempurnaan akhir kepindahan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig, ke skuad Real Madrid mengalami penundaan akibat perselisihan di antara para agennya.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa agensi Roc Nation saat ini menangani urusan Diomande, namun agensi Maxidel mengajukan gugatan ke FIFA dengan dalih adanya dugaan pelanggaran kontrak, karena Real Madrid bernegosiasi dengan Roc Nation untuk merampungkan transfer tersebut.

Disebutkan bahwa agensi Maxidel adalah perusahaan yang tahun lalu menangani kepindahan pemain asal Pantai Gading itu dari Leganes ke Leipzig, sehingga persoalan ini bukan sekadar perselisihan internal antara dua perusahaan, dan bukan pula perkara sederhana, melainkan berdampak langsung pada transfer pemain tersebut ke Los Merengues.

Menurut regulasi FIFA, perselisihan ini bisa berdampak langsung pada pendaftaran sang winger asal Pantai Gading.

AS mengungkapkan bahwa Real Madrid tidak mengetahui situasi ini, dan tentu saja bukan bagian dari perkara tersebut, sehingga di internal klub kerajaan itu diyakini bahwa pada akhirnya mereka akan memperoleh putusan yang menguntungkan mereka.

Namun untuk saat ini, Madrid harus menghadapi konsekuensi dari krisis tersebut, dan solusinya mungkin adalah memberikan Diomande izin yang memungkinkannya memperoleh lisensi sementara hingga perkara itu diputuskan, yang berkaitan dengan aspek finansial dari nilai keseluruhan transfer.

Adapun sisa detail transfer sudah hampir rampung, baik yang berkaitan dengan sejumlah dana yang akan dibayarkan Real Madrid kepada Leipzig dan mekanisme pembayarannya, dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun kontrak baru yang akan ditandatangani pemain tersebut dengan klub kerajaan itu.