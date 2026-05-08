Menurut informasi dari Sky, Direktur Olahraga Max Eberl telahmenanyakan kemungkinan transfer tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun, hasilnya ternyata mengecewakan.
Persaingannya sangat ketat! FC Bayern München kabarnya telah menanyakan kabar tentang bintang PSG
Menurut laporan, klub ibu kota Prancis itu mematok harga transfer sebesar 90 juta euro. Namun, jumlah tersebut tidak mampu atau tidak ingin dibayar oleh juara Bundesliga tersebut.
Sudah sejak musim panas lalu, Bayern, seperti beberapa klub papan atas lainnya, tertarik pada pemain sayap tersebut. Namun, PSG menghalangi transfer tersebut. Sementara itu, Luis Diaz pindah ke Munich, dengan biaya yang dikabarkan mencapai 70 juta euro ke FC Liverpool. Sebuah langkah yang tepat, seperti yang telah terbukti.
Namun, menurut kabar yang beredar, klub asal Munich ini masih mencari alternatif lain untuk lini serang, yang idealnya bisa dimainkan di berbagai posisi.
FC Bayern mencari pemain penyerang - Barcola merasa tidak puas di PSG
Hal ini paling tepat menggambarkan Anthony Gordon dari Newcastle United, yang belakangan ini sering dikaitkan dengan FCB. Pemain asal Inggris itu tampaknya ingin meninggalkan The Magpies dan bisa menjadi alternatif bagi Diaz maupun Harry Kane. Namun, menurut The Athletic, Yan Diomande dari RB Leipzig telah ditetapkan secara internal sebagai target transfer nomor satu.
Lalu bagaimana dengan Barcola? Pemain berusia 23 tahun ini hanya memiliki peran sebagai pemain cadangan di Paris, yang konon membuatnya tidak puas. Bahkan dalam semifinal Liga Champions melawan Bayern, ia hanya masuk sebagai pemain pengganti dua kali di fase akhir pertandingan. Dengan masa kontraknya yang berlaku hingga 2028, tidak ada tekanan penjualan dari pihak PSG pada musim panas mendatang, asalkan Barcola tidak menolak sama sekali. Namun, kabarnya ia telah menolak perpanjangan kontrak beberapa bulan yang lalu.
FC Arsenal tampaknya sudah gencar memburu Barcola
Di sisi lain, menurut laporan Sky, ada cukup banyak klub lain yang telah mengincar Barcola. Banyak klub papan atas dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan agennya. Di antaranya adalah FC Barcelona, Liverpool, dan Arsenal. Terutama The Gunners yang dilaporkan telah meningkatkan intensitas pendekatan mereka. Namun, PSG belum menerima tawaran konkret, terutama bagi klub-klub dari Liga Premier, jumlah yang diminta setidaknya bukanlah halangan.
Setelah musim 2024/25 yang luar biasa (40 kontribusi gol dalam 58 pertandingan), Barcola berhasil mencetak 12 gol dan 7 assist meskipun waktu bermainnya lebih sedikit.
Bradley Barcola: Data Kinerja dan Statistik Dibandingkan dengan Tahun Lalu
Statistik Musim 2025/26 2024/25 (tanpa Piala Dunia Antarklub) Pertandingan 45 58 Gol 12 21 Assist 7 19 Menit bermain 2.762 3.643