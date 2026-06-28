Penawaran dari klub tradisional Turki tersebut terdiri dari biaya transfer tetap sebesar lima juta euro, yang dapat bertambah hingga lima juta euro lagi melalui pembayaran bonus. Namun, bagi juara terbanyak Jerman, total nilai tersebut—yang maksimal mencapai sepuluh juta euro—terlalu rendah. Pihak manajemen klub asal Munich itu tetap menuntut biaya transfer hingga 20 juta euro untuk kiper berusia 29 tahun tersebut.
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Persaingan transfer tampaknya semakin memanas! FC Bayern München menolak tawaran pertama untuk pemain timnas yang tidak lagi masuk skuad
Namun, ekspektasi harga ini dilaporkan menimbulkan keraguan di bursa transfer. Tidak hanya di kalangan petinggi di Istanbul, tetapi juga di kalangan calon pembeli lainnya. Lagipula, sudah diketahui bahwa Bayern sangat ingin menjual kiper tersebut pada musim panas ini dan tidak lagi memasukkannya ke dalam rencana tim.
Meskipun mengalami kemunduran awal, Besiktas tetap berupaya keras untuk merekrut kiper timnas Jerman tersebut. Untuk meyakinkan Nübel agar pindah ke Süper Lig, klub ini menawarkan gaji bersih sekitar lima juta euro per musim, termasuk pembayaran bonus. Selain itu, sang kiper juga dijanjikan peran yang jelas sebagai kiper utama.
- AFP
Beşiktaş menetapkan batas waktu bagi Nübel
Jumat lalu, kembali digelar pembicaraan antara perwakilan klub Turki dan pihak pemain. Istanbul kini mendesak agar keputusan segera diambil: Nübel diberi batas waktu hingga awal minggu depan untuk menentukan sikapnya.
Jika hingga saat itu belum ada persetujuan, Besiktas berencana untuk membatalkan transfer tersebut dan mencari alternatif lain. Nübel sendiri dilaporkan masih ragu-ragu, karena ia juga sedang mempertimbangkan opsi-opsi lain untuk masa depan karier olahraganya.
Penasihat Nübel mengonfirmasi ketertarikan Besiktas
Sementara itu, sikap FC Bayern sangat jelas. Direktur Olahraga Max Eberl telah memberi tahu agen kiper tersebut dua hingga tiga minggu lalu bahwa Nübel tidak perlu hadir di Säbener Straße saat FC Bayern memulai latihan pramusim. Tujuan jelas klub ini adalah mengakhiri kesalahpahaman tersebut melalui transfer permanen sebelum dimulainya persiapan musim.
Penasihat Nübel, Stefan Backs, mengonfirmasi kepada Sky bahwa negosiasi sedang berlangsung dengan klub asal Turki yang berminat: "Kami akan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan Alexander. Yang dapat kami pastikan adalah bahwa Besiktas bertekad untuk merekrutnya," jelas sang agen.
- Getty Images
Sejauh ini, Nübel baru tampil dalam empat pertandingan untuk FC Bayern
Nübel pindah dari FC Schalke 04 ke klub juara terbanyak di Jerman tersebut pada tahun 2020 tanpa biaya transfer, namun tidak pernah melampaui peran sebagai cadangan Manuel Neuer. Hingga saat ini, ia baru tampil dalam empat pertandingan resmi untuk klub asal Munich tersebut. Lima tahun terakhir ia habiskan dengan status pinjaman di AS Monaco (2021 hingga 2023) dan di VfB Stuttgart (2023 hingga 2026).
Di klub asal Swabia itu, Nübel tampil sangat baik dan selalu menunjukkan dirinya sebagai penjaga gawang yang dapat diandalkan. Bersama VfB, ia menjuarai DFB-Pokal, menjadi runner-up liga, dan bermain di kompetisi internasional (Liga Champions dan Liga Europa) selama dua tahun terakhir. Meskipun ada upaya, terutama dari pelatih Sebastian Hoeneß, pihak Stuttgart tetap tidak memperpanjang kontraknya secara permanen.