Persaingan transfer tampaknya semakin memanas! FC Bayern München menolak tawaran pertama untuk pemain timnas yang tidak lagi masuk skuad

Namun, ekspektasi harga ini dilaporkan menimbulkan keraguan di bursa transfer. Tidak hanya di kalangan petinggi di Istanbul, tetapi juga di kalangan calon pembeli lainnya. Lagipula, sudah diketahui bahwa Bayern sangat ingin menjual kiper tersebut pada musim panas ini dan tidak lagi memasukkannya ke dalam rencana tim.

Meskipun mengalami kemunduran awal, Besiktas tetap berupaya keras untuk merekrut kiper timnas Jerman tersebut. Untuk meyakinkan Nübel agar pindah ke Süper Lig, klub ini menawarkan gaji bersih sekitar lima juta euro per musim, termasuk pembayaran bonus. Selain itu, sang kiper juga dijanjikan peran yang jelas sebagai kiper utama.