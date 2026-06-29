Persaingan Sepatu Emas Piala Dunia yang tak terlupakan: Mengapa Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland menantang sejarah-dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi Ballon d'Or

Lionel Messi tidak diturunkan sebagai starter saat melawan Yordania pada Matchday 3 Piala Dunia 2026. Namun tentu saja, ia tetap memiliki peran penting. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, tidak punya alasan untuk memasukkannya ke lapangan. Memang, saat itu, Argentina telah membiarkan keunggulan dua gol menyusut menjadi satu. Mungkin ada secercah keraguan yang mulai muncul di benak para pemain Albiceleste. Namun, ini bukanlah pertandingan yang membutuhkan Messi.

Tapi Messi menginginkannya. Atau, setidaknya, ia bermain seolah-olah menginginkannya. Dalam lebih dari 20 menit yang memukau setelah masuk sebagai pemain pengganti, pemain Argentina itu mengubah jalannya pertandingan. Saat ia masuk ke lapangan, aura berubah, suasana pun bergeser. Dan, tentu saja, ada momen itu. Haruskah Yazeed Abulaila menahan tendangan bebas Messi pada menit ke-80? Mungkin saja. Tendangan itu agak dekat dengannya. Tidak perlu banyak gerakan.

Namun, bola itu melesat melewatinya. Dan begitu saja, Argentina mencatatkan fase grup yang sempurna. Messi juga membuka celah tipis dalam perburuan Sepatu Emas. Sepatu Emas memang hal yang unik, secara umum. Seringkali, pemain yang mencetak gol terbanyak tidak berakhir sebagai juara Piala Dunia. Faktanya, tiga tim pemenang Piala Dunia terakhir tidak diperkuat oleh pemain yang mencetak gol terbanyak di turnamen tersebut. Gol tidak selalu sama dengan kesuksesan tim.

Namun, dalam olahraga yang saat ini didorong oleh pencapaian individu sama besarnya dengan kejayaan tim, gol cenderung lebih penting dari sebelumnya. Gol adalah tolok ukur yang baik dan, di Piala Dunia, indikator keunggulan individu. Anda tidak bisa mencapai hal-hal seperti ini dengan cara gagal. Dan turnamen 2026 tampaknya akan menyuguhkan persaingan yang sengit: Messi, Mbappé, dan Haaland, masing-masing mengejar tujuan yang berbeda, dan semuanya mengubah gol menjadi pernyataan. Apa yang tidak disukai?

Piala Dunia selalu memiliki ruang untuk kisah-kisah individu semacam itu.