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Thomas Hindle

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Persaingan Sepatu Emas Piala Dunia yang tak terlupakan: Mengapa Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland menantang sejarah-dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi Ballon d'Or

World Cup
Argentina
France
FEATURES
Analysis
L. Messi
K. Mbappe
H. Kane
C. Ronaldo
Vinicius Junior
E. Haaland
F. Balogun
Brazil
Norway
USA

Penghargaan Sepatu Emas mungkin tidak selalu menjamin kesuksesan tim, tetapi perebutan penghargaan individu musim panas ini mungkin akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir

Lionel Messi tidak diturunkan sebagai starter saat melawan Yordania pada Matchday 3 Piala Dunia 2026. Namun tentu saja, ia tetap memiliki peran penting. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, tidak punya alasan untuk memasukkannya ke lapangan. Memang, saat itu, Argentina telah membiarkan keunggulan dua gol menyusut menjadi satu. Mungkin ada secercah keraguan yang mulai muncul di benak para pemain Albiceleste. Namun, ini bukanlah pertandingan yang membutuhkan Messi.

Tapi Messi menginginkannya. Atau, setidaknya, ia bermain seolah-olah menginginkannya. Dalam lebih dari 20 menit yang memukau setelah masuk sebagai pemain pengganti, pemain Argentina itu mengubah jalannya pertandingan. Saat ia masuk ke lapangan, aura berubah, suasana pun bergeser. Dan, tentu saja, ada momen itu. Haruskah Yazeed Abulaila menahan tendangan bebas Messi pada menit ke-80? Mungkin saja. Tendangan itu agak dekat dengannya. Tidak perlu banyak gerakan.

Namun, bola itu melesat melewatinya. Dan begitu saja, Argentina mencatatkan fase grup yang sempurna. Messi juga membuka celah tipis dalam perburuan Sepatu Emas. Sepatu Emas memang hal yang unik, secara umum. Seringkali, pemain yang mencetak gol terbanyak tidak berakhir sebagai juara Piala Dunia. Faktanya, tiga tim pemenang Piala Dunia terakhir tidak diperkuat oleh pemain yang mencetak gol terbanyak di turnamen tersebut. Gol tidak selalu sama dengan kesuksesan tim.

Namun, dalam olahraga yang saat ini didorong oleh pencapaian individu sama besarnya dengan kejayaan tim, gol cenderung lebih penting dari sebelumnya. Gol adalah tolok ukur yang baik dan, di Piala Dunia, indikator keunggulan individu. Anda tidak bisa mencapai hal-hal seperti ini dengan cara gagal. Dan turnamen 2026 tampaknya akan menyuguhkan persaingan yang sengit: Messi, Mbappé, dan Haaland, masing-masing mengejar tujuan yang berbeda, dan semuanya mengubah gol menjadi pernyataan. Apa yang tidak disukai?

Piala Dunia selalu memiliki ruang untuk kisah-kisah individu semacam itu.

  • James Rodriguez 2014 World CupGetty

    Sebuah penghargaan tentang momen-momen

    Piala Dunia 2014 merupakan ajang yang luar biasa. Turnamen ini dipenuhi dengan pertandingan-pertandingan yang memukau, termasuk beberapa gol yang luar biasa, dan dimenangkan oleh Jerman yang memang pantas menjadi juara. Dalam hal itu, turnamen ini bisa dikatakan sukses.

    Namun, turnamen tersebut mungkin akan selalu dikaitkan dengan satu momen. Pada babak pertama pertandingan sistem gugur antara Kolombia dan Uruguay, bola melambung ke arah James Rodriguez. Langkah termudah adalah mengoper bola, mencari umpan, atau menurunkannya. Sebaliknya, gelandang serang itu mengontrol bola dengan dadanya, melihat bola jatuh ke kaki kirinya, dan melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang dari jarak 25 yard. Gol tersebut memenangkan Penghargaan Puskas tahun itu, dan tetap menjadi salah satu gol terbaik yang pernah menghiasi Piala Dunia.

    Dan sebenarnya, itulah inti dari semua turnamen ini: kumpulan momen-momen. Salah satu indikator usia yang cukup akurat di kalangan penggemar sepak bola bukanlah hanya Piala Dunia pertama yang Anda ingat, melainkan lebih tepatnya gol Piala Dunia pertama yang Anda ingat. Bagi satu generasi, kenangan itu akan menjadi tahun 2014 dan tendangan voli James. Dia mencetak lima gol lainnya di Piala Dunia itu, dan meraih Sepatu Emas. Itu adalah turnamennya, berdasarkan momen tersebut. Dan Sepatu Emas adalah semua itu, terangkum menjadi satu. Ini, pada dasarnya, adalah penghargaan individu yang menghargai kumpulan inspirasi solo.

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  • Kylian Mbappe France 2022Getty Images

    Apakah tim itu pernah menjuarai Piala Dunia?

    Namun, apakah hal ini menjadi indikator kesuksesan tim, masih menjadi perdebatan. Sejak turnamen di mana Ronaldo meraih Sepatu Emas pada 2002, tidak ada tim juara Piala Dunia yang juga memiliki pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Mbappé meraihnya pada 2022. Kane meraihnya pada 2018. Rodriguez meraihnya pada 2014. Thomas Muller meraihnya pada 2010. Miroslav Klose menjadi top skor pada 2006. Tak satu pun dari mereka yang mengangkat trofi pada tahun itu. Jika kita melihat para pemenang baru-baru ini, pengaruh mereka terhadap kesuksesan tim bisa dibilang beragam.

    Mbappe memenangkannya pada 2022, dengan statistiknya yang didorong oleh hat-trick-nya di final. Argentina memang tampil lebih baik pada hari itu, tetapi sulit untuk menuntut lebih dari Mbappe, dari sudut pandang ofensif murni, dalam pertandingan tersebut. Harry Kane meraih penghargaan tersebut pada 2018, sebagian besar berkat penampilan tiga golnya melawan Panama di babak penyisihan grup. Namun, kenyataan pahit dari turnamen itu adalah Kane meredup di momen-momen krusial dan Inggris pantas kalah dari Kroasia di semifinal. Kolombia asuhan Rodriguez menjadi kuda hitam yang dinamis, tetapi mereka tersingkir di perempat final. Thomas Muller memenangkannya pada 2010, tetapi Jerman tersingkir di semifinal oleh Spanyol yang akhirnya menjadi juara.

    Hanya pada tahun 2002, ketika Ronaldo secara legendaris membawa Brasil meraih gelar Piala Dunia setelah serangkaian cedera yang seharusnya mengakhiri kariernya, pencapaian mencetak gol secara individu benar-benar membawa kesuksesan bagi tim. Itu mungkin merupakan kampanye Piala Dunia paling sempurna sepanjang masa: delapan gol, termasuk dua gol di final dan gol penentu kemenangan di semifinal. Pada akhirnya, hal itu cukup untuk membuatnya meraih Ballon d’Or.



  • Erling Haaland(C)Getty Images

    Olahraga tim — namun ada banyak pesaing tangguh

    Kenyataannya, sepak bola telah berkembang menjadi olahraga tim yang jauh lebih kental sejak saat itu. Tim-tim paling sukses biasanya bukanlah yang dipenuhi bintang, melainkan yang paling seimbang. Argentina efektif karena mereka menutupi kurangnya kontribusi Messi dalam bertahan dengan membangun sistem yang menonjolkan kemampuan menyerangnya—serta menutupi kelemahannya saat tidak menguasai bola.

    Spanyol sangat unggul dalam penguasaan bola dan terstruktur dengan baik saat tidak menguasai bola. Taktik Prancis, harus diakui, lebih sulit untuk dipahami. Namun, gelandang-gelandang mereka yang pekerja keras dan bek sayap yang disiplin memungkinkan para penyerang mereka bersinar. Tingkat kerja keras Ousmane Dembele juga lebih terlihat saat ia mengenakan seragam tim nasionalnya.

    Namun, sepak bola kini berada dalam posisi yang unik. Ini seperti benturan antara dua era. Messi dan Cristiano Ronaldo jelas sedang menjalani Piala Dunia terakhir mereka. Generasi bintang-bintang muda berikutnya pun sudah memasuki masa kejayaan mereka. Saat ini, ada tujuh penyerang elit yang memiliki peluang nyata untuk meraih gelar ini: Messi, Mbappé, Erling Haaland, Dembélé, Vinícius Jr, Harry Kane, dan Ronaldo. Tidak akan mengejutkan jika salah satu dari mereka yang akhirnya menjuarainya.

  • Messi-Mbappe(C)Getty Images

    Messi vs. Mbappé?

    Messi memimpin perolehan gol dengan enam gol, dan ia seharusnya tetap menjadi favorit di sini. Pemain asal Argentina ini memang kurang terlibat belakangan ini, dan jelas bahwa staminanya mulai sedikit menurun (ia kini berusia 39 tahun). Namun, ia mencetak tiga gol melawan Aljazair, dua gol melawan Austria, dan menambah satu gol lagi melawan Yordania — semuanya dilakukan dengan cara yang tampak sangat mudah.

    Beberapa lawan potensial berikutnya — dengan segala hormat — tampaknya sama-sama rentan terhadap keajaiban Messi. Cape Verde menjadi kejutan di turnamen ini, dan berhasil menahan Spanyol tanpa gol. Namun, Argentina akan menjadi favorit kuat dalam pertandingan tersebut. Jika mereka menang, lawan berikutnya adalah Australia atau Mesir. Di kuadran yang sama dalam undian mereka terdapat Ghana, Kolombia, Swiss, dan Aljazair. Pertandingan-pertandingan itu berpotensi menghasilkan banyak gol. Messi memecahkan rekor gol sepanjang karier di Piala Dunia pada awal turnamen ini. Dia bisa mencetak dua digit gol sebelum babak perempat final.

    Lalu ada Mbappé, pria yang telah menjadi rival besar Messi di Piala Dunia. Keduanya telah berhadapan dua kali di ajang ini. Mbappé memenangkan pertandingan pertama, di babak 16 besar 2018 (Mbappé mencetak dua gol dalam pertandingan yang menandai kedatangannya ke panggung dunia). Messi memenangkan pertandingan kedua di final 2022 (meski Mbappé mencetak tiga gol).

    Pemain Prancis itu belum menemukan performa terbaiknya, yang agak aneh untuk diakui mengingat ia mencetak empat gol dalam dua pertandingan pertama Prancis dan telah memberikan dua assist. Namun, ia masih terlihat sedikit kurang tajam. Prancis belum bermain dengan lancar. Pergerakan mereka belum optimal, dan chemistry tim masih dalam proses pembentukan. Swedia tampaknya menjadi lawan yang tepat. Dan kemudian, aura permainan besar Mbappe seharusnya cukup untuk memberikan tantangan yang serius.

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    Para pesaing lainnya

    Lalu ada pemain-pemain lainnya, yang tak satu pun boleh dianggap remeh. Kane tampaknya telah mengukuhkan posisinya dalam persaingan sejak awal. Ia mencetak dua gol dalam pertandingan pertama Inggris (meski harus mengulang tendangan penalti yang gagal untuk membuka skor). Namun, ia kemudian menyia-nyiakan peluang emas dengan melepaskan tendangan yang melambung di atas mistar gawang pada pertandingan kedua. Ia kembali mencetak gol pada pertandingan ketiga, tetapi masih belum mampu menempatkan diri pada posisi mencetak gol yang akan menjadikannya pesaing yang sesungguhnya. Haaland mencetak empat gol dalam dua pertandingan pertamanya dan kemudian diistirahatkan pada pertandingan terakhir Norwegia di fase grup.

    Vinicius Jr. juga patut dianggap sebagai ancaman serius. Ia harus tampil maksimal jika Selecao ingin melaju jauh, dan ia telah lebih klinis dibandingkan di turnamen besar sebelumnya (empat gol dalam tiga pertandingan menggandakan rekor terbaiknya sebelumnya, yaitu dua gol di Copa America 2024). Ada juga Ronaldo. Perannya bagi Portugal cukup membingungkan. Ia tampaknya tidak lagi terlalu tertarik untuk mengoper bola, atau benar-benar menjadi pemain tim yang solid. Sungguh sulit mengingat kapan terakhir kali seorang pemain kelas dunia menjadi begitu egois dalam pendekatan permainannya. Rekornya di babak gugur cukup memprihatinkan. Namun, saat ia berada di lapangan, ia selalu berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol. Dan bahkan di usia 41 tahun, ia masih bisa menjadi ancaman mematikan.

    Sebuah catatan juga untuk para pesaing yang mengejutkan. Folarin Balogun sedang dalam performa terbaiknya untuk AS. Penampilannya melawan Bosnia dan Herzegovina akan membuatnya masuk dalam persaingan. Dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Brian Brobbey mencetak gol dengan mudah untuk Belanda. Dia juga tidak bisa dikesampingkan.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Efek Ballon d'Or, dan apa yang akan terjadi selanjutnya

    Namun, bagi beberapa pesaing, gelar Sepatu Emas akan memiliki arti yang sedikit lebih besar. Kane seharusnya dianggap sebagai salah satu favorit untuk Ballon d'Or, tetapi kegagalan Bayern Munich meraih kesuksesan di Liga Champions akan menjadi faktor yang merugikannya. Mbappé memang menjadi top skor La Liga, tetapi fakta bahwa Real Madrid tidak memenangkan trofi apa pun akan merugikan peluangnya. PSG milik Ousmane Dembele memenangkan semua gelar yang bisa mereka raih — tetapi apakah kontribusinya sebagai individu cukup untuk mengklaim penghargaan tersebut untuk tahun kedua berturut-turut? Dan tentu saja, ada Messi. Secara historis, MLS tidak dianggap sebagai ajang bagi para pemenang Ballon d'Or untuk menorehkan prestasi. Mungkinkah gelar Sepatu Emas dan kesuksesan di Piala Dunia membuat namanya masuk dalam persaingan, meskipun prestasinya di liga domestik kurang bergengsi?

    Namun, mungkin bagian yang paling menarik dari semua ini adalah bahwa hal ini bisa diapresiasi, dinikmati, dan dibicarakan. Golden Boot tidak selalu menandakan kesuksesan tim. Namun, penghargaan ini berfungsi sebagai ukuran yang cukup meyakinkan untuk momen-momen penting. Dan jika momen-momen itulah yang kita hargai di Piala Dunia, mengapa tidak menghargai para pemain terbaik sepak bola yang saling bersaing? Mbappé, Haaland, Messi, Ronaldo, Vinicius, Kane; mereka adalah para elit sejati, dan mereka semua mencetak gol secara konsisten untuk negara mereka di Piala Dunia.

    Inilah hal-hal yang diimpikan oleh para penggemar sepak bola. Tidak mungkin keenamnya bisa memenangkan turnamen musim panas ini. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka yang bisa. Namun, jika mereka mampu tampil pada level yang dibutuhkan untuk merebut Sepatu Emas tahun ini, maka Piala Dunia 2026 pasti akan dipenuhi dengan banyak momen yang tak terlupakan.