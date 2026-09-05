Menurut L’Équipe, perdebatan soal posisi nomor satu di Parc des Princes kembali mencuat menyusul rangkaian hasil buruk yang dialami juara bertahan Prancis itu. Sorotan makin tajam setelah kekalahan mengejutkan 2-1 di kandang dari AS Monaco, ketika posisi Safonov dipertanyakan pada gol kemenangan tim tamu.

Meski seluruh unit pertahanan terlihat rapuh, "raksasa dari Krasnodar" itu semakin dipandang sebagai mata rantai terlemah dalam tim yang gagal memenangi tiga pertandingan pertamanya di Ligue 1. Luis Enrique, yang sebelumnya menunjukkan sikap tanpa kompromi dengan menggantikan Gianluigi Donnarumma dengan Lucas Chevalier, kini berada di persimpangan jalan terkait pilihannya.