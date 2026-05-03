Persaingan kembali memanas! Barcelona mengalahkan Bayern Munich dan melaju ke final Liga Champions Wanita untuk keempat kalinya melawan Lyon, dengan penampilan gemilang Alexia Putellas dan kembalinya Aitana Bonmati dalam laga semifinal yang menegangkan

Setelah hasil imbang 1-1 yang berlangsung sengit di Munich, leg kedua semifinal ini berlangsung sangat ketat, dan Camp Nou yang penuh sesak menjadi tempat yang tepat untuk pertandingan mendebarkan yang berlangsung. Pertandingan pun dimulai dengan cepat, di mana Salma Paralluelo memecah kebuntuan, Linda Dallmann menyamakan kedudukan di sisi lain lapangan, dan Alexia Putellas mengembalikan keunggulan Barca—semua terjadi dalam 22 menit pertama.

Dari situ, Barca semakin menguasai permainan dan unggul 4-1 pada hari itu—keunggulan 5-2 secara agregat—berkat gol dari Ewa Pajor dan satu lagi dari Putellas. Namun tiba-tiba pertandingan menjadi sangat terbuka, yang sangat menguntungkan Bayern.

Pernille Harder memperkecil ketertinggalan bagi tim tamu dengan 20 menit tersisa, sebelum Arianna Caruso melihat upayanya ditepis ke mistar oleh Cata Coll dan Dallmann mengikuti jejaknya dengan membentur tiang gawang, sementara Coll juga menggagalkan peluang Vanessa Gilles dari jarak dekat. Dengan Aitana Bonmati yang kembali bermain gagal memanfaatkan peluang emas di sisi lain, Harder benar-benar berpikir ia telah menyiapkan akhir pertandingan yang dramatis dengan gol di menit ke-90. Namun, VAR menginstruksikan wasit Stephanie Frappart untuk memeriksa monitor terkait potensi pelanggaran dalam proses gol tersebut, yang pada akhirnya, dan secara kontroversial, membatalkan gol tersebut dan mengembalikan skor agregat menjadi 5-3, bukan 5-4.

Dari situ, Barca berhasil mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan 4-2 pada hari itu, yang membawa mereka ke final Liga Champions Wanita keenam berturut-turut, di mana mereka akan berupaya meraih gelar Eropa keempat.