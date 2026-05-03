Getty Images/GOAL
Diterjemahkan oleh
Persaingan kembali memanas! Barcelona mengalahkan Bayern Munich dan melaju ke final Liga Champions Wanita untuk keempat kalinya melawan Lyon, dengan penampilan gemilang Alexia Putellas dan kembalinya Aitana Bonmati dalam laga semifinal yang menegangkan
Barca mengalahkan Bayern dalam laga semifinal yang seru dengan enam gol
Setelah hasil imbang 1-1 yang berlangsung sengit di Munich, leg kedua semifinal ini berlangsung sangat ketat, dan Camp Nou yang penuh sesak menjadi tempat yang tepat untuk pertandingan mendebarkan yang berlangsung. Pertandingan pun dimulai dengan cepat, di mana Salma Paralluelo memecah kebuntuan, Linda Dallmann menyamakan kedudukan di sisi lain lapangan, dan Alexia Putellas mengembalikan keunggulan Barca—semua terjadi dalam 22 menit pertama.
Dari situ, Barca semakin menguasai permainan dan unggul 4-1 pada hari itu—keunggulan 5-2 secara agregat—berkat gol dari Ewa Pajor dan satu lagi dari Putellas. Namun tiba-tiba pertandingan menjadi sangat terbuka, yang sangat menguntungkan Bayern.
Pernille Harder memperkecil ketertinggalan bagi tim tamu dengan 20 menit tersisa, sebelum Arianna Caruso melihat upayanya ditepis ke mistar oleh Cata Coll dan Dallmann mengikuti jejaknya dengan membentur tiang gawang, sementara Coll juga menggagalkan peluang Vanessa Gilles dari jarak dekat. Dengan Aitana Bonmati yang kembali bermain gagal memanfaatkan peluang emas di sisi lain, Harder benar-benar berpikir ia telah menyiapkan akhir pertandingan yang dramatis dengan gol di menit ke-90. Namun, VAR menginstruksikan wasit Stephanie Frappart untuk memeriksa monitor terkait potensi pelanggaran dalam proses gol tersebut, yang pada akhirnya, dan secara kontroversial, membatalkan gol tersebut dan mengembalikan skor agregat menjadi 5-3, bukan 5-4.
Dari situ, Barca berhasil mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan 4-2 pada hari itu, yang membawa mereka ke final Liga Champions Wanita keenam berturut-turut, di mana mereka akan berupaya meraih gelar Eropa keempat.
- Getty Images
Persaingan Ballon d'Or semakin memanas
Pertandingan ini juga akan berdampak besar pada perebutan Ballon d'Or, bukan hanya dalam perebutan gelar juara Eropa. Rekor tiga Ballon d'Or berturut-turut milik Bonmati tampaknya akan berakhir tahun ini, setelah cedera patah kaki memaksanya absen selama lima bulan—yang baru berakhir pada leg kedua semifinal ini, di mana ia kembali bermain sebagai pemain pengganti. Banyak nama bintang yang menunggu di belakang panggung untuk merebut edisi 2026, banyak di antaranya bermain untuk Barca. Banyak dari mereka tampil dalam pertandingan besar ini untuk memperkuat harapan mereka juga.
Putellas, yang menjadi favorit banyak orang, akan menjadi sorotan berkat penampilannya yang mencetak dua gol, sehingga total golnya di UWCL musim ini menjadi delapan dalam 10 pertandingan, ditambah enam assist. Namun, Pajor kembali tampil fantastis, mencetak gol kesembilannya dalam sembilan penampilan Eropa, sementara Caroline Graham Hansen juga tampil gemilang di sisi kanan. Bayern harus bermain tanpa Franziska Kett di leg kedua ini, bek kiri muda berbakat yang mengesankan banyak orang dengan penampilan mencetak gol di leg pertama, sebelum diusir dari lapangan. Penggantinya adalah Stine Ballisager, pemain internasional Denmark yang secara alami berposisi sebagai bek tengah, dan Graham Hansen memanfaatkan ketidaknyamanannya dalam peran yang lebih lebar, menghasilkan dua assist.
Dalam konteks Ballon d'Or, pertandingan ini kemungkinan akan meningkatkan peringkat Harder dalam pemungutan suara, karena ia melanjutkan musim gemilangnya dengan satu gol dan satu assist lagi. Namun, tersingkirnya Bayern akan merugikan peluangnya untuk meraih penghargaan yang, jika diberikan pada 2020, banyak yang percaya sudah ada di lemari trofinya.
Persaingan kembali bergulir: Barcelona akan kembali berhadapan dengan Lyon
Barcelona kini akan berhadapan dengan Lyon di final Liga Champions akhir bulan ini, yang akan digelar di Oslo, Norwegia, setelah raksasa Prancis itu mengalahkan Arsenal di babak semifinal. Ini akan menjadi final UWCL keempat yang mempertemukan kedua raksasa tersebut, yang telah menjalin semacam rivalitas di panggung Eropa dalam beberapa tahun terakhir.
Pada pertemuan pertama dari empat pertemuan tersebut di ajang bergengsi ini, Barca sama sekali tidak sekuat seperti sekarang. Di final UWCL pertama mereka, dan berhadapan dengan kekuatan dominan di sepak bola wanita Eropa, mereka dikalahkan dengan skor 4-1 oleh Lyon, yang saat itu sedang dalam perjalanan meraih lima gelar UWCL berturut-turut.
OL kembali berhasil menahan tantangan tim Catalan pada 2022, setahun setelah Barca meraih gelar pertama mereka di kompetisi ini dengan kemenangan telak 4-0 atas Chelsea. Pertandingan di Turin itu sangat dinantikan, namun Lyon dengan cepat menghilangkan ketegangan pertandingan, memimpin 3-0 hanya dalam 33 menit dan akhirnya menang 3-1.
Namun, Barca membalas dendam pada 2024, mengalahkan OL 2-0 di Eindhoven. Di sana, setahun setelah kemenangan atas Wolfsburg untuk merebut gelar final 2023, juara Spanyol itu tampak jauh lebih matang dan berpengalaman di level tertinggi, menampilkan performa yang dikendalikan dengan brilian untuk akhirnya mengungguli Lyon.
- Getty Images
Siapa yang akan menjadi juara Liga Champions Wanita 2026?
Apa yang akan terjadi pada leg keempat seri fantastis ini? Barca tentu berharap pertandingan kali ini di Camp Nou tidak akan serumit yang lalu, di mana kendali mereka atas pertandingan mulai melemah di menit-menit akhir. Namun, tim Catalan itu seharusnya sudah bisa menurunkan Bonmati sebagai starter saat itu, yang tentunya akan sangat membantu dalam hal tersebut. Pemenang Ballon d'Or tiga kali ini mendapat kesempatan bermain sekitar 25 menit dari bangku cadangan pada hari Minggu dan akan dapat meningkatkan kebugarannya lebih jauh antara sekarang dan final pada 23 Mei, dengan Barca memiliki dua pertandingan liga dan final Copa de la Reina sebelum itu.
Sementara itu, Lyon tampil luar biasa saat membalas dendam atas Arsenal pada Sabtu, setelah The Gunners mengalahkan mereka di semifinal Liga Champions musim lalu, yang berakhir dengan tim Inggris itu mengejutkan Barca di final. Kembalinya Melchie Dumornay dari cedera menjadi alasan utama mengapa OL mampu menang 3-1, membalikkan kekalahan 2-1 di leg pertama di London Utara, begitu pula dengan kembalinya Selma Bacha. Jika Lyon bisa memulihkan kebugaran Tabitha Chawinga, itu akan menjadi dorongan besar. Winger cepat itu absen di kedua leg semifinal.
Hal lain yang menambah ketegangan di final adalah bahwa OL kini dilatih oleh Jonatan Giraldez, mantan pelatih Barcelona yang membawa tim Catalan itu meraih dua gelar Eropa selama tiga musim sebagai pelatih kepala. Dia akan berusaha mengalahkan mantan klubnya akhir bulan ini serta mantan asistennya, Pere Romeu, yang kini memimpin tim Barca ini.