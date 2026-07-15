Sebagaimana dilaporkan oleh platform daring Portugal, Maisfutebol, Palhinha telah menolak “tawaran menggiurkan” dari Saudi Pro League. Menurut laporan tersebut, aspek finansial bukanlah prioritas utama bagi gelandang tersebut. Sebaliknya, ia ingin tetap berada di dekat keluarganya dan terus bermain di level tertinggi di Eropa.

Setelah masa peminjaman selama satu tahun di Tottenham Hotspur, Palhinha kini secara resmi kembali menjadi pemain FC Bayern. Namun, di Munich ia tidak lagi memiliki prospek, sehingga sudah beredar spekulasi intensif mengenai kemungkinan kepindahannya lagi. Meskipun Benfica Lisbon dianggap sebagai kandidat terkuat, tampaknya kedua klub masih belum mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.

Sementara FC Bayern lebih memilih transfer permanen, pihak klub Portugal tersebut tidak keberatan dengan skema peminjaman. Menurut kabar yang beredar, klub asal München itu meminta sekitar 25 juta euro, namun kini dilaporkan bersedia untuk berkompromi. Benfica akan menawarkan gaji bersih sekitar tiga juta euro per tahun kepada Palhinha.