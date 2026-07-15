Meskipun masih belum jelas klub mana yang akan diperkuat pemain asal Portugal tersebut pada musim depan, satu hal tampaknya sudah pasti: Pindah ke Arab Saudi bukanlah pilihan bagi pemain berusia 31 tahun itu.
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Persaingan bursa transfer semakin memanas: Joao Palhinha dari FC Bayern dikabarkan telah menolak "tawaran menggiurkan"
Sebagaimana dilaporkan oleh platform daring Portugal, Maisfutebol, Palhinha telah menolak “tawaran menggiurkan” dari Saudi Pro League. Menurut laporan tersebut, aspek finansial bukanlah prioritas utama bagi gelandang tersebut. Sebaliknya, ia ingin tetap berada di dekat keluarganya dan terus bermain di level tertinggi di Eropa.
Setelah masa peminjaman selama satu tahun di Tottenham Hotspur, Palhinha kini secara resmi kembali menjadi pemain FC Bayern. Namun, di Munich ia tidak lagi memiliki prospek, sehingga sudah beredar spekulasi intensif mengenai kemungkinan kepindahannya lagi. Meskipun Benfica Lisbon dianggap sebagai kandidat terkuat, tampaknya kedua klub masih belum mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.
Sementara FC Bayern lebih memilih transfer permanen, pihak klub Portugal tersebut tidak keberatan dengan skema peminjaman. Menurut kabar yang beredar, klub asal München itu meminta sekitar 25 juta euro, namun kini dilaporkan bersedia untuk berkompromi. Benfica akan menawarkan gaji bersih sekitar tiga juta euro per tahun kepada Palhinha.
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Joao Palhinha sangat diminati: Juve tampaknya sudah mengajukan tawaran
Selain Benfica, tampaknya Juventus Turin dan AC Milan dari Serie A Italia serta beberapa klub Inggris juga tertarik pada Palhinha. Menurut A Bola, Juventus bahkan dikabarkan telah mengajukan tawaran. Palhinha sendiri ingin mengambil waktu untuk memutuskan dan mempertimbangkan semua opsi dengan cermat. Kabarnya, kepulangannya ke klub masa mudanya, Sporting Lisbon, gagal karena tuntutan biaya transfer dari FC Bayern.
Palhinha pindah dari FC Fulham ke FC Bayern pada tahun 2024 dengan nilai transfer 51 juta euro, namun ia tidak pernah berhasil menjadi pemain inti di sana. Setelah hanya tampil dalam 25 pertandingan resmi, klub asal Munich itu meminjamkannya ke Tottenham setahun kemudian. Meskipun ada opsi pembelian yang telah disepakati, Spurs memutuskan untuk tidak mengikatnya secara permanen.
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