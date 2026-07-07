Surat kabar AS menggambarkan pertandingan tersebut sebagai laga yang kurang seru, dan menulis: “Merino masuk pada menit ke-85 dan mencetak gol pada menit ke-91. Ini adalah pertandingan yang buruk antara dua tim yang bagus, dan termasuk jenis pertandingan yang dimainkan seolah-olah para pemain mengemudi sambil menarik rem tangan,” demikian dilansir situs ojogo.

Surat kabar *Marca* berpendapat bahwa timnas Portugal tidak tampil sesuai dengan kualitas para pemainnya, dan mengatakan: “Lamine Yamal kalah dalam duelnya melawan Nuno Mendes, dan Pedri tampak tersesat sendirian, tetapi yang terburuk adalah Portugal, yang bermain jauh di bawah standar meskipun memiliki skuad yang dipenuhi bintang-bintang.”

Dalam judul lain, Marca menulis: “El bicho es Merino” atau “Si monster sejati adalah Merino,” memuji “pemain yang tak terduga” yang menyelamatkan Spanyol di menit-menit terakhir, persis seperti yang dilakukannya saat melawan Jerman sebelumnya di Euro 2024.

Dalam deskripsi ini, mungkin terdapat sindiran terhadap Ronaldo yang biasanya dijuluki dengan kata “El bicho”, karena surat kabar tersebut mengaitkan julukan tersebut dengan bintang La Roja dan juga dengan Merino.

Sementara itu, AS dan Mundo Deportivo menyoroti “mesin yang tak kenal kekalahan”, memuji ketangguhan pertahanan, pergantian pemain yang sukses oleh pelatih Luis de la Fuente, serta penampilan generasi baru yang diwakili oleh Lamine Yamal dan Dani Olmo.

Media Spanyol menggambarkan pertandingan ini sebagai “final dini”, menegaskan bahwa Spanyol kini menjadi kandidat kuat untuk gelar juara.

Baca juga: De la Fuente: Inilah yang Saya Katakan kepada Ronaldo... dan Yamal Penyebab Cedera Bintang Portugal