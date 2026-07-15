Pers Prancis: Para ahli sepak bola membongkar tim Deschamps... dan Oulissi menyeret kami ke jurang kehancuran

Tim nasional Spanyol meraih kemenangan berharga atas Prancis dan berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026. Meskipun tim asuhan Didier Deschamps dianggap sebagai favorit utama untuk memenangkan turnamen ini, berkat gaya permainan menyerang komprehensifnya yang memungkinkan mereka mengalahkan semua lawan dengan relatif mudah, mereka tidak mampu menandingi tim asuhan Luis de la Fuente.

Spanyol kembali mengandalkan pertahanan kokohnya untuk menggagalkan serangan Prancis, dan memanfaatkan dominasi penuh mereka untuk meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Timnas Spanyol kembali ke final Piala Dunia setelah 16 tahun sejak terakhir kali mencapai final di Johannesburg, di mana mereka dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya berkat gol Andres Iniesta.

Penampilan timnas Spanyol telah memukau seluruh dunia, terutama kemampuannya menetralisir ancaman dari pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Olise. Bahkan media Prancis, yang pada awalnya memuji penampilan tim nasional Spanyol, kemudian mengkritik pelatih Prancis dan para bintang utamanya, serta menerima kekalahan tersebut dengan keterkejutan besar dan kekecewaan yang mendalam.