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Pers Prancis: Para ahli sepak bola membongkar tim Deschamps... dan Oulissi menyeret kami ke jurang kehancuran

France vs TBD
France
World Cup
France vs Spain
Spain
D. Deschamps
K. Mbappe
M. Olise
Prancis
AS
Spanyol

Batalion De La Fuente Mengakhiri Impian Prancis

Tim nasional Spanyol meraih kemenangan berharga atas Prancis dan berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026. Meskipun tim asuhan Didier Deschamps dianggap sebagai favorit utama untuk memenangkan turnamen ini, berkat gaya permainan menyerang komprehensifnya yang memungkinkan mereka mengalahkan semua lawan dengan relatif mudah, mereka tidak mampu menandingi tim asuhan Luis de la Fuente.

Spanyol kembali mengandalkan pertahanan kokohnya untuk menggagalkan serangan Prancis, dan memanfaatkan dominasi penuh mereka untuk meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Timnas Spanyol kembali ke final Piala Dunia setelah 16 tahun sejak terakhir kali mencapai final di Johannesburg, di mana mereka dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya berkat gol Andres Iniesta.

Penampilan timnas Spanyol telah memukau seluruh dunia, terutama kemampuannya menetralisir ancaman dari pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Olise. Bahkan media Prancis, yang pada awalnya memuji penampilan tim nasional Spanyol, kemudian mengkritik pelatih Prancis dan para bintang utamanya, serta menerima kekalahan tersebut dengan keterkejutan besar dan kekecewaan yang mendalam.

  • La Roja tak terkalahkan

    Di halaman depan surat kabar terkemuka Prancis seperti "L'Équipe" dan "Le Figaro", terdapat banyak kritik yang ditujukan kepada tim nasional Prancis, namun di atas segalanya, ada pujian yang lebih besar bagi tim nasional Spanyol.

    "Bencana di Dallas" bagi timnas Prancis, begitulah judul yang ditulis surat kabar "L'Équipe" di halaman depan situs webnya. Surat kabar tersebut menulis: "Timnas Prancis terpuruk di semua aspek pertandingan, dan kalah secara wajar."

    Surat kabar tersebut melanjutkan: “Pada hari ke-14 Juli ini, hari kejayaan mereka tak kunjung datang,” para pemain Prancis “tanpa karakter” dan mengalami “pelajaran sepak bola yang telak dari Spanyol.”

    Jaringan televisi Prancis “M6”, yang memegang hak siar Piala Dunia, sangat memprotes adegan yang berujung pada penalti yang diberikan kepada Prancis.

    Namun terlepas dari kritik terhadap penalti tersebut—yang sangat jelas karena Lucas Deny menendang Lamine Yamal jauh dari bola di dalam kotak penalti— media Prancis sejak awal memuji bakat tim nasional Spanyol dan gaya permainan pasukan Luis de la Fuente, serta mengakui bahwa tim nasional Spanyol benar-benar unggul atas tim nasional Prancis sepanjang 90 menit pertandingan.

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  • Kinerja yang memalukan

    Di surat kabar "Le Figaro", yang secara khusus mengkritik pemain seperti Michael Oliasi dan Kylian Mbappé, judul utamanya berbunyi "Kegagalan Oliasi dan Mbappé Sangat Mengecewakan".

    Selain itu, penilaian surat kabar "L'Équipe" terhadap para pemain juga sangat pedas; mereka memberi Didier Deschamps nilai 2 dari 10, dan memberikan nilai yang sama kepada Oliasi, kemudian memberi Kylian Mbappé nilai 3, Ousmane Dembélé nilai 2, serta memberi Parkola nilai 4—ia adalah satu-satunya pemain yang lolos dari kritik umum.

    Surat kabar “Le Monde” menggambarkan penampilan timnas Prancis sebagai memalukan, “Le Figaro” menyebutnya sebagai bencana, sementara “Le Parisien” menyebutnya sangat mengecewakan.

    Di sisi lain, saluran RMC Sport mengkritik Deschamps dengan keras, menuduhnya melakukan perencanaan yang buruk untuk pertandingan tersebut, sebelum memuji penampilan tim asuhan Luis de la Fuente.

  • Menuju jurang

    Surat kabar harian "La Voix du Nord" juga menyindir hal ini, dengan menganggap "standar Spanyol" sebagai patokan, dan mengatakan: "Prancis telah merosot ke level yang sangat rendah sehingga sulit untuk menyelamatkan para pemain dengan kualitas tertentu dalam pertandingan semifinal ini yang akan tetap menjadi mimpi buruk (0-2). Lucas Deny melakukan kesalahan yang tak termaafkan, sementara Michael Oulissi tidak berbuat apa-apa dan menyeret seluruh tim ke jurang kehancuran."

    Menurut surat kabar Libération, tim Prancis “gagal” dan “tidak tampak mampu mencapai semifinal” di hadapan “kelincahan gerakan kaki dan keterampilan para pemain internasional Spanyol”.

    Sementara itu, harian “Ouest-France” menampilkan judul “Akhir dari Mimpi Amerika” di halaman depannya, di atas foto Kylian Mbappé yang menutupi wajahnya dengan tangannya.

    Sebaliknya, surat kabar “Le Télégramme” merangkum pertandingan tersebut dalam satu kata: “Kekecewaan”, dan memuat di halaman depannya foto kapten timnas Prancis yang meringis kesakitan di lapangan, sebagai simbol malam yang bencana bagi timnas Prancis.

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  • Mereka terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi

    Media Prancis secara bulat memuji keunggulan tim Spanyol, yang oleh surat kabar "Le Figaro" di halaman depannya digambarkan sebagai "para ahli dalam permainan ini" serta "kompak dan terorganisir dengan baik".

    Surat kabar "Dernière Nouvelle d'Alsace" menulis, "Tim Spanyol yang terorganisir dengan sempurna telah mengungguli Les Bleus", sementara harian "Aujourd’hui en France" memberi judul "Mereka Jatuh dari Ketinggian yang Sangat Tinggi" dan menyebutkan di halaman depannya bahwa Les Bleus, "yang tertinggal sejak babak pertama, tidak pernah menemukan kunci untuk mengalahkan armada Spanyol".

    “Kekalahan Prancis sangat memilukan,” demikian judul yang dimuat surat kabar “Medi Libre” pagi ini, disertai foto Désiré Doué yang tampak meringkuk dengan kepala tersembunyi di balik kaosnya.

    Surat kabar tersebut menambahkan: “Timnas Prancis tidak menampilkan performa yang meyakinkan kemarin, namun mereka harus menghadapi dominasi mutlak dari Spanyol yang gigih.”

    “Jika timnas Prancis tidak berhasil meraih gelar ketiganya, perjalanan mereka tetap akan luar biasa,” demikian yang ditulis surat kabar harian regional “Nord Éclair” hari ini, di bawah foto bertuliskan “Kekalahan Nasional” yang memperlihatkan para pemain Prancis berjalan dengan kepala tertunduk di akhir pertandingan.

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