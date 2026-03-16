Di Como yang kini telah masuk ke jajaran elit sepak bola Italia – dan sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions – bintang Maximo Perrone tengah bersinar terang. Gelandang pengatur serangan dan motor permainan tim asal Como ini adalah rahasia yang sudah tak lagi tersembunyi dari tim asuhan Fabregas, dan kini klub-klub papan atas Italia lainnya pun mulai menyadarinya. Pada musim panas nanti, akan terjadi persaingan sengit untuk merebut mantan pemain Manchester City ini ketika dua klub besar, Inter dan Napoli, akan mencoba merebut pemain yang telah lama mereka pantau dan hargai. Namun, Como, yang kini semakin yakin akan lolos ke kompetisi Eropa, akan mempertahankan pemainnya dengan gigih.
Perrone memanaskan bursa transfer: Napoli dan Inter mengincar gelandang Como. Conte gencar membujuk, pemain Argentina itu menjadi opsi konkret untuk Maradona
GAGASAN INTER DAN NAPOLI
Jurnalis Matteo Moretto memberikan pembaruan mengenai situasi Perrone melalui YouTube. Pakar tersebut menyebut Napoli dan Inter sebagai dua klub di Italia yang paling serius mengejar gelandang tersebut. Inter sangat menyukai pemain asal Argentina itu dan telah menunjukkan ketertarikan yang besar padanya, namun belum menjalin kontak langsung dengan pihak manajemennya. Namun, klub yang lebih aktif berusaha adalah Napoli, sehingga rencana untuk merekrut Perrone merupakan opsi yang konkret. Tim Azzurri telah memantau pemain tersebut sejak lama dan menganggapnya sebagai salah satu target potensial. Singkatnya, ini adalah permintaan tegas dari Conte yang baru-baru ini menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan, meskipun pada akhir musim, ia perlu bertemu dengan pihak klub. Mantan pemain Velez ini menjadi pilihan utama jika Stanislav Lobotka meninggalkan Napoli pada musim panas mendatang, namun ia juga bisa didatangkan jika pemain asal Slovakia tersebut tetap bertahan.
COMO BERUSAHA UNTUK MENAHAN PERRONE
Klub-klub besar Serie A gencar melakukan pendekatan, namun keputusan akhir ada di tangan Como yang jelas-jelas tidak memiliki masalah keuangan dan, justru, sedang mempersiapkan diri untuk musim Eropa pertamanya, meskipun masih harus dilihat apakah itu Liga Champions atau Liga Europa. Setelah setahun dipinjamkan dari City, pada musim panas lalu Como berhasil mengamankan hak kepemilikan pemain kelahiran 2003 ini, meskipun tetap memberikan 30% dari hasil penjualan pemain tersebut di masa depan kepada pihak Inggris. Proyek di tepi danau ini baru saja dimulai dan sulit untuk membayangkan pelepasan pemain sepenting ini: oleh karena itu, perlu dipahami apakah klub ingin menjualnya, dengan harga berapa, dan tawaran apa saja yang akan datang.
Terikat kontrak hingga 2029, pemain berusia 23 tahun ini sedang menjalani musim terbaik dalam kariernya: ia telah tampildalam 31 pertandingan dengan 2 gol, 4 assist, dan kehadiran yang konsisten, menjadi bagian sentral dalam skema yang dibangun Fabregas dan dijalankan sesuai ritme sang pelatih asal Argentina. Sebuah kolaborasi yang akan dicoba dipecah oleh pasar transfer.