Perpisahan setelah meraih gelar juara! Ariel Hukporti tampaknya telah menemukan tim NBA baru

Center dengan tinggi 213 sentimeter ini bergabung dengan Knicks setelah Draft 2024. Sebelumnya, ia berhasil menarik perhatian para pencari bakat NBA saat bermain untuk Melbourne United di Australia. Namun, bahkan di musim keduanya bersama Knicks, pemain berusia 24 tahun ini tetap tidak bisa melampaui peran sebagai pemain cadangan. Pada musim reguler, ia tampil dalam 54 pertandingan dan rata-rata bermain sekitar sembilan menit per pertandingan. Dalam penampilannya tersebut, ia mencetak rata-rata sedikit lebih dari dua poin.

Di Philadelphia, peluangnya untuk mendapatkan menit bermain kemungkinan besar tidak akan jauh lebih besar. Center Joel Embiid, MVP musim 2022/23, dipastikan akan menjadi starter asalkan ia dalam kondisi fit. 76ers menyelesaikan musim reguler musim lalu di peringkat ketujuh Konferensi Timur. Di semifinal konferensi babak playoff, Philadelphia tersingkir setelah dikalahkan 0-4 oleh Knicks milik Hukportis.