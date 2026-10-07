Nicolas Otamendi menghadirkan salah satu momen paling berkesan dalam perpisahan Lionel Messi dari tim nasional, membuka skor dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Bek veteran itu mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan akurat dari Messi, menyempurnakan malam yang dipenuhi emosi tinggi di Stadion Monumental.

Otamendi mengakui sebelumnya ia sempat mengira kemitraannya di tim nasional dengan Messi sudah berakhir di Piala Dunia.

Gol itu menjadi sorotan terakhir yang pantas bagi dua pilar tim nasional yang telah lama mengabdi.