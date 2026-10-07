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Alvino Hanafi
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Perpisahan sempurna! Otamendi menikmati assist terakhir Messi saat bintang-bintang Argentina memberi penghormatan kepada raja yang akan pergi

Argentina
N. Otamendi
L. Messi
Argentina vs Benin
Benin
Friendlies

Nicolas Otamendi dan Exequiel Palacios mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar setelah pertandingan terakhir Lionel Messi untuk Argentina. Otamendi mengungkapkan kegembiraannya usai mencetak gol dari assist Messi dalam kemenangan 3-0 atas Benin.

  • Otamendi mencetak gol dari assist terakhir Messi

    Nicolas Otamendi menghadirkan salah satu momen paling berkesan dalam perpisahan Lionel Messi dari tim nasional, membuka skor dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Bek veteran itu mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan akurat dari Messi, menyempurnakan malam yang dipenuhi emosi tinggi di Stadion Monumental.

    Otamendi mengakui sebelumnya ia sempat mengira kemitraannya di tim nasional dengan Messi sudah berakhir di Piala Dunia.

    Gol itu menjadi sorotan terakhir yang pantas bagi dua pilar tim nasional yang telah lama mengabdi.

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    Bek veteran menikmati perpisahan yang pantas

    Otamendi mengungkapkan kebahagiaan mendalam karena bisa berbagi lapangan untuk satu pertandingan terakhir bersama kaptennya dalam waktu yang lama. "Akhir yang luar biasa, laga ini seperti bonus, karena saya pikir yang terakhir terjadi di Piala Dunia," kata Otamendi kepada wartawan.

    "Kami menghabiskan bertahun-tahun bersama di tim nasional, dan sangat menyenangkan bisa menikmatinya bersamanya."

    "Mencetak gol terakhir saya lewat umpan darinya adalah sesuatu yang akan saya kenang seumur hidup."

  • Palacios memuji kehormatan bermain bersama legenda

    Gelandang Exequiel Palacios menggemakan perasaan tersebut, dengan menggambarkan pengalaman berbagi ruang ganti dengan Messi sebagai kenangan yang tak tergantikan. "Pernah berbagi lapangan dengan yang terbaik sepanjang masa adalah sebuah kehormatan; itu akan tinggal bersama saya selama sisa hidup saya," kata Palacios.

    Otamendi mencatat bahwa seluruh skuad ingin memastikan sang kapten menerima penghormatan yang layak diterimanya.

    "Ini membawa kesedihan, tetapi juga kebahagiaan, karena perpisahan si kecil berjalan persis seperti yang layak ia dapatkan," tambah Otamendi.

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    Skuad membuka lembaran baru menuju era internasional yang baru

    Dengan penampilan terakhir Messi kini telah usai, para pemimpin mapan Argentina akan memikul tanggung jawab yang lebih besar di dalam ruang ganti. Otamendi dan para figur senior lainnya akan memandu tim melewati laga-laga kualifikasi kompetitif yang akan datang.

    Argentina akan kembali beraksi pada jeda internasional FIFA berikutnya.

    Kenangan atas assist terakhir Messi akan selamanya menjadi bagian dari sejarah Argentina.