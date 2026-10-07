AFP
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Perpisahan sempurna! Otamendi menikmati assist terakhir Messi saat bintang-bintang Argentina memberi penghormatan kepada raja yang akan pergi
Otamendi mencetak gol dari assist terakhir Messi
Nicolas Otamendi menghadirkan salah satu momen paling berkesan dalam perpisahan Lionel Messi dari tim nasional, membuka skor dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Bek veteran itu mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan akurat dari Messi, menyempurnakan malam yang dipenuhi emosi tinggi di Stadion Monumental.
Otamendi mengakui sebelumnya ia sempat mengira kemitraannya di tim nasional dengan Messi sudah berakhir di Piala Dunia.
Gol itu menjadi sorotan terakhir yang pantas bagi dua pilar tim nasional yang telah lama mengabdi.
- AFP
Bek veteran menikmati perpisahan yang pantas
Otamendi mengungkapkan kebahagiaan mendalam karena bisa berbagi lapangan untuk satu pertandingan terakhir bersama kaptennya dalam waktu yang lama. "Akhir yang luar biasa, laga ini seperti bonus, karena saya pikir yang terakhir terjadi di Piala Dunia," kata Otamendi kepada wartawan.
"Kami menghabiskan bertahun-tahun bersama di tim nasional, dan sangat menyenangkan bisa menikmatinya bersamanya."
"Mencetak gol terakhir saya lewat umpan darinya adalah sesuatu yang akan saya kenang seumur hidup."
Palacios memuji kehormatan bermain bersama legenda
Gelandang Exequiel Palacios menggemakan perasaan tersebut, dengan menggambarkan pengalaman berbagi ruang ganti dengan Messi sebagai kenangan yang tak tergantikan. "Pernah berbagi lapangan dengan yang terbaik sepanjang masa adalah sebuah kehormatan; itu akan tinggal bersama saya selama sisa hidup saya," kata Palacios.
Otamendi mencatat bahwa seluruh skuad ingin memastikan sang kapten menerima penghormatan yang layak diterimanya.
"Ini membawa kesedihan, tetapi juga kebahagiaan, karena perpisahan si kecil berjalan persis seperti yang layak ia dapatkan," tambah Otamendi.
- Photogamma
Skuad membuka lembaran baru menuju era internasional yang baru
Dengan penampilan terakhir Messi kini telah usai, para pemimpin mapan Argentina akan memikul tanggung jawab yang lebih besar di dalam ruang ganti. Otamendi dan para figur senior lainnya akan memandu tim melewati laga-laga kualifikasi kompetitif yang akan datang.
Argentina akan kembali beraksi pada jeda internasional FIFA berikutnya.
Kenangan atas assist terakhir Messi akan selamanya menjadi bagian dari sejarah Argentina.
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