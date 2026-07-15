Perpisahan pahit bagi Deschamps, jauh berbeda dengan Brasil tahun 1970: Prancis mengalami nasib yang sama seperti Brasil tahun 1982

Di akhir pertandingan, Mbappé mengungkapkan penyesalannya sebagai berikut: "Di awal, kami selalu berada dalam situasi tiga lawan dua di lini tengah. Melawan Spanyol itu rumit: Rodri dan Fabian punya terlalu banyak waktu untuk mengolah bola. Di situlah kami gagal, dalam hal komunikasi saat melakukan pressing. Saya rasa kami seharusnya bermain man-to-man dan memaksa mereka berlari bersama kami".





Sementara Deschamps, di luar komentarnya mengenai wasit (“Apakah dia layak memimpin semifinal Piala Dunia?”), mengakui: “Alasan utama kekalahan ini adalah faktor teknis: mereka lebih unggul. Kami membuat kesalahan dan di level ini begitulah adanya, kesalahan harus dibayar mahal, meskipun menyakitkan untuk mengatakannya. Kekecewaan ini sangat mendalam. Hari ini, Spanyol menunjukkan sesuatu yang lebih.”





Sebuah pernyataan pahit setelah kekalahan yang sangat pahit: pada hari libur nasional, 14 Juli, Prancis yang dipenuhi bintang-bintang mengucapkan selamat tinggal pada mimpinya. Dan Deschamps pun mengundurkan diri, setelah memang memenangkan dua trofi, ya, tetapi juga telah kehilangan banyak hal, mungkin terlalu banyak.



