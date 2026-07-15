Selama fase awal PialaDunia ini, Prancis pernah disamakan—dengan cara yang menggugah sekaligus sedikit tidak sopan—dengan Brasil tahun 1970, yang hampir secara bulat dianggap sebagai tim nasional terkuat sepanjang masa. Apakah kuartet ajaib Les Bleus—Mbappé, Olise, Dembelé, dan Barcola (atau Doué)—dapat disejajarkan dengan Jairzinho, Pelé, Rivelino, dan Tostão?Di hadapan sejarah, kenyataan berkata tidak: kekalahan telak Les Bleus di semifinal melawan Spanyol membuat Prancis kembali ke realitas. Dan perbandingan yang paling relevan saat ini adalah dengan dua edisi Piala Dunia di Brasil lainnya, yaitu tahun 1982 dan 2006, yang keduanya memulai turnamen sebagai favorit untuk meraih gelar juara namun akhirnya tersingkir dengan telak oleh Italia asuhan Paolo Rossi dan Prancis asuhan Zinedine Zidane.
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Perpisahan pahit bagi Deschamps, jauh berbeda dengan Brasil tahun 1970: Prancis mengalami nasib yang sama seperti Brasil tahun 1982
REKAPITULASI DESCHAMPS
Ya, Zidane. Kemungkinan besar dia yang akan menggantikan Didier Deschamps di bangku pelatih Prancis, yang akan meninggalkan jabatan sebagai pelatih timnas Prancis setelah 14 tahun, dengan catatan prestasi berupa satu gelar Piala Dunia dan satu gelar Nations League (2018 melawan Kroasia dan 2021 melawan Spanyol), satu kekalahan di final Piala Dunia dan satu kekalahan di final Kejuaraan Eropa (2022 melalui adu penalti melawan Argentina dan 2016 di kandang melawan Portugal). Apakah ini catatan prestasi yang membanggakan, atau adakah alasan untuk mengeluh? Tentu saja, memenangkan Piala Dunia adalah prestasi yang abadi, dan Deschamps telah melakukannya dua kali, pertama sebagai pemain (dan kapten) dan kemudian sebagai pelatih kepala. Namun, Prancis juga mengalami banyak kekalahan dalam beberapa tahun terakhir, dan yang paling membekas dalam catatan tersebut adalah kekalahan di Paris, pada final Kejuaraan Eropa, melawan Portugal yang bahkan tanpa Cristiano Ronaldo di akhir pertandingan, serta kekalahan baru-baru ini kemarin, di Dallas, melawan Spanyol asuhan De la Fuente.
MUSUH BESAR
Spanyol adalah momok bagi tim Prancis asuhan Deschamps: tiga kali semifinal melawan La Roja, tiga kali kekalahan. Pada 2024 di München, skor 2-1 di babak semifinal Euro; tahun lalu di Stuttgart, skor 5-4 di babak semifinal Nations League, di mana Spanyol sempat unggul 5-1. Dan akhirnya kemarin: skor 2-0 yang terlalu tipis mengingat perbedaan kualitas yang terlihat di lapangan antara kedua tim. Serta sebuah pelajaran dari De la Fuente kepada Deschamps: melawan formasi lini tengah dua pemain (Rabiot dan Tchouaméni) ditambah empat bintang, tim Spanyol asuhan Rodri, Fabian Ruiz, dan Dani Olmo dengan mudah menguasai lini tengah dan, akibatnya, mengendalikan jalannya pertandingan.
PENERIMAAN
Di akhir pertandingan, Mbappé mengungkapkan penyesalannya sebagai berikut: "Di awal, kami selalu berada dalam situasi tiga lawan dua di lini tengah. Melawan Spanyol itu rumit: Rodri dan Fabian punya terlalu banyak waktu untuk mengolah bola. Di situlah kami gagal, dalam hal komunikasi saat melakukan pressing. Saya rasa kami seharusnya bermain man-to-man dan memaksa mereka berlari bersama kami".
Sementara Deschamps, di luar komentarnya mengenai wasit (“Apakah dia layak memimpin semifinal Piala Dunia?”), mengakui: “Alasan utama kekalahan ini adalah faktor teknis: mereka lebih unggul. Kami membuat kesalahan dan di level ini begitulah adanya, kesalahan harus dibayar mahal, meskipun menyakitkan untuk mengatakannya. Kekecewaan ini sangat mendalam. Hari ini, Spanyol menunjukkan sesuatu yang lebih.”
Sebuah pernyataan pahit setelah kekalahan yang sangat pahit: pada hari libur nasional, 14 Juli, Prancis yang dipenuhi bintang-bintang mengucapkan selamat tinggal pada mimpinya. Dan Deschamps pun mengundurkan diri, setelah memang memenangkan dua trofi, ya, tetapi juga telah kehilangan banyak hal, mungkin terlalu banyak.
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